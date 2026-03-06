【株式会社デイトナ】名古屋モーターサイクルショーに協賛し、デジタルスタンプラリーを公式アプリ内で開催！

株式会社デイトナ

株式会社デイトナ（静岡県周智郡森町一宮4805 代表取締役 織田哲司、以下「デイトナ」）は、第5回名古屋モーターサイクルショー2026の開催を記念して、同実行委員会が主催する「東海エリアを走ろう！ NMCSツーリングラリー2026」に協賛。自社アプリによるデジタルスタンプラリーを提供します。

本ラリーは、愛知県をはじめ東海4県および奈良県がおすすめ「ツーリングスポット」を紹介する会場ブースへの誘客を目的とした取り組みです。

アプリをダウンロードのうえ、対象スポットを訪れてデジタルスタンプを獲得。4月10日(金)～12日(日)の名古屋モーターサイクルショー開催期間中に、会場内の「ツーリングスポット紹介コーナー」でスタンプをご提示いただくと、スタンプラリーで訪れた自治体のオリジナルグッズをプレゼント。さらに、獲得したスタンプ数に応じて、豪華景品が当たるダブルチャンス抽選会にもご参加いただけます。

デイトナは、デジタルスタンプラリーを通じて東海エリアへのライダー周遊と、名古屋モーターサイクル会場への来場促進を支援。バイクライダーが、バイクを乗り続けていただくための「楽しみごと」を提案します。

さらには、自社が運営するファンコミュニティ「森町お天気山ジャンクション」とも連動し、ツーリングの思い出を投稿していただくことを通じて、ライダー同士が体験を共有し合う交流の場づくりにも取り組みます。

東海エリアを走ろう！ NMCSツーリングラリー2026 参加方法

スタンプラリー実施期間： 2026年3月7日（土）～4月12日（日）

参加料：無料 ※アプリ通信料につきましては、ご利用者様のご負担となります。

名古屋モーターサイクルショーに出展する東海エリアの自治体が、イチ押しのツーリングスポットをご紹介！ デイトナ公式アプリをダウンロードして、春の東海エリアを駆け抜けよう！

名古屋モーターサイクルショー NMCSツーリングラリー公式サイト

https://motorcycle-show.jp/touring-rally/

参加方法と特典

- デイトナ公式アプリをダウンロード https://yappli.plus/daytona_sns_2026(https://yappli.plus/daytona_sns_2026)- ツーリングラリーへGO！ アプリ内の対象スポットを訪れ、デジタルスタンプを獲得。- 会場へ来場する！ 4月10日(金)～12日(日)開催の「名古屋モーターサイクルショー」へ。- プレゼントをもらう！ 会場内「ツーリングスポット紹介コーナー」特設ブースにてスタンプを提示。スタンプラリーで訪れた自治体のオリジナルグッズをプレゼント！

ダブルチャンス抽選会

スタンプが8個、16個、22個（フルコンプリート）貯まると、豪華景品が当たるダブルチャンス抽選会にもご参加いただけます。

#NMCSツーリングラリーときめきキャンペーン

森町お天気山ジャンクション

「森町お天気山ジャンクション」は、バイク好きが集まるデイトナのファンコミュニティです。

「森町お天気山ジャンクション」では、「NMCSツーリングラリー2026」の開催期間中「NMCSツーリングラリーときめきキャンペーン」を同時開催いたします。

「NMSCツーリングラリー」に参加して、ときめいちゃった景色や楽しかったこと、美味しかった食べものを「NMCSツーリングラリーときめきキャンペーン」のページに投稿してください。ご投稿していただいた方の中から、6名様に素敵なプレゼントを差し上げます！

ここは交流が楽しいファンコミュニティなので、投稿した方はもちろん、投稿に素敵なコメント（返信）を付けた方にもチャンスがあります！

キャンペーン実施期間 2026年3月7日（土）～ 2026年4月12日（日）までの投稿

株式会社デイトナについて

- デイトナが運営するファンコミュニティ「森町お天気山ジャンクション」にアクセス。https://otenkiyama-community.daytona.co.jp/※ご自身のアカウントで（新規の方は「新規登録」からご登録のうえ）ログイン。- 「NMＣＳツーリングラリーときめきキャンペーン」のページに投稿。株式会社デイトナ本社・テストコース

株式会社デイトナは、静岡県周智郡森町に本社を置くオートバイアフターパーツメーカーです。昭和47年（1972年）の設立以来、バイク文化の創造企業としてチャレンジを続け、独自の企画開発力でバイクライダーのニーズに対応する商品・サービスを提供することで、世界のライダーに支持されるブランドを目指しています。

株式会社デイトナ

所在地 ：静岡県周智郡森町一宮4805

代表者 ：代表取締役社長 織田 哲司

URL ：https://www.daytona.co.jp