特急「指宿のたまて箱」運行15周年！

九州旅客鉄道株式会社

2011年３月12日に運行開始した特急「指宿のたまて箱」は、お客さま、沿線・地域の皆さまに愛されて、2026年３月で15周年を迎えます。これまで支えてくださった皆さまに感謝の気持ちをお伝えするため、出発式やご乗車のお客さまへのプレゼント、車内販売商品の復刻販売などを行います。

たくさんの方のご乗車、ご来場をお待ちしております。

１ 出発式

（１）日 時：３月20日(金・祝) 9:20～10:00頃

※ 特急「指宿のたまて箱」１号（9:56発）に合わせて実施いたします。

（２）場 所：鹿児島中央駅 ４番のりば

※ 改札内及びホームへの入場には「入場券」やきっぷ等が必要です。

（３）出席者：鹿児島中央駅長、

指宿市立指宿商業高等学校「指宿茶いっぺプロジェクト」

いぶたマン

（４）概 要

１. 指宿市立指宿商業高等学校生徒への一日駅長委嘱

２. 指宿市立指宿商業高等学校和太鼓部による演奏

３. 鹿児島中央駅長、一日駅長、いぶたマンによる特急「指宿のたまて箱」１号の出発合図

４. お見送りの先着50名のお客さまに指宿市の市の花である「菜の花」及び

「指宿温泉サイダー引換券」のプレゼント

※ 菜の花は開花状況により他の花に変更または中止する場合があります。

※ 菜の花および指宿温泉サイダー引換券の配布は9:00より鹿児島中央駅４番のりばで受付をおこないます。

※ 指宿温泉サイダーは当日アミュプラザ鹿児島AMU広場で開催の「かごんま本格焼酎酒場」会場での引換えです。

２ 15周年記念プレゼント

鹿児島で人気のローカル雑貨店「カゴマニア」特別デザインのトートバッグをプレゼントいたします。

対象：１. ３月20日(金・祝)に特急「指宿のたまて箱」にご乗車のお客さま

２. ３月21日(土)～５月10日(日)の期間で車内販売商品を2,000円以上

お買い上げのお客さま

※ 期間中であっても準備数が無くなり次第、配布を終了いたします。

※ １回のご乗車で2,000円以上お買い上げのお客さまが対象です。

３ 「カメロンパン」復刻販売

車内販売で大好評だった「カメロンパン」を期間・数量限定で復刻販売いたします。

（１）期 間：３月20日(金・祝)～３月22日(日)

※ 各日売り切れ次第終了となります。

（２）場 所：特急「指宿のたまて箱」車内

（３）販売価格：350円

４ 15周年記念オリジナルスタンプ

「カゴマニア」特別デザインのスタンプをご用意いたします。

車内に設置している記念乗車証に押して、お持ち帰りいただけます。

（１）期 間：３月12日(木)～１年間（予定）

（２）場 所：特急「指宿のたまて箱」車内

※ スタンプを押印できるのはご乗車のお客さま限定です。

５ 車内販売商品の特別販売

「かごんま本格焼酎酒場」イベントに“いぶたまブース”を設置し、普段は特急「指宿のたまて箱」の車内でしか買えない商品を特別に当ブースで販売いたします。

また、2,000円以上お買い上げのお客さまには「２ 15周年記念プレゼント」に記載のトートバッグをプレゼントいたします。（準備数がなくなり次第終了）

ぜひご来場ください。

（１）日 時：３月20日(金・祝) 11:00～20:00

（２）場 所：アミュプラザ鹿児島AMU広場

※「かごんま本格焼酎酒場」イベントについて詳細は別途プレス資料をご確認ください。

※ トートバッグは準備数が無くなり次第、配布を終了いたします。

〔指宿のたまて箱 専用ホームページ〕

https://www.jrkyushu.co.jp/trains/ibusukinotamatebako/