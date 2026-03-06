タイミー、香川県およびサグリ株式会社と「かがわ未来共創アグリプロジェクト」に関する連携協定を締結

株式会社タイミー

スキマバイトサービス「タイミー」を提供する株式会社タイミー（所在地：東京都港区、代表取締役：小川 嶺）は、香川県（知事：池田 豊人）、サグリ株式会社（代表取締役CEO：坪井 俊輔、以下「サグリ」）と、農林水産省「農山漁村」インパクト創出ソリューション実装プログラム（※1）におけるマッチングを契機とした「かがわ未来共創アグリプロジェクト」に関する連携協定を締結いたしました。農業への「人の呼び込み」と「農地活用」に関する都道府県単位での連携は、今回が初となります。

2025年7月、農林水産省が取り組む「『農山漁村』インパクト創出ソリューション実装プログラム」にて、農山漁村にインパクトを創出し得るソリューションを提供する企業として、当社とサグリ株式会社を含む11社が選定されました。このプログラムは、農山漁村の課題解決に向けて、ソリューション提供企業とソリューションの活用を希望する自治体とのマッチングを行い、事業展開によるインパクト創出を目指す取り組みです。

今回、プログラムでのマッチングを契機とした香川県内の農業の持続的な発展を目指す「かがわ未来共創アグリプロジェクト」に関する取り組みを、当社、香川県、サグリの3者で行ってまいります。本プロジェクトにおいて、サグリでは、香川県の農地情報を一元的にデジタル管理することで、業務効率化、企業等の参入促進、及び農業経営の規模拡大を支援し、農業の持続的な発展と活力あふれる農村の実現を目指します。当社においては、県内の一次産業事業者に向けたスポットワーク活用の推進を図り、地域の潜在労働力の喚起や農業未経験者との接点創出等を目指すことで、人手不足や後継者不足等の課題解決に取り組んでまいります。

※1：農林水産省「農山漁村」インパクト創出ソリューション実装プログラム

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanmin_kyousou/matchmaking/impacts.html

＜かがわ未来共創アグリプロジェクトについて＞

香川県内の農業の持続的な発展と活力あふれる農村づくりを目的に、来年度から香川県が開始するプロジェクト。人と農地の結び付けに向け、衛星データ等を活用した農地情報のデジタル一元化による農地の利用調整の円滑化や、県内外からの農地の受け手の掘り起こし等に官民共創で取り組む。

＜サグリ株式会社について＞

「人類と地球の共存を実現する」というビジョンを掲げ、衛星データ×AIの先端技術を活用した農地の見える化や脱炭素社会の実現に向けた取り組みを進めている。かがわ未来共創アグリプロジェクトでは、サグリが提供する農地所有者と作り手・担い手をつなげる農地マッチングサービス「ニナタバ」を活用し、農地に関わる関係者が同一の農地情報を共有できる体制の構築や県内外からの農業法人等の誘致等を実施。

サグリ株式会社：https://sagri.tokyo/

ニナタバ：https://ninataba.jp/

「かがわ未来共創アグリプロジェクト」における取り組みの内容

本連携協定では、当社、香川県、サグリの3者が連携しながら、下記、取り組みを行ってまいります。

・人と農地の結び付けに向けた農地情報のデジタル化による一元的な管理、利活用及び分析に関すること

・県内農業者の人材確保や経営規模の拡大に関すること

・県内外からの企業等の農業参入促進に関すること

・互いの事業のＰＲに関すること

・かがわ未来共創アグリプロジェクトに係る個別プロジェクトに関すること

タイミーと地方自治体との連携について

当社はこれまで37道府県・76自治体と連携協定を締結しており、今回の香川県との連携協定は38道府県・77自治体目となります（※2）。

※2：タイミーの過去自治体連携に関するお知らせ一覧

https://spotwork.timee.co.jp/local-government

