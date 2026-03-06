【ブルガリ】ジェイク・ギレンホールを新たなグローバル アンバサダーとして発表

ブルガリ・ジャパン合同会社

2026年3月5日（ローマ） - ブルガリは、ジェイク・ギレンホールを新たなグローバル アンバサダーとして迎えることを発表いたします。

俳優・プロデューサー、 ジェイク・ギレンホール

ジェイク・ギレンホールは、国際的に高い評価を受ける俳優、プロデューサー、そしてカルチャーの発信者として、芸術への造詣、知的好奇心、温かみのある人間性を兼ね備えた存在です。

大胆な選択と、誠実な人柄に裏打ちされた絶え間ない進化を続けるキャリアを通じて、深い文化的影響力において高く評価される多くの作品を築き上げてきました。英国アカデミー賞受賞俳優であり、アカデミー賞ノミネート俳優でもある彼は、一貫して本質と意図に駆り立てられた作品を追究してきました。スクリーンを超えた、意義ある物語への取り組みと人々への真摯なかかわりは、価値観の共有、他者への開放性、そして永続的な関係性の表現としてのラグジュアリーというブルガリのヴィジョンを体現しています。

ブルガリの副CEOであり、本年7月1日よりブルガリ CEOとなるラウラ・ブルデーゼは以下のコメントを寄せました。

「ジェイクは誠実さ、共感力、そして本質に根ざした現代的な卓越性を体現する存在です。彼の芸術的感性と人々と誠実な絆を築く能力は、まさにブルガリの本質を映し出しています。彼の取り組みには、深み、人間性、そして目的意識が備わっているのです」

グローバル アンバサダー就任に際して、ジェイク・ギレンホールは次のようにコメントしました。

「美しさと意味を融合させるブルガリに、私は常に親近感を抱いてきました。ブルガリのアプローチには、クラフツマンシップ、文化、そしてそれぞれの人びとの物語をすべて尊重し包み込む寛大な精神があります。私にとっての本物とは、関係性、大切に思う人々、ともに創造する物事への献身に根ざしていますが、何よりも自分自身に誠実でありたいと思います」

お問い合わせ先：ブルガリ・ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/