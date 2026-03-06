EC物流業界のYouTubeチャンネルで登録者数No.1の「ロジカイギ」に、「CROSSMALL」の本守がゲスト出演

株式会社アイル

株式会社アイル（本社：大阪市北区・東京都港区、代表取締役社長：岩本哲夫、東証プライム：3854）が提供するネットショップ一元管理サービス「CROSS MALL（クロスモール）」のサービス責任者である本守（もともり）が、EC物流業界でチャンネル登録者数No.1（※）のYouTubeチャンネル「ロジカイギ」に出演しました。

「CROSS MALLは、なぜEC&物流事業者の強い味方なのか！？」がテーマの回に前後編でゲスト出演し、17年間にわたりEC事業者のバックヤードを支援してきた内容や、大切にしているスタンスについてお話しました。

2回目の出演では、「物流会社の選び方と倉庫の本音」と「誤出荷の原因？越境ECを実現するには？」をテーマに、前後編にわたって物流とECバックヤード運用それぞれの目線から対談しました。

また当動画の反響を受け、2026年2月20日に当社が運営するリアルスペース「BACKYARD TOKYO」にて、「ボーダレス時代における商品・在庫管理」をテーマとした「CROSS MALL×ロジカイギ」のコラボレーショントークイベントを開催し、ECバックヤードの方々とリアルコミュニケーションを行いました。

現在のEC市場における、バックヤードの運用やノウハウに関する情報が少ないといった声を受け、当社は今後もバックヤード支援活動として、動画配信やイベント開催を通じた情報発信を継続してまいります。

※自社調べによる、EC物流業界におけるYouTubeチャンネル登録者数（2026年3月時点）

ゲスト出演内容

【ゲスト回１.】CROSS MALLは、なぜEC&物流事業者の強い味方なのか！？ 前編

https://www.youtube.com/watch?v=sIcNi78dtoo&t=524s(https://www.youtube.com/watch?v=sIcNi78dtoo&t=524s)

【ゲスト回２.】CROSS MALLは、なぜEC&物流事業者の強い味方なのか！？ 後編

https://www.youtube.com/watch?v=xCUcBXiH1OQ&t=3s(https://www.youtube.com/watch?v=xCUcBXiH1OQ&t=3s)

【物流対談１.】CROSS MALL×ロジカイギ 物流会社の選び方と倉庫の本音

https://www.youtube.com/watch?v=KPyg6uO4vSs&t=110s(https://www.youtube.com/watch?v=KPyg6uO4vSs&t=110s)

【物流対談２.】CROSS MALL×ロジカイギ 誤出荷の原因？越境ECを実現するには？

https://www.youtube.com/watch?v=pZNfWwkMEkY

コラボレーションイベントについて

2026年2月20日に、アイルの運営するリアルスペース「BACKYARD TOKYO」でトークイベントを開催しました。「ボーダレス時代における商品・在庫管理」をテーマに、「ロジカイギ」メンバーと当社本守による対談を実施しました。

「物流スペシャリストと考える複数ECや実店舗、卸の在庫管理を破綻させない商品データ設計」について深堀りしたほか、ECバックヤードの方々とのリアルコミュニケーションを行いました。

「ロジカイギ」について

https://logikaigi.com/

「物流をもっと身近に楽しく、わかりやすく。」をコンセプトに、EC業界における物流部門において、数えきれないほどの問題と改善を施してきたメンバー3名が、物流の最前線の取り組みや、新しい挑戦をわかりやすく発信。

他社事例や異分野のアイデアから学びを広げ、未来へつながる気づきの場をつくるYouTubeチャンネル「ロジカイギ」を運営するプロジェクトです。

YouTubeチャンネル「ロジカイギ」

https://www.youtube.com/@logikaigi/videos

プロジェクトメンバー

小橋 重信 氏（株式会社Linkth 代表取締役）

「物流から荷主企業を元気にする」ことを目標に在庫管理の大切さを伝える活動を行う。

3年間のIT企業での経験からITの知見もあり、「ファッション×IT×物流」トータルでのコンサルティング活動を行う。

https://www.linkth.co.jp

伊藤 良 氏（株式会社TALKLORE 代表取締役）

「少数精鋭企業の課題解決屋」として今まで培ったコンサルティング能力、ソリューション能力をもとにした独自のフレームワーク理論を展開。

特にベンチャー企業や新規事業の成長ステップに合わせた参謀役として、実践的かつオーダーメイドの経営指導には定評がある。

https://www.talklore.jp

長井 隆典 氏（トランスフィード株式会社 代表取締役）

荷主および物流事業者として培ってきた経験を基に、現場改善に特化した分析とアドバイスを展開。

シミュレーションに基づくオペレーション再構築やWMS導入による工数削減には定評がある。

https://transfeed.jp

「CROSS MALL」について

https://cross-mall.jp/

複数ネットショップの商品・在庫・受注・発注・仕入の一元管理が可能なクラウドサービスです。お客さまごとのバックヤード運用に合わせてサポートしています。

また、バックヤードが主役のお祭り「BACKYARD FES.(https://cross-mall.jp/backyard_fes_2019/)」やバックヤードを表彰する「BACKYARD AWARD(https://award.backyard.site/)」、バックヤード特化型メディア「B.Y(https://crossbackyard.com/)」、バックヤード交流や情報発信のリアル拠点「BACKYARD TOKYO(https://backyard.site/tokyo/)」の運営など、ネットショップを陰で支えるバックヤードの支援活動もしています。

本守 崇宏（株式会社アイル CROSS MALLグループ統括マネージャー）

「CROSS MALL」サービス責任者。サービス立ち上げメンバーであり、ネットショップ黎明期からEC業界のバックヤード業務管理に携わる。

それぞれの企業やショップ“らしさ”を大切にするバックヤード運用の創造支援を行っている。

会社概要

・社名 ： 株式会社アイル（東証プライム：3854）

・代表者 ： 代表取締役社長 岩本哲夫

・設立 ： 1991年

・資本金 ： 3億54百万円（2025年7月末時点）

・社員数 ： 1009人［連結]（2025年7月末時点）

・売上高 ： 192億94百万円［連結]（2025年7月期実績）

・本社 ： 大阪本社：大阪市北区 / 東京本社：東京都港区

・URL ： https://www.ill.co.jp/

サービスに関するお問い合わせ先

株式会社アイル サービスお問い合わせ窓口

TEL：0120-829-732 / E-MAIL：webmarketing@ill.co.jp