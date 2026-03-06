白馬岩岳マウンテンリゾート、山頂と「白馬ヒトトキノモリ」を結ぶ5線サウスリフトを約37年ぶりにリニューアル決定！

株式会社岩岳リゾート

世界水準のオールシーズンマウンテンリゾートを目指す株式会社岩岳リゾートは、同社が運営する「白馬岩岳マウンテンリゾート（白馬岩岳スノーフィールド）」において、山頂エリアと標高1,100mの展望エリア「白馬ヒトトキノモリ」を結ぶ5線サウスリフトの更新を約37年ぶりに実施予定です。

エリア間のアクセス向上と、より安全かつ快適でスムーズな移動環境の実現を目的としたもので、2027年12月の運行開始を予定しています。四季を通じて訪れるすべてのお客様に、これまで以上に快適な山岳体験をお届けしてまいります。

5線サウスリフトイメージ図

「5線サウスリフト」運行について

通年を通して運行してきた「5線サウスリフト」は、展望エリア「白馬ヒトトキノモリ」へのアクセス手段として、白馬八方尾根などのスキー場や白馬村全景を望みながら、約7分の空中散歩を楽しめるリフトとして、多くのお客様に親しまれてきました。また、スキー場のメインゲレンデの一つで、スノーパークもあるサウスゲレンデにあり、特にウィンターシーズンの繁忙期の混雑が課題となっておりました。

こうした役割を担ってきた「5線サウスリフト」について、今後も多様な来場者に安心してご利用いただくため、さらなる安全性・快適性の向上を目的に、約37年ぶりの更新を予定しています。

本更新には、約17億5,000万円を投資し、従来の4人乗りから6人乗りリフトへと刷新いたします。

また、運行速度を4m／秒から5m／秒へ向上させるとともに、輸送人員を2,400人／時から3,000人／時（最大搬器数の場合）まで拡大することで、混雑緩和とスムーズな移動を実現。2027年12月の運行開始を予定しており、より快適な山岳体験の提供を目指します。

5線サウスリフトの位置（図内の赤枠の箇所）5線サウスリフトイメージ

【会社概要】

会社名：株式会社岩岳リゾート IWATAKE RESORT Co.Ltd.

代表：代表取締役社長 星野 裕二

所在地：〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城6329-1

設立：1985年（昭和60年）8月8日

事業内容：スキー場一般（索道事業・飲食業）

URL：https://iwatake-mountain-resort.com/

◆株式会社岩岳リゾートについて

株式会社岩岳リゾートは、日本駐車場開発グループの一員である日本スキー場開発株式会社の中核会社として、長野県白馬村に位置する「白馬岩岳マウンテンリゾート」の運営を通じ、四季折々の自然が織りなす感動体験を、国内外の皆様にお届けしています。

◆日本スキー場開発株式会社について

日本スキー場開発株式会社は、東証プライムに上場する日本駐車場開発株式会社の子会社であり、当社においては東証グロースに上場しております。

当社の９つの運営子会社を含めた日本スキー場開発グループでは、長野県6カ所、群馬県１カ所、岐阜県1カ所 計8スキーリゾートとレンタルショップ複数店を運営しております。

当社グループは、美しい田園風景や山頂からの絶景など魅力的な自然を活用し、冬だけでなく通年で楽しめる自然を題材としたリゾートづくりに取り組んでおります。リゾートの活性化を通じ、地域社会へ貢献していくことをミッションとしております。

URL：https://nippon-ski.jp/

本社所在地：長野県北安曇郡白馬村大字北城6329-1