オリジナルプリント.jpに「PVCマルチホルダー」や「合皮カバー付箋セット」など新アイテム3種が登場

株式会社イメージ・マジック左・右上：PVCマルチホルダー（クリア） 右下：合皮カバー付箋セット（S）・（M）

株式会社イメージ・マジック(https://imagemagic.jp/)（東京都文京区、代表取締役社長：山川 誠）が展開する、2,200種類以上のアイテムを取り扱うオンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp(https://originalprint.jp/)」は、2026年3月5日（木）より、新商品として「PVC(https://originalprint.jp/key-ring/PVC%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC%EF%BC%88%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A2%EF%BC%89)マルチ(https://originalprint.jp/key-ring/PVC%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC%EF%BC%88%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A2%EF%BC%89)ホルダー（クリア）(https://originalprint.jp/key-ring/PVC%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC%EF%BC%88%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A2%EF%BC%89)」および「合皮カバー付箋セット（S）(https://originalprint.jp/stationery/%E5%90%88%E7%9A%AE%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E4%BB%98%E7%AE%8B%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%EF%BC%88S%EF%BC%89)・（M）(https://originalprint.jp/stationery/%E5%90%88%E7%9A%AE%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E4%BB%98%E7%AE%8B%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%EF%BC%88M%EF%BC%89)」の販売を開始しました。

◆新商品リリースの背景

昨今、推し活文化の広がりによるキャラクターグッズの多様化や、企業のブランディングを目的とした高品質なノベルティ需要が高まっています。

株式会社イメージ・マジックでは、これら「グッズ展開」「ビジネス利用」「ギフト需要」という3つの主要ニーズに応えるべく、実用性とデザインの自由度を兼ね備えた3つの新アイテムをラインナップに追加いたしました。

◆商品特徴

タオルはもちろんラバーバンドや帽子もしっかりホールド！キーホルダーとしても存在感を発揮します

１.PVCマルチホルダー（クリア）

クリア素材を活かした自由なデザイン設計 「PVCマルチホルダー」は、透明感のあるPVC素材を採用。UV硬化インクジェットプリントにより、ロゴやイラストを鮮やかに再現できます。

ベルトループやバッグに取り付けてタオルやキャップを携帯できる実用性に加え、クリア素材を活かしたデザイン性の高いオリジナルグッズ制作が可能です。

２.合皮カバー付箋セット（S）・（M）

高級感のある合皮素材と選べるカラー展開 「合皮カバー付箋セット」は、ノベルティやビジネスシーンでも使いやすいホワイト、ブラック、ネイビーの3色を展開。

落ち着いた質感の合皮カバーが、付箋を保護するとともにプレミアム感を演出します。SサイズとMサイズの2展開により、用途に合わせた選択が可能です。

◆加工方法：UV硬化インクジェットプリントによる高精細な表現

上記のアイテムではUV硬化インクジェットプリントを採用しており、フルカラーでの写真やグラデーション、細かな文字まで精緻に表現できます。

1点からの小ロット注文はもちろん、大口の販売品制作まで幅広く対応いたします。

◆商品概要

PVCマルチホルダー（クリア）サイズ詳細

商品名

「PVC(https://originalprint.jp/key-ring/PVC%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC%EF%BC%88%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A2%EF%BC%89)マルチ(https://originalprint.jp/key-ring/PVC%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC%EF%BC%88%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A2%EF%BC%89)ホルダー（クリア）(https://originalprint.jp/key-ring/PVC%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC%EF%BC%88%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A2%EF%BC%89)」

素材： 本体：PVC（ポリ塩化ビニル） ホック：鉄、真鍮 ナスカン：亜鉛合金

プリント方法：UV硬化インクジェットプリント(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoUVinkjet)

価格：1点あたり 税込572円～（プリント代込）

対象：個人、クリエイター、法人・団体

販売開始日：2026年3月5日

注文方法：商品ページの「デザインツール」より入稿

合皮カバー付箋セット（S）合皮カバー付箋セット（M）

商品名

「合皮カバー付箋セット（S）(https://originalprint.jp/stationery/%E5%90%88%E7%9A%AE%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E4%BB%98%E7%AE%8B%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%EF%BC%88S%EF%BC%89)」

「合皮カバー付箋セット（M）(https://originalprint.jp/stationery/%E5%90%88%E7%9A%AE%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E4%BB%98%E7%AE%8B%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%EF%BC%88M%EF%BC%89)」

素材：PU、紙（A各色約25枚・B各色約25枚・C約75枚） 他

プリント方法：UV硬化インクジェットプリント(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoUVinkjet)

価格：1点あたり 税込473円～（プリント代込）

対象：個人、クリエイター、法人・団体

販売開始日：2026年3月5日

注文方法：商品ページの「デザインツール」より入稿

【お問い合わせ】

対応可能時間：平日 10:00～17:00（※土日祝日、当社指定休業日を除く）

▼ メディア取材のご相談、サービス協業・導入に関するお問い合わせ

https://imagemagic.jp/contact/

▼ 商品詳細についてのお問い合わせ

https://originalprint.jp/my.php/contact

《オンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp」について》

株式会社イメージ・マジックが運営する「オリジナルプリント.jp」は、Tシャツやバッグ、マグカップなど、2,200種類以上のアイテムから選んで自分だけのオリジナルグッズを制作できるオンデマンドプリントサービスです。

1点からの小ロット注文から法人向けの大量生産まで幅広く対応しており、Web上の「デザインツール」を使えば専門知識不要で誰でも簡単にデータ作成が可能です。

公式サイト：https://originalprint.jp/

Instagram：@originalprint.jp(https://www.instagram.com/originalprint.jp/)

X：@original_print(https://x.com/original_print)

《運営会社：株式会社イメージ・マジックについて》

1995年の創業以来、「必要なものを必要な分だけ作る」を推進し、オンデマンドプリントに関する各種サービス・ソリューションを展開しているソリューションカンパニー。

雑貨やアパレル製品にオリジナルプリントできる自社ECサイト「オリジナルプリント.jp」のほか、国内最大級のアパレル会社、EC会社や国内外大手メーカーとのビジネス連携も行っており、デザインツールの提供や商品の製造・出荷など各種ソリューション事業の展開を行っている。

SDGsの中でも、ゴール12の「つくる責任つかう責任」を最も貢献できる重点項目としてとらえてESG経営を進め、環境負荷の少ないモノづくりに貢献できる仕組み作りに積極的に取り組んでいる。

会社概要

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F

コーポレートサイト：https://imagemagic.jp/