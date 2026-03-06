一口で笑顔が弾ける贅沢時間を！「ベビーカステラ専門店 寛 ～KUTSUROGI～」がマルイファミリー溝口にオープン！

株式会社丸井グループ

マルイファミリー溝口（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）2F foodhall「HARA8（はらっぱ）」に、「ベビーカステラ専門店 寛 ～KUTSUROGI～」がオープンいたします。素材の良さを最大限に引き出した、外はカリッと中はふんわりの極上ベビーカステラをお楽しみください。

■素材と焼きたてにこだわるベビーカステラ

「ベビーカステラ専門店 寛 ～KUTSUROGI～」の一番のこだわりは、焼きたてのベビーカステラをそのまま味わえること。外はほんのりカリッと香ばしく、中はふんわり柔らか。口に入れた瞬間、卵のまろやかな風味と砂糖のやさしい甘さ、小麦粉の香ばしさが一度に広がり、思わず笑顔がこぼれます。

ベビーカステラには上質な小麦粉を使用しており、炊き立てのお米のような自然な甘さと、しっとりでもちもちとした食感が特徴。さらに、鮮やかなオレンジ色の黄身が特徴の厳選卵を使うことで、焼き上がりの色も美しく、卵本来の豊かな味わいをしっかり楽しめます。

丁寧に焼き上げられたベビーカステラは、素材そのものの純粋なおいしさが口いっぱいに広がり、温かさとともにほっと心が満たされるような、しあわせなひとときを届けます。お祭り屋台の定番スイーツでありながら、チョコレート、抹茶、キャラメル、モンブラン、紅芋など現代風のアレンジフレーバーも楽しめ、一口ごとに新しい発見があります。昔ながらの味わいを大切にしつつ、今の時代に合ったおいしさも楽しめるベビーカステラです。

学校やお仕事帰りにふらっと立ち寄って、できたてのぬくもりを日々の小さなご褒美に。ちょっと疲れた日も、嬉しい日も、ほっと心ほどけるひとときをお届けできる場所でありたいと思っています。地域の皆さまとのつながりを大切に、「また来るね」と笑顔で言っていただける、あたたかいお店をめざしています。

https://kutsurogi-2024.jp/

■おしながき

ベビーカステラは、ふんわりやさしい生地にそれぞれの風味を添えた、バリエーション豊かなラインナップです。定番のプレーンは、素材の甘さをシンプルに楽しめる王道の味わい。「チョコレート」や「キャラメル」は、コク深く甘さをしっかり楽しめる人気フレーバーです。和のテイストでは、ほろ苦く香り高い「抹茶」や、香ばしい「ほうじ茶」、そしてやさしい甘さの「あんこ」が揃っています。季節感や贅沢感を楽しめるメニューも充実しており、「モンブラン」は栗の風味豊かで、「紅いも」は自然なさつまいもの甘さが口いっぱいに広がります。どのフレーバーも焼きたての香りとふんわり食感が楽しめる、幸せな一口スイーツです。

さらに今回のオープンにあたり、ここでしか味わえない限定フレーバーや、お好みで楽しめるトッピングをご用意しています。手にした瞬間に広がる甘い香りに誘われ、一口味わえば、外はほんのり香ばしく、中はしっとりふんわり、やさしい甘さが口いっぱいに広がる、焼きたてベビーカステラをお楽しみください。

限定メニュー：黒みつきなこ 750円（税込）メニュー表人気のドリンク

■オープン記念キャンペーン

キャンペーン期間：2026年3月7日（土）～3月21日（土）

期間限定で、ベビーカステラを550円（税込）以上ご購入いただいたお客さまに、次回ご来店でドリンク1杯が無料になるスペシャルチケットをプレゼント！ふわふわの焼きたてベビーカステラを楽しんだあとも、次のひとときがもっと楽しみになる嬉しいサプライズ。学校帰りやお仕事帰りに、ちょっと立ち寄って甘いひと息を。お友だちやご家族と一緒に、笑顔あふれる時間を過ごせる、あたたかい体験をお届けします。

※チケット有効期限：2026年3月31日（火）まで

■ショップ概要

店舗：マルイファミリー溝口 2F foodhall「HARA8（はらっぱ）」

オープン日：2026年3月7日（土）

営 業 時 間：10:30～22:00

▼マルイファミリー溝口

https://www.0101.co.jp/078/

▼丸井

https://www.0101.co.jp/