開店から1ヶ月で約16tのごみ減量効果！リユース拠点「ジモティースポット郡山希望ヶ丘店」で不要品の譲り合いが盛況

株式会社ジモティー（以下、ジモティー）は、福島県郡山市（以下、郡山市）と2023年1月に締結したリユースに関する協定に基づき、「ジモティースポット郡山希望ヶ丘店」を2026年1月29日にオープンし、1ヶ月が経過しましたのでその結果をお知らせします。持ち込まれた不要品は合計11,325品で、うち5,999品が既にリユースされており、ごみ減量効果は15,964kgと試算しております(*1)。

■ジモティースポットについて

ジモティースポットは、「まだ使えるけれど不要になったモノ」を地域内で譲り合うことが出来るサービスです。不要品を譲りたい方は予約なしで持ち込むだけで、次の必要とする人へつなぐことができます。譲り受けたい方は、地域の情報サイト「ジモティー」で商品情報を確認し、店舗で実物を見て購入・引き取りが可能です。リサイクルショップでは買取されないモノ、配送コストがかさむ家具まで、再販価値が低く捨てられがちな「まだ使えるモノ」を幅広くリユースしています。

【市民・自治体にとっての3つのメリット】

＜不要品を譲りたい方＞

・予約不要、手数料ゼロで、粗大ごみとして処分する手間とコストを削減できます。

＜譲り受けたい方＞

・手に取りやすい価格、または"無料"でリユース品を手に入れることができます。

(例. 炊飯器が300円、椅子が0円など)

＜自治体＞

・ごみの排出を抑制し、ごみ減量と地域内での資源循環を効果的に促進します。

■リユースの結果について

オープンから2026年2月28日までの間に11,325品の不要品が持ち込まれ(*2)、5,999品が既にリユースされています。ごみの減量効果は、約15,964kgと試算しております(*1)。期間中、最も多く持ち込まれたのは、食器・生活雑貨で全体の約23%、次いで衣類が約15%、本が約9%でした。これまでごみとして廃棄されていたような古い家具や家電製品などであっても、ジモティーの集客力を活かし、回収後すぐにサイト上でリユース品の情報を掲載することで多くの方にリユース品（5,999品）を提供することができました。

■全国でのごみ減量実績と今後の展望

2025年には、全国の拠点で累計約140万点のモノがリユースされ、約4,300トンのごみ減量効果(*1)を生み出しました。今後2030年までにジモティースポットを329店舗へ拡大することを計画しています。これにより、年間約8.4万トン（店舗あたり年間254トン）(*3)のごみ削減を見込んでおり、これは日本全国で排出される粗大ごみ・衣類ごみの合計の約6％に相当します。

ジモティースポットは、今後も自治体や地域の事業者との連携を強化し、誰でも気軽にリユースができる拠点を設けることで、「譲る」という行動を「捨てる」のと同じくらい簡単な選択肢にしていきたいと考えています。リユースが当たり前の社会インフラを整備し、地域での暮らしをより豊かで持続可能なものにしてまいります。

(*1)持ち込まれた不要品の平均重量、リユースされた件数から算出

(*2)持ち込みを開始した2026年1月29日から2026年2月28日を対象に集計

(*3) 2025年ジモティースポット店舗平均実績（オープン翌月分から集計、営業日が限定的または一部小規模人口エリア除外）

■「ジモティースポット郡山希望ヶ丘店」の詳細

【ジモティースポット郡山希望ヶ丘店】

・住所：福島県郡山市希望ヶ丘80-6

・営業時間：10時～18時

・定休日：毎週水曜日、年末年始

・持ち込み対象品：

家具、生活家電、子ども用品、スポーツ・レジャー用品、楽器

・食器、本・CD、衣類、ペット用品 など

※持ち込みできるのは、郡山市民のみです(身分証要持参)

・店舗HP：https://jmty.jp/about/jmtyspot_koriyama

※サービス内容等は予告なく変更する可能性がございます。

「ジモティースポット郡山希望ヶ丘店」店内イメージ

【連携を希望される自治体様】

地域内での資源循環の促進やごみの削減を検討されている、全国の地方自治体や企業からのお問い合わせをお待ちしております。

〈自治体様限定〉問い合わせフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepC3XJpQA5cTRAaTuK-kOw4oZiZ7NmgYmzbsIldhRzKsKZww/viewform

【ジモティースポットFC加盟店募集中！】

我々の理念や取り組みに深く共感いただき、ジモティースポットFC加盟店として

共に地域貢献性の高いサービスを創っていただける企業様を【全国で募集中】です。

地域のもったいないを活かし、新たな価値を生み出しませんか？

〈FC加盟店〉お問い合わせはこちらより :https://jmty.jp/info/jmtyspot_fc?srsltid=AfmBOooH2_Qkk-Ye2vnxd-q_zSt6vEHGJdg3DXCmw_GcGduFAJl7A4_h