【GENOVA】クリニック向け総合展「クリニックEXPO 大阪」に出展

株式会社GENOVA

株式会社GENOVA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平瀬智樹/以下：GENOVA）は、2026年3月10日（火）から12日（木）までの3日間、インテックス大阪で開催される「第7回 クリニック EXPO 大阪」に出展することをお知らせいたします。

■「クリニック EXPO」とは

西日本最大級のクリニック向け製品・サービスが一堂に出展。クリニック・医院の院長・経営者・医師・開業予定医など、クリニック向けのあらゆる製品・サービスを導入・比較検討したい方が来場する展示会です。

GENOVAは本展示会を通じて、クリニックが抱える課題解決に貢献するため、クリニック専用自動精算機「NOMOCaシリーズ」や「SMART One」「NOMOCa-AI chat」「NOMOCa-AI call」「チームラボのモニター作品」を展示する予定です。GENOVAの製品・サービスは経営課題を解決するソリューションを提供し、クリニックの経営改善や業務効率化を支援いたします。会期中は、専門スタッフが常駐し、導入に関するご相談や、具体的な課題に対するソリューションをご提案します。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■「クリニック EXPO 大阪」開催概要

入場用バッジ登録フォーム（無料） :https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp/register.html?code=1564056854164993-VJZご来場希望の方向けの入場バッジです。

● 展示会名：クリニック EXPO 大阪（メディカル ジャパン大阪 医療・介護・薬局 Week大阪

内）

● 会期 ：2026年3月10日（火）～12日（木）

● 開場時間：10:00～17:00

● 会場 ：インテックス大阪

● 主催 ：RX Japan株式会社

■出展予定の製品・サービス

公式サイト :https://www.medical-jpn.jp/hub/ja-jp/lp-inv/cli.html・「メディカルドック(https://medicaldoc.jp/)」

近年の高齢化に伴う健康意識の高まりを受け、正しい予防情報や健康知識を求める人々に向けて医療情報メディア「メディカルドック」を運営しています。2,000名以上（※2025年3月末時点）の医師・専門家による監修のもと、病気や症状に関する情報に加え、著名人の闘病体験や未病への取り組みも紹介し、幅広い世代の健康意識向上に貢献しています。また、全国の医療機関の特徴や雰囲気を紹介することで、利用者が自分に合ったかかりつけ医を見つけられるようサポートしています。

・クリニック専用自動精算機「NOMOCaシリーズ(https://nomoca.net/?utm_source=pressrrelease&utm_medium=referer&utm_campaign=20260306&utm_content=2)」

NOMOCaシリーズは、市場シェアNo.1*1、累計2,751台*2の導入実績を持つ自動精算機です。3タイプの精算機、レセコン連携率96.6%*3、10種類のオプションで、クリニックの人手不足解消や業務効率化に向けて最適なご提案をいたします。

*1

・年間出荷台数（2024年7月～2025年6月） 市場シェアNo.1（※）

・累計出荷台数 市場シェアNo.1（※）

（※）「クリニック向け自動精算機」に関する市場調査《No.1検証調査》

調査機関：株式会社未来トレンド研究機構

調査期間：2025年7月23日～2025年8月18日

調査時点：2025年8月18日現在

（※）出荷台数に基づく市場シェアNo.1

*2 2025年12月末時点

*3 自社調べ

・「SMART One(https://smart-one.genova.co.jp/?utm_source=pressrrelease&utm_medium=referer&utm_campaign=20260306&utm_content=4)」

SMART Oneは、クリニックの予約・問診・決済を一気通貫でデジタル化する次世代型予約システムです。Google MapsやLINEと連携した集患機能に加え、電子カルテ連携による業務効率化を実現。1分単位の柔軟な予約設計で待ち時間を解消し、患者と医療機関双方の利便性を最大化します。

・「NOMOCa-AI chat(https://nomoca.net/nomocaaichat/?utm_source=pressrrelease&utm_medium=referer&utm_campaign=20260306&utm_content=0)」

NOMOCa‑AI chatは、クリニックに特化したChatGPT搭載のチャットボットです。24時間いつでも患者の問い合わせに自動対応し、FAQ管理や分析ダッシュボード機能で業務効率化とサービス品質の向上を支援します。スタッフの代わりに24時間問い合わせに自動対応してくれるので、患者のストレスを減らし、スタッフの電話対応業務などの工数を削減することが可能です。

・「NOMOCa-AI call(https://nomoca.net/nomoca_ai_call/?utm_source=pressrrelease&utm_medium=referer&utm_campaign=20260306&utm_content=1)」

NOMOCa-AI callは、GENOVAが提供する医療業界に特化したAI電話サービスです。 クリニックの受電を自動化することで、電話対応からスタッフを解放し、本来の業務に集中できる環境を整えます。また、音声認識データの分析を通じて「離脱要因」や「エラー」を可視化。対話の流れを細かく検証し、運用改善を繰り返すことで、応答精度の継続的な向上を実現します。

・「チームラボのモニター作品(https://nomoca.net/teamlab.c1/?utm_source=pressrrelease&utm_medium=referer&utm_campaign=20260306&utm_content=3)」

2025年5月に《こびとが住まうキャンバス》も新たに取り扱いを開始しました。

壁にタッチパネルを設置するだけで、病院やクリニックの待合室、介護施設の交流スペースなどが創造的な遊びの場になります。

待ち時間を楽しみながら過ごすことのできる、医療機関向けの、チームラボのモニター作品です。

■株式会社GENOVAについて

株式会社GENOVAは、「ヒトと医療をつないで健康な社会を創る」をミッションとして掲げ、革新的なヘルスケアテックサービスを提供している企業です。日本が現在直面している少子高齢化に伴う医療人材不足への対応、そして国の医療費負担拡大に伴う健康寿命増進と適切な医療アクセスの必要性といった社会課題を解決すべく、多角的な事業を展開しています。当社の提供するサービスを通じて、患者や利用者の医療・健康における不安や不満を解決し、より質の高い医療体験を提供することを目指しています。

■会社概要

社名：株式会社GENOVA

URL：https://genova.co.jp/

設立：2005年7月

本社：東京都渋谷区渋谷 2-21-1 渋谷ヒカリエ 34F

東京都渋谷区渋谷2-17-1 渋谷アクシュ23F

代表取締役社長 平瀬 智樹

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社GENOVA

お問い合わせフォーム：https://genova.co.jp/contactform