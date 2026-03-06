【GALLEST】個性豊かな3名が魅せる、GALLESTのリアルスタイル「STYLE IT YOUR WAY」特集ページを3月6日（金）より公式オンラインストアにて公開
ワールドグループが展開するレディースブランド「GALLEST（ギャレスト）」（http://gallest.jp/(http://gallest.jp/)）は、さまざまな業界で活躍する気になる「あの人」がGALLESTのアイテムを用いて自らのスタイリングを紹介する特集ページ「STYLE IT YOUR WAY -気になるあの人が着こなす、GALLESTのリアルスタイル-」を3月6日（金）より公式オンラインストアにて公開いたします。
「GALLEST（ギャレスト）」は“柔軟な感性で常に時代を捉え、感じながら新しい価値観と共にファッションを楽しむ”そんな軽やかでエフォートレスな女性へ向け、今の時代にフィットしたモードカジュアルスタイルをご提案しております。
3月6日（金）公開の「STYLE IT YOUR WAY -気になるあの人が着こなす、GALLESTのリアルスタイル-」特集ページでは、モデル・アーティストのる鹿さん、モデル・イラストレーターの清水こづえさん、インフルエンサーのMIKIさんの3名が登場。
GALLESTの注目アイテムを投入した、こだわりのスタイリングを披露していただきました。GALLESTらしさと、それぞれの「その人らしさ」が光る、今の気分にぴったりなリアルクローズをご紹介します。
ぜひこの機会に、GALLESTの公式オンラインストアをチェックしてください。
特集ページはこちら :
https://store.world.co.jp/s/brand/gallest/topics/snap/vol1/
【 「STYLE IT YOUR WAY」 LINEUP ※一部抜粋 】
▪ Model/Artist RUKA
Instagram @luluxinggg(https://www.instagram.com/luluxinggg/?hl=ja)
BOX DENIM JACKET \14,960（tax in）
CUT AND SEWN \6,930（tax in）
【RUKA's VOICE】
ボックスシルエットのデニムジャケットに、少し力の抜けたインナーを合わせてラフに。
デニムオンデニムのデニムの重なりは“素材感”で遊びました。
足元はシャープにして、全体を引き締めたスタイリングに、シルエットとトーンでバランスを取りました。
▪Influencer MIKI
Instagram @mikiaoba(https://www.instagram.com/mikiaoba/?hl=ja)
OVERSIZED JACKET \16,940（tax in）
【MIKI’s VOICE】
ジャケットをメインに、コンサバに見えないよう程よくカジュアルに、
全体のトーンを合わせたスタイリングにしました。
トップスはコンパクトに、ボトムはワイドでメリハリを。
▪Model/Illustrator COZUE SHIMIZU
Instagram @cozue_52(https://www.instagram.com/cozue_52/?hl=ja)
BIG POCKET SHIRT \9,900（tax in）
BOX DENIM JACKET \14,960（tax in）
【COZUE’s VOICE】
色の違うストライプシャツを合わせて、シンプルだけど遊び心があるスタイリングに。
クールな中に女性らしさも取り入れたかったので、足元はミュールで合わせました。
アウターはホワイトのデニムジャケットで春らしく。
【 商品のお取り扱い 】
■ 公式オンラインストア：http://gallest.jp/
■ 全国店舗：https://store.world.co.jp/s/brand/gallest/shoplist/
【 Social Media 】
■ Instagram @gallest_jp(https://www.instagram.com/gallest_jp/?hl=ja)
■ LINE：https://page.line.me/306hjnls?openQrModal=true
【 Brand Concept 】
Mode Casual
ファッションが好きで感性の優れた人に向け
程よいトレンドをコントラストで表現するブランド
時代のMode はコントラストなものの組み合わせにより
新しい価値や感性を生み出す
＜会社概要＞
・名称：株式会社ワールド
・代表者：鈴木 信輝
・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1
〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10
ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/
ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/