AI CROSS株式会社

テクノロジーで企業業務の効率化と多様な働き方を支援するAI CROSS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：原田 典子）は、2026 年3月11日（水）に開催されます神戸投資勉強会IRセミナーに参加することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

【開催概要】

・開 催 日 ：2026年3月11日 （水）

・開催時間：20:00～

・開催形式：YouTube 配信

視聴方法、お申込みは以下のURLをご確認ください。

https://peatix.com/event/4863981

・講 演 者：AI CROSS株式会社 代表取締役CEO 原田 典子

・参 加 費：無料

今後もAI CROSSは、サービスの向上および新規開発に邁進していくだけでなく、自社および提供するサービスを多くの投資家の皆様に知って頂くために、認知度向上の機会も積極的に活用してまいりますので、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

AI CROSS株式会社

AI CROSS株式会社は、法人向けのメッセージングサービスとAIを活用したソリューションを提供する企業です。主力サービスには、SMS配信サービス「絶対リーチ！SMS」、RCS配信プラットフォーム「絶対リーチ！RCS」およびAIを活用した様々なデータ分析サービス「Deep Predictor」などがあり、企業の業務効率化と顧客との円滑なコミュニケーションを支援しています。