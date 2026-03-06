「イノベイシア六番町」販売開始のお知らせ

写真拡大 (全2枚)

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）のグループ会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメントは、2026年2月27日（金）より新築分譲マンション「イノベイシア六番町」の販売を開始いたしましたのでお知らせいたします。



※画像はイメージです


「イノベイシア六番町」

「イノベイシア六番町」は、都心の中枢である千代田区六番町のエリアに位置します。JR中央・総武線、中央線「四ツ谷」駅から徒歩4分に加え、東京メトロ有楽町線「麹町」駅から徒歩5分、JR中央・総武線、東京メトロ有楽町線、南北線、都営新宿線「市ヶ谷」駅から徒歩9分など、3駅6路線が徒歩10分圏内で利用可能な利便性を誇ります。


「千代田区六番町」は、標高約31mと高い丘形状の立地に位置し、かつて旗本屋敷が置かれていた江戸期には、見晴らしの良い邸宅地として知られていました。高台にありながら最寄りの「四ツ谷」駅まではフラットアプローチでアクセス可能です。地盤が良好で、水害のリスクが低いエリアとしても評価されています。


さらに、新宿、渋谷、池袋の3大副都心をはじめ、有楽町・東京などの丸の内方面へもスムーズにアクセスが可能です。山手線内側の主要駅の多くが15分圏内で結ばれているため、通勤・移動の時間を短縮できます。また、雨の日や大きな荷物をお持ちの際も、タクシーを利用してスムーズに移動できる利便性も魅力です。


間取りは、1LDK+SR～3LDKまで豊富なプランバリエーションをご用意いたしました。



公式サイトURL：https://ms.ohd.openhouse-group.com/bukken/kanto/rokubancho/



[表: https://prtimes.jp/data/corp/24241/table/915_1_98234a9fda61afa78474355237f13eb5.jpg?v=202603060751 ]


当社グループは引き続き、戸建・マンションの供給を通じて、住まいを持つ喜びを、より多くのお客様にご提供してまいります。


オープンハウス・ディベロップメント 新築マンションサイト：https://ms.ohd.openhouse-group.com/



不動産で培った合理性とスマートな発想が、真に価値あるマンションを生み出します。あなたの理想を叶える「革新」を、新しい選択肢として。住まいの常識を変えてきたオープンハウスグループは、マンションの常識を変えます。


INNOVACIA / INNOVAS ブランドページ：https://ms.ohd.openhouse-group.com/about/brand/


株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/


株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com



企業概要

■株式会社オープンハウスグループ


本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階


創業 1997年 9月


代表者 代表取締役社長　 福岡良介


資本金 202億3,549万円


従業員数（連結）6,620名（2025年9月末時点）　　



■株式会社オープンハウス・ディベロップメント


本社所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 3-12-18 渋谷南東急ビル


創業 2000年 9月


代表者 代表取締役　福岡良介


資本金 1億100万円


事業内容 (グループ)　


１.不動産売買の代理・仲介事業　２.新築戸建分譲事業　３.マンション・ディベロップメント事業


４.不動産投資事業　５.不動産金融事業　６.前各号に付帯関連する事業