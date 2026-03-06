観光列車「はなあかり」から始まる 広島・宮島・岩国　心ときめく春～初夏の特別旅 車内でのおもてなしについて

西日本旅客鉄道株式会社

2026年春、観光列車「はなあかり」は、広島駅～岩国駅間を運行します。

車内でお楽しみいただけるおもてなしや、車内販売品等の詳細が決まりましたので、お知らせします。広島・山口エリアの魅力を感じる旅へ！

ぜひこの春、「はなあかり」で特別な旅をお楽しみください。

１．車内でのおもてなし

（１）車内での食のおたのしみ

ご乗車のお客様に、宮島の老舗「やまだ屋」のもみじ饅頭と桐葉菓（とうようか）のセットを、本運行だけの「はなあかり」オリジナルパッケージでご提供します。

お飲み物とともに、広島名物のやさしい甘さをご堪能ください。

（２）本運行オリジナルノベルティ

ご乗車のお客様に、旅の記念としてオリジナルノベルティをアテンダントよりお渡しいたします。

「はなあかり」での旅の思い出を、旅の後もお楽しみください。

（３）２号車サロンでの「ひろしま神楽」特別展示

広島が全国でも有数の神楽の盛んな地域であることにちなみ、「ひろしま神楽」の伝統を伝える展示を行います。旅の途中で地域文化の奥深さに触れ、伝統芸能の力強さと美しさを身近に感じていただけます。

（４）車内販売

アテンダントが3名乗車し、地域ならではのお土産品や飲料、「はなあかり」グッズ、「ひろしま神楽」とのコラボグッズ、「宮島 大聖院」とコラボしたオリジナル切り絵等、多彩なアイテムを販売します。

※さらに詳しいおもてなし内容については、観光列車「はなあかり」特設サイトにて随時お知らせいたします。

２．運転計画

（１）運転区間 広島駅～宮島口駅～岩国駅（山陽本線経由）

（２）運転期間 2026年3月20日（金）～6月28日(日)の一部の土日祝【各日1往復】

運転日カレンダー

停車駅・運転時刻

※運転時刻は変更となる場合がございます。

３．旅行商品の発売箇所

・tabiwa トラベル「鉄道ファンの宝箱」にて発売します。

https://www.nta.co.jp/jrodekakenet/plan/202603_akariiwakuni/?SITE_ID=66100002

海外からお越しのお客様にもご利用いただけるよう、主な海外 OTA・旅行会社を通じて、個人のお客様向け商品や団体ツアー商品も発売する予定です。

※ 2026年春運行は、旅行会社専用での取扱いとなります。全国の駅のみどりの窓口、券売機、JR 西日本インターネット予約「e5489」等での発売はございません。

※ 旅行商品の詳細や販売価格等は、各販売サイトにてご確認ください。

観光列車「はなあかり」に関する情報は特設サイトでもご覧いただけます。

https://www.jr-odekake.net/railroad/hanaakari/