「CAPCOM CUP 12」会場にて、世界的ギタリストMIYAVIによるパフォーマンスの実施が決定！

株式会社カプコン

いよいよ来週3月11日（水）～15日（日）にかけて両国国技館で開催される、『ストリートファイター6』世界最強を決定する世界大会「CAPCOM CUP 12」および「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」にて、スペシャルゲストの出演が決定いたしました。

MIYAVIによる会場ライブパフォーマンスが3月15日（日）に実施決定！

イベント最終日となる3月15日（日）において、世界的ギタリストMIYAVIによるライブパフォーマンスの実施が決定いたしました。

本ライブパフォーマンスは、3月15日（日）に行われる「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」のオープニングに実施されます。

今回、「ストリートファイター」シリーズの楽曲を演奏いただきます。

本コンテンツは会場にお越しの方はもちろんのこと、ライブ視聴チケットでご覧の方もお楽しみいただけます。

3月15日（日）の会場観戦チケットはご好評につき完売しておりますが、ライブ視聴チケットは販売中ですので、ぜひお買い求めください。

▼ライブ視聴チケットのお買い求めはこちらから

https://spwn.jp/events/evt_260314-CCSFLWC

MIYAVIについて

エレクトリックギターをピックを使わずに全て指で弾くという独自の“スラップ奏法”でギタリストとして世界中から注目を集め、これまで約30カ国 380公演以上のライブと共に、10度のワールドツアーを成功させている。

常に世界に向けて挑戦を続ける“サムライ・ギタリスト”であり、今後もワールドワイドに活躍する最も期待のおける日本人アーティストの一人。

「CAPCOM CUP 12」「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」会場観戦チケットは「ローチケ」で発売中！

『ストリートファイター6』を用いて行われる決勝大会、「CAPCOM CUP 12」および「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」が3月11日（水）～15日（日）に両国国技館で開催されます。

世界中からトッププレイヤーが日本に集結し、「世界最強」をかけて激闘を繰り広げます。

試合の模様を会場で観戦可能な会場観戦チケットが現在「ローチケ」にて発売中です。

日程、お座席によっては完売しているお席もございますのでお求めはお早めに！

▼公式サイトはこちら

https://sf.esports.capcom.com/capcomcup/cc12/jp/

「CAPCOM CUP 12」「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」決勝日の模様をライブ配信でお楽しみいただける「ライブ視聴チケット」は「SPWN」で発売中！

また、3月14日（土）に開催される「CAPCOM CUP 12」決勝トーナメント、3月15日（日）に開催される「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」決勝の模様をライブ配信で観戦いただける「ライブ視聴チケット」は、電子チケット販売プラットフォーム「SPWN」にて販売中です。

会場にお越しになれない方も、ぜひお買い求めいただき、世界トップレベルの激戦をお楽しみください。

