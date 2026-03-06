渋谷餃子、春の新作「抹茶あんバター餃子パイ」を発売

株式会社エムピーキッチンホールディングス

株式会社エムピーキッチンホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：鹿中 一志）が運営する『薄皮餃子専門 渋谷餃子』は、ホワイトデーシーズンに合わせ、2026年3月9日（月）から3月15日（日）までの期間限定で、スイーツメニュー「ひとくち餃子パイ」2種を販売いたします。

本企画では、バレンタイン期間に販売した「チョコフランボワーズ味」に加え、新作「抹茶あんバター味」が登場。餃子の皮をパイのように仕立てたスイーツ餃子として、食後のデザートやシェアメニューとして楽しめる期間限定メニューです。

■ 企画の背景：「ホワイトデーに“甘い餃子”という選択肢」

バレンタインにはチョコレート、ホワイトデーにはクッキーやマカロン。

そんな定番のスイーツギフトが並ぶ季節に、渋谷餃子は“甘い餃子”という新しい楽しみ方を提案します。

餃子の皮をパイのように揚げた「ひとくち餃子パイ」は、外はサクッと香ばしく、中にはとろりとしたスイーツフィリングを包んだデザートメニュー。

今回は、濃厚チョコとフランボワーズの組み合わせに加え、和の甘味を楽しめる抹茶あんバター味を新たにラインアップしました。

■ 商品の特徴：餃子屋が作る“ひやあつスイーツ”

揚げたての餃子パイの横には、冷たい「雪見だいふく」を添え、温かい餃子パイとの“ひやあつ”の温度差も楽しめる一皿です。

半分に割ると、加熱によってとろけたフィリングが現れ、断面の見た目と食感の変化をお楽しみいただけます。

１.【濃厚×甘酸っぱさ】

ひとくち餃子パイ ～チョコフランボワーズ味～

価格：580円（税込）

ココアを練り込んだ特製の皮で、濃厚なチョコと甘酸っぱいフランボワーズソース、マシュマロを包みました。

噛んだ瞬間に広がるチョコのコクとベリーの酸味が合わさる、フォンダンショコラのような味わいです。

２.【和の甘味】

ひとくち餃子パイ ～抹茶あんバター味～（新作）

価格：580円（税込）

抹茶を練り込んだ香り豊かな皮で、つぶあんとバターを包みました。

仕上げに黒蜜ソースをかけ、きなこをまぶすことで、抹茶のほろ苦さとあんこの甘み、バターのコクが重なり合う和スイーツのような味わいに仕上げています。

■ 販売概要

商品名：ひとくち餃子パイ

（チョコフランボワーズ味／抹茶あんバター味）

価格：各580円（税込）

販売期間：2026年3月9日（月）～3月15日（日）

販売店舗：渋谷餃子 全店

（渋谷本店、新宿西口店、恵比寿店）

※在庫状況により、早期販売終了する場合がございます。

■薄皮餃子専門 渋谷餃子について

「餃子を囲んで、楽しいひとときを。」が渋谷餃子のコンセプトです。渋谷餃子の代名詞、薄皮餃子はご飯のおかずにも、おつまみにもぴったり。どんなシーンでも気軽に美味しく楽しめる本格餃子を提供したい。その想いからこだわり続け、独自開発した極限まで薄い皮で包んだ、自慢の本格餃子をご堪能あれ。

■会社概要

会社名：株式会社エムピーキッチンホールディングス

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿西2-6-11 川上ビル2F

代表者：代表取締役CEO 鹿中 一志

事業内容：飲食店の総合開発及び運営

URL ：http://www.mpkitchen.co.jp/