貨物専用機　2026年度上期 路線便数計画を決定

日本航空株式会社

2026年3月6日

JALは、国際線貨物専用機（フレイター）の2026年度上期路線便数計画を以下のとおり決定しました。なお、一部路線・期間は調整中のため、決定次第お知らせします。

■2026年度上期計画（3月29日～6月14日）

- 6月15日以降は機材繰りに伴う調整中のため、決定次第お知らせします。

・上記の計画は関係当局への申請と認可を前提としています。

・機材はすべて自社のボーイング767フレイターで運航します。

・毎月の詳細スケジュールは JALCARGO Web(https://www.jal.co.jp/jp/ja/jalcargo/)サイトでお知らせします。

（*1）JL6783：成田-中部-上海（浦東）、JL6784：上海（浦東）-成田

（*2）JL6785/JL6784は週1便、JL6721/JL6720は週2便

（*3）決定次第お知らせします。

（*4）5月1日以降は調整中のため、決定次第お知らせします。

(別表)

■成田＝バンコク線運航スケジュール

JALは、生活に欠かせない医薬品・生鮮・ケミカルなどの輸送ニーズにお応えすることで、社会課題の解決に貢献してまいります。今後もフレイターと旅客便を組み合わせた機動的なネットワークによって、安定的かつ柔軟な航空輸送力を確保し、お客さまの利便性を向上させるとともに、物流インフラとして持続的な成長を目指します。

以上