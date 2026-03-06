【アライオークション】フォークリフト駐車場新設

荒井商事株式会社

アライオークション（荒井商事株式会社）は、2026年3月3日（火）より、栃木県小山市に「フォークリフト駐車場」を新たにオープンいたしました。本拠点の開設により、中古フォークリフトの受け入れ体制を大幅に強化するとともに、国内初となる「中古フォークリフト専門オークション市場」の確立を目指します。

▪開設の経緯と戦略的意義

これまで総合機械小山会場では、フォークリフトの出品台数増加に伴い、物理的な収容スペースの制約が大きな課題となっていました。この度、会場近隣に従来敷地の約1.5倍の収容能力を持つ新スペースを確保したことで、受け入れ可能台数は大幅に拡大いたします。しかし、今回の新設は単なる敷地の拡張にとどまりません。現在、国内にはフォークリフトのみを専門に扱うオークション市場は存在せず、他商材と混在した環境ではその市場価値が可視化されにくい状況にあります。当社は関東エリアを起点に全国のネットワークを活用し、フォークリフト専門の売買機会を創出することで、中古相場形成の『基準』となる市場を構築してまいります。本拠点のオープンは、業界のフロントランナーとして新たな専門市場を確立するための重要な一歩となります。(総合機械小山会場 会場長 内藤 崇史)

▪フォークリフト駐車場 施設概要

新施設では、安全性と利便性を追求した最新のレイアウトおよび設備を整備しております。

・ 名称：アライオークション総合機械小山会場 フォークリフト駐車場

・ 所在地：〒323-0827 栃木県小山市神鳥谷2257-4

・ 土地面積：約11,780 平方メートル （約3,563坪）

・ 収容台数：約540台

・ 主要設備：o 荷役設備：耐荷重20t以上のフォーク専用スロープ、

15.0t大型フォークリフト（有償オペレーター付）、

5.0tフォークリフト、バッテリー車用充電設備（6基）完備。

o 来場者サービス：休憩エリア、フリーWi-Fi、毎週火曜日の無料循環バス運行。

▪今後の展望

アライオークションは、今回の専門拠点開設を機に、フォークリフト特有の需要動向を的確に反映した透明性の高い相場形成を推進してまいります。今後も会員の皆さまにとってより価値のある、満足度の高い取引環境の整備に努めてまいります。

【アライオークションについて】

出品予定のフォークリフトたち屋根下にはバッテリー式積み下ろし用スロープ

荒井商事株式会社が運営するアライオークションは、1987年からオークション事業に参入し、現在は全国に7会場、複数ヤード(常設・特設含む)以上を展開しています。

乗用車の他、トラックやバス、建設機械、農業機械、フォークリフト、バイク、パーツに至るまで他に類をみない多彩な商材を取り揃えています。また、各商材に適した検査項目・基準を設定し、専門知識や豊富な経験を持つ検査員が車両の状態を一台一台確認。会員の皆様に安心して取引して頂ける環境を整えています。

【アライオークション】https://www.araiaa.jp/lp/