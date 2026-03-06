貨物専用機 2026年度上期 路線便数計画を決定
日本航空株式会社
2026年3月6日
JALは、国際線貨物専用機（フレイター）の2026年度上期路線便数計画を以下のとおり決定しました。なお、一部路線・期間は調整中のため、決定次第お知らせします。
■2026年度上期計画（3月29日～6月14日）
- 6月15日以降は機材繰りに伴う調整中のため、決定次第お知らせします。
・上記の計画は関係当局への申請と認可を前提としています。
・機材はすべて自社のボーイング767フレイターで運航します。
・毎月の詳細スケジュールは JALCARGO Web(https://www.jal.co.jp/jp/ja/jalcargo/)サイトでお知らせします。
（*1）JL6783：成田-中部-上海（浦東）、JL6784：上海（浦東）-成田
（*2）JL6785/JL6784は週1便、JL6721/JL6720は週2便
（*3）決定次第お知らせします。
（*4）5月1日以降は調整中のため、決定次第お知らせします。
(別表)
■成田＝バンコク線運航スケジュール
JALは、生活に欠かせない医薬品・生鮮・ケミカルなどの輸送ニーズにお応えすることで、社会課題の解決に貢献してまいります。今後もフレイターと旅客便を組み合わせた機動的なネットワークによって、安定的かつ柔軟な航空輸送力を確保し、お客さまの利便性を向上させるとともに、物流インフラとして持続的な成長を目指します。
以上