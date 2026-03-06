株式会社エフアンドエム

中堅・中小企業のバックオフィスコンサルティングサービスを提供する株式会社エフアンドエム（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：森中 一郎）は、武蔵野銀行（本店：埼玉県さいたま市、取締役頭取：長堀 和正）と千葉銀行（本店：千葉県千葉市、取締役頭取：米本 努）が共催する企業向けセミナー「2026年度注目の制度 補助金活用オンラインセミナー」（以下、「本セミナー」）に登壇します。

1．セミナーの内容

本セミナーでは、地域の持続的賃上げや自社の飛躍的成長、人手不足の解消・省力化を目指す一歩を後押しする、2026年度注目の補助金・税制優遇施策をご紹介します。「中小企業成長加速化補助金」「中堅等大規模成長投資補助金」「中小企業省力化投資補助金」などの最新情報や活用方法を解説します。

2．セミナー概要

タイトル：2026年度注目の制度 補助金活用オンラインセミナー

開催日時：2026年3月26日（木）14:00～15:30

定員：先着300名

内容：第一部「2026年度の補助金・税制優遇施策について」

講師：経済産業省 関東経済産業局

第二部「今、注目の補助金を解説！」

・中小企業成長加速化補助金

・中堅等大規模成長投資補助金

・中小企業省力化投資補助金

講師：株式会社エフアンドエム

【会社概要】

会社名：株式会社エフアンドエム（英文名：F&M CO., LTD.）

証券コード：4771 (東証スタンダード)

代表者：代表取締役社長 森中 一郎

設立：1990年（平成2年）

資本金：9億8,965万円（2025年12月末現在）

連結売上高：170億6,637万円（2025年3月期・連結）

事業内容：個人事業主及び小規模企業向け会計サービス

中堅・中小企業向け管理部門支援サービス（エフアンドエムクラブ）

中堅・中小企業向け財務・補助金支援サービス

会計事務所向け支援サービス （経営革新等支援機関推進協議会／TaxHouse）

社会保険労務士事務所向け支援サービス（SR STATION）

ISO・Pマーク認証取得支援サービス

パソコン教室

人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」

経営革新等支援機関関連業務

講師派遣型研修サービス

事業所：大阪本社・東京本社・名古屋支社・福岡支社・仙台支社・札幌支社・沖縄支社

従業員数：978人（2025年12月末現在・連結）

URL：https://www.fmltd.co.jp/ir/