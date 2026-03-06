複数ネットショップ一元管理クラウドサービス「CROSS MALL」、TikTokが提供するEコマース機能「TikTok Shop」と連携開始

株式会社アイル

株式会社アイル（本社：大阪市北区・東京都港区、代表取締役社長：岩本哲夫、東証プライム：3854）が提供する複数ネットショップ一元管理クラウドサービス「CROSS MALL（クロスモール）」は、ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」アプリ内で、商品の発見から購入までを完結できるEC機能「TikTok Shop（ティックトックショップ）」と、注文情報・在庫情報・出荷情報の連携を開始しました。



このたびの連携により、すでに「TikTok Shop」に出店されており、複数のネットショップを展開している企業さまは、「CROSS MALL」で注文情報の一元管理が可能になります。

また、随時更新されている在庫数を「TikTok Shop」と共有することで、在庫の一元管理も可能です。

さらに、「CROSS MALL」から「TikTok Shop」へ、出荷完了報告の自動連携も可能となり、業務効率化につながります。

「TikTok Shop」に出店されていないネットショップ企業さまは、業務の変更なしに新たな販路を検討できます。

連携イメージ



現在EC市場において、事業者はオフィシャルショップやモールへの出店など選択肢が増加しており、購入者は欲しい商品を検索サイトから探したり、SNSの投稿から発見したりするなど、事業者の販売方法および購入者の商品への辿り着き方は多様化が進んでいます。

当社はこうした市場においても、「CROSS MALL」の機能やサポート体制を通じ、バックヤードの皆さまが大きな業務変更なく運用できるよう支援するとともに、業務の創意工夫やお客さまとのコミュニケーションを大切にできる運用づくりを支援してまいります。

「TikTok Shop」について

https://seller-jp.tiktok.com/

「TikTok」アプリ内で、商品の発見から購入までをシームレスに完結できるEC機能です。

ユーザーがショッピング動画やLIVE配信を通じてお気に入りのアイテムに出会い、その場で購入することができる新しい購買体験を「ディスカバリーEコマース」と位置づけています。

さらに、専用タブでの商品一覧表示やアフィリエイト連携など、販売者とクリエイターの双方を支援する多彩な機能も備えています。

「CROSS MALL」について

https://cross-mall.jp/

複数ネットショップの商品・在庫・受注・発注・仕入の一元管理が可能なクラウドサービスです。お客さまごとのバックヤード運用に合わせてサポートしています。

また、バックヤードが主役のお祭り「BACKYARD FES.(https://cross-mall.jp/backyard_fes_2019/)」やバックヤードを表彰する「BACKYARD AWARD(https://award.backyard.site/)」、バックヤード特化型メディア「B.Y(https://crossbackyard.com/)」、バックヤード交流や情報発信のリアル拠点「BACKYARD TOKYO(https://backyard.site/tokyo/)」の運営など、ネットショップを陰で支えるバックヤードの支援活動もしています。

会社概要

・社名 ： 株式会社アイル（東証プライム：3854）

・代表者 ： 代表取締役社長 岩本哲夫

・設立 ： 1991年

・資本金 ： 3億54百万円（2025年7月末時点）

・社員数 ： 1009人［連結]（2025年7月末時点）

・売上高 ： 192億94百万円［連結]（2025年7月期実績）

・本社 ： 大阪本社：大阪市北区 / 東京本社：東京都港区

・URL ： https://www.ill.co.jp/

サービスに関するお問い合わせ先

株式会社アイル サービスお問い合わせ窓口

TEL：0120-829-732 / E-MAIL：webmarketing@ill.co.jp