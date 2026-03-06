【GALLEST】個性豊かな3名が魅せる、GALLESTのリアルスタイル「STYLE IT YOUR WAY」特集ページを3月6日（金）より公式オンラインストアにて公開

株式会社 ワールド

ワールドグループが展開するレディースブランド「GALLEST（ギャレスト）」（http://gallest.jp/(http://gallest.jp/)）は、さまざまな業界で活躍する気になる「あの人」がGALLESTのアイテムを用いて自らのスタイリングを紹介する特集ページ「STYLE IT YOUR WAY -気になるあの人が着こなす、GALLESTのリアルスタイル-」を3月6日（金）より公式オンラインストアにて公開いたします。

「GALLEST（ギャレスト）」は“柔軟な感性で常に時代を捉え、感じながら新しい価値観と共にファッションを楽しむ”そんな軽やかでエフォートレスな女性へ向け、今の時代にフィットしたモードカジュアルスタイルをご提案しております。

3月6日（金）公開の「STYLE IT YOUR WAY -気になるあの人が着こなす、GALLESTのリアルスタイル-」特集ページでは、モデル・アーティストのる鹿さん、モデル・イラストレーターの清水こづえさん、インフルエンサーのMIKIさんの3名が登場。

GALLESTの注目アイテムを投入した、こだわりのスタイリングを披露していただきました。GALLESTらしさと、それぞれの「その人らしさ」が光る、今の気分にぴったりなリアルクローズをご紹介します。

ぜひこの機会に、GALLESTの公式オンラインストアをチェックしてください。

特集ページはこちら :https://store.world.co.jp/s/brand/gallest/topics/snap/vol1/

【 「STYLE IT YOUR WAY」 LINEUP ※一部抜粋 】

▪ Model/Artist RUKA

Instagram @luluxinggg(https://www.instagram.com/luluxinggg/?hl=ja)

BOX DENIM JACKET \14,960（tax in）

CUT AND SEWN \6,930（tax in）

【RUKA's VOICE】

ボックスシルエットのデニムジャケットに、少し力の抜けたインナーを合わせてラフに。

デニムオンデニムのデニムの重なりは“素材感”で遊びました。

足元はシャープにして、全体を引き締めたスタイリングに、シルエットとトーンでバランスを取りました。

▪Influencer MIKI

Instagram @mikiaoba(https://www.instagram.com/mikiaoba/?hl=ja)

OVERSIZED JACKET \16,940（tax in）

【MIKI’s VOICE】

ジャケットをメインに、コンサバに見えないよう程よくカジュアルに、

全体のトーンを合わせたスタイリングにしました。

トップスはコンパクトに、ボトムはワイドでメリハリを。

▪Model/Illustrator COZUE SHIMIZU

Instagram @cozue_52(https://www.instagram.com/cozue_52/?hl=ja)

BIG POCKET SHIRT \9,900（tax in）

BOX DENIM JACKET \14,960（tax in）

【COZUE’s VOICE】

色の違うストライプシャツを合わせて、シンプルだけど遊び心があるスタイリングに。

クールな中に女性らしさも取り入れたかったので、足元はミュールで合わせました。

アウターはホワイトのデニムジャケットで春らしく。

【 商品のお取り扱い 】

■ 公式オンラインストア：http://gallest.jp/

■ 全国店舗：https://store.world.co.jp/s/brand/gallest/shoplist/

【 Social Media 】

■ Instagram @gallest_jp(https://www.instagram.com/gallest_jp/?hl=ja)

■ LINE：https://page.line.me/306hjnls?openQrModal=true

【 Brand Concept 】

Mode Casual

ファッションが好きで感性の優れた人に向け

程よいトレンドをコントラストで表現するブランド

時代のMode はコントラストなものの組み合わせにより

新しい価値や感性を生み出す

