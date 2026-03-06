日本最大級！オート・プロヴァンスのウェルネス体験を。「SPA L’OOCITANE EN PROVENCE」が沖縄に誕生。

ロクシタンジャポン株式会社

自然あふれる南仏オート・プロヴァンスの洗練された上質なライフスタイルを提案するロクシタンは、この度、 パシフィックゴルフマネージメント株式会社が2026年7月に開業する初のラグジュアリリゾートホテル「ＰＧＭホテルリゾート沖縄」内に、日本最大規模の「SPA L'OCCITANE EN PROVENCE （スパロクシタン アン プロヴァンス）」を、ホテル開業に先駆けて2026年4月25日にオープンします。3月16日よりホテルの公式サイトからご予約をいただけます。

日本初のリゾート併設スパ。広大な自然に包まれる真のウェルビーイング体験

自然豊かな南仏オート・プロヴァンス発祥のライフスタイルコスメティックブランドの洗練された上質なライフスタイルを提案するロクシタンは、製品のみならずスパも長年世界で展開しています。数々のスパアワードも世界で受賞するロクシタンスパは、スパ体験を通してオート・プロヴァンスを旅するような五感が満たされるウェルビーイングな体験をお届けしています。

そして今年、ロクシタン創設50周年さらにスパロクシタン誕生25周年を迎える節目に、日本初のリゾート施設併設かつ、日本最大級となる「SPA L’OCCITANE EN PROVENCE（スパ ロクシタン アン プロヴァンス）」が「ＰＧＭホテルリゾート沖縄」内にオープンします。

またホテル全客室のバスルームおよびパブリックエリアに、ロクシタン製品のアメニティを設置。癒しのひとときをご体感いただけます。

動と静、二つの魅力を堪能する贅沢、沖縄の自然とロクシタンの優しさがもたらす至福のひととき

壮大な海や自然に囲まれるホテルとゴルフ場、そこに佇む「SPA L’OCCITANE EN PROVENCE （スパ ロクシタン アン プロヴァンス）」は、沖縄の豊かな自然とロクシタンの洗練されたオート・プロヴァンスのエッセンスが融合した上質な空間。厳選された植物から生み出された美しさを五感で呼び覚ますロクシタンのスキンケアやボディケア、歴史に裏打ちされた確かなトリートメント技術で、光や香り、テクスチャーなど五感すべてに働きかける演出を通じて、訪れる方に至福のひとときをお届けします。世界のロクシタンスパで愛されるフェイシャルやボディトリートメントのメニューに加え、ゴルフなどアクティブに動いた心身を落ち着かせるトリートメントなど様々なコースをご用意しております。ここでしか体験できい、大自然に包まれるウェルネス体験を通じて、心身を深く解き放つ、ここにしかない贅沢な癒しの時間を提供します。

【SPA L’OCCITANE EN PROVENCE （スパ ロクシタン アン プロヴァンス）概要】

ご予約・お問い合わせ： 098-961-1155 （スパ直通 / 受付時間 11:00～20:00）

予約開始：2026年3月16日（月）11:00より受付開始

営業時間：11:00～22:30 （トリートメント最終受付 21:00）

※プレオープン期間中 （2026年4月25日（土）～7月2日（木）は 13:00～21:00 の営業となります。

「ＰＧＭホテルリゾート沖縄」とは

「本物志向＆上質体験」「ウェルビーイング＆リトリート」「共感×社交」をコンセプトに掲げ、単なる宿泊施設ではなく、人と人が自然につながり、価値観や時間を共有する“社交の場”としてのホテルを目指しています。全201室の客室は45平方メートル 以上のゆとりある設計とし、スイートルーム以上の客室には専属バトラーサービスを導入。プライベートな寛ぎと、外へとひらかれた交流、その両方を叶える滞在体験を提供します。館内には、8つのレストラン＆バーを備え、食事そのものを目的とするだけでなく、偶然の出会いが価値へと変わる、大人の社交空間を創出します。さらに、スパやプール、サウナ、シミュレーションゴルフといったウェルネス・アクティビティを通じて、ゲスト同士が自然体で交わる時間を演出。ゴルフを愉しむ人も、そうでない人も、同じ空気を共有しながら、それぞれのスタイルでホテルライフを満喫できる設計となっています。PGMホテルリゾート沖縄は、沖縄の自然を背景に、寛ぎと交流が心地よく交差する、新しいラグジュアリリゾートのかたちを提案してまいります。

ＰＧＭホテルリゾート沖縄URL：

https://www.pgmhotelresort-okinawa.jp/

ロクシタンスパとは

厳選された自然原料と世界中の伝統的なトリートメント技術の融合で、世界中にファンを持つロクシタンスパのトリートメント。心地よい香りとやすらぎに満ちた空間で、確かな技術と経験から培われた独自のマッサージはお客様を自然の恵み豊かなプロヴァンスの世界へお招きします。ロクシタンスパは、世界約30カ国において約100カ所のスパを展開。日本では2018年10月にホテル椿山荘東京にて日本で初めてのスパをオープン、その後ロイヤルパークホテル、ヒルトン広島にスパをオープンしています。

ロクシタンジャポン株式会社

光と色彩に満ちた南仏オート・プロヴァンスで誕生したメゾン ロクシタンは、2026年に創業50周年を迎えました。豊かな自然、ゆるやかな時の流れ、芸術、サヴォアフェール（職人の手仕事）。私たちのルーツを大切に守りながら、より力強く、より洗練された新しい美しさと贅沢をお届けします。