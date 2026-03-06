「イノベイシア六番町」販売開始のお知らせ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）のグループ会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメントは、2026年2月27日（金）より新築分譲マンション「イノベイシア六番町」の販売を開始いたしましたのでお知らせいたします。







株式会社オープンハウスグループ※画像はイメージです「イノベイシア六番町」

「イノベイシア六番町」は、都心の中枢である千代田区六番町のエリアに位置します。JR中央・総武線、中央線「四ツ谷」駅から徒歩4分に加え、東京メトロ有楽町線「麹町」駅から徒歩5分、JR中央・総武線、東京メトロ有楽町線、南北線、都営新宿線「市ヶ谷」駅から徒歩9分など、3駅6路線が徒歩10分圏内で利用可能な利便性を誇ります。

「千代田区六番町」は、標高約31mと高い丘形状の立地に位置し、かつて旗本屋敷が置かれていた江戸期には、見晴らしの良い邸宅地として知られていました。高台にありながら最寄りの「四ツ谷」駅まではフラットアプローチでアクセス可能です。地盤が良好で、水害のリスクが低いエリアとしても評価されています。

さらに、新宿、渋谷、池袋の3大副都心をはじめ、有楽町・東京などの丸の内方面へもスムーズにアクセスが可能です。山手線内側の主要駅の多くが15分圏内で結ばれているため、通勤・移動の時間を短縮できます。また、雨の日や大きな荷物をお持ちの際も、タクシーを利用してスムーズに移動できる利便性も魅力です。

間取りは、1LDK+SR～3LDKまで豊富なプランバリエーションをご用意いたしました。

公式サイトURL：https://ms.ohd.openhouse-group.com/bukken/kanto/rokubancho/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24241/table/915_1_98234a9fda61afa78474355237f13eb5.jpg?v=202603060751 ]

当社グループは引き続き、戸建・マンションの供給を通じて、住まいを持つ喜びを、より多くのお客様にご提供してまいります。

オープンハウス・ディベロップメント 新築マンションサイト：https://ms.ohd.openhouse-group.com/

不動産で培った合理性とスマートな発想が、真に価値あるマンションを生み出します。あなたの理想を叶える「革新」を、新しい選択肢として。住まいの常識を変えてきたオープンハウスグループは、マンションの常識を変えます。

INNOVACIA / INNOVAS ブランドページ：https://ms.ohd.openhouse-group.com/about/brand/

株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com

企業概要

■株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡良介

資本金 202億3,549万円

従業員数（連結）6,620名（2025年9月末時点）

■株式会社オープンハウス・ディベロップメント

本社所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 3-12-18 渋谷南東急ビル

創業 2000年 9月

代表者 代表取締役 福岡良介

資本金 1億100万円

事業内容 (グループ)

１.不動産売買の代理・仲介事業 ２.新築戸建分譲事業 ３.マンション・ディベロップメント事業

４.不動産投資事業 ５.不動産金融事業 ６.前各号に付帯関連する事業