【GALLEST】個性豊かな3名が魅せる、GALLESTのリアルスタイル「STYLE IT YOUR WAY」特集ページを3月6日（金）より公式オンラインストアにて公開

ワールドグループが展開するレディースブランド「GALLEST（ギャレスト）」（http://gallest.jp/(http://gallest.jp/)）は、さまざまな業界で活躍する気になる「あの人」がGALLESTのアイテムを用いて自らのスタイリングを紹介する特集ページ「STYLE IT YOUR WAY -気になるあの人が着こなす、GALLESTのリアルスタイル-」を3月6日（金）より公式オンラインストアにて公開いたします。





「GALLEST（ギャレスト）」は“柔軟な感性で常に時代を捉え、感じながら新しい価値観と共にファッションを楽しむ”そんな軽やかでエフォートレスな女性へ向け、今の時代にフィットしたモードカジュアルスタイルをご提案しております。




3月6日（金）公開の「STYLE IT YOUR WAY -気になるあの人が着こなす、GALLESTのリアルスタイル-」特集ページでは、モデル・アーティストのる鹿さん、モデル・イラストレーターの清水こづえさん、インフルエンサーのMIKIさんの3名が登場。



GALLESTの注目アイテムを投入した、こだわりのスタイリングを披露していただきました。GALLESTらしさと、それぞれの「その人らしさ」が光る、今の気分にぴったりなリアルクローズをご紹介します。



ぜひこの機会に、GALLESTの公式オンラインストアをチェックしてください。



https://store.world.co.jp/s/brand/gallest/topics/snap/vol1/


【 「STYLE IT YOUR WAY」 LINEUP ※一部抜粋 】



▪ Model/Artist　RUKA


Instagram @luluxinggg(https://www.instagram.com/luluxinggg/?hl=ja)





BOX DENIM JACKET \14,960（tax in）


CUT AND SEWN \6,930（tax in）



【RUKA's VOICE】


ボックスシルエットのデニムジャケットに、少し力の抜けたインナーを合わせてラフに。


デニムオンデニムのデニムの重なりは“素材感”で遊びました。


足元はシャープにして、全体を引き締めたスタイリングに、シルエットとトーンでバランスを取りました。



▪Influencer　MIKI


Instagram　@mikiaoba(https://www.instagram.com/mikiaoba/?hl=ja)





OVERSIZED JACKET \16,940（tax in）



【MIKI’s VOICE】


ジャケットをメインに、コンサバに見えないよう程よくカジュアルに、


全体のトーンを合わせたスタイリングにしました。


トップスはコンパクトに、ボトムはワイドでメリハリを。



▪Model/Illustrator　COZUE SHIMIZU


Instagram　@cozue_52(https://www.instagram.com/cozue_52/?hl=ja)





BIG POCKET SHIRT \9,900（tax in）


BOX DENIM JACKET \14,960（tax in）



【COZUE’s VOICE】


色の違うストライプシャツを合わせて、シンプルだけど遊び心があるスタイリングに。


クールな中に女性らしさも取り入れたかったので、足元はミュールで合わせました。


アウターはホワイトのデニムジャケットで春らしく。



【 商品のお取り扱い 】


【 Brand Concept 】


Mode Casual


ファッションが好きで感性の優れた人に向け


程よいトレンドをコントラストで表現するブランド


時代のMode はコントラストなものの組み合わせにより


新しい価値や感性を生み出す



