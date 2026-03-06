GMOインターネットグループ、「第3回GMO大会議・春・サイバーセキュリティ2026」会場1,643名・オンライン視聴4,000回超と、過去最大規模の開催で終了

GMOインターネットグループ

　”すべての人にインターネット”をコーポレートキャッチに事業を展開する、GMOインターネットグループ（グループ代表：熊谷 正寿）は、2026年3月5日(木)に、日本最大級のサイバーセキュリティに関するカンファレンス「第3回GMO大会議・春・サイバーセキュリティ2026」を、セルリアンタワー東急ホテル（東京都渋谷区）で開催しました。


　当日、会場1,643名のご参加、累計オンライン視聴4,000回超（3月6日15:30時点）と、過去最大の盛り上がりとなりました。


　なお、イベント終了後に実施した参加者アンケート（回答数619件）では、「満足」「非常に満足」と回答した割合が97.1％となり、参加者から非常に高い評価を得ました。特に「非常に満足」は56.2％と過半数を占め、サイバーセキュリティ分野における産官学連携によるサイバーセキュリティ議論への関心の高さが改めて示される結果となりました。




　本イベントは、サイバーセキュリティ月間（2月1日～3月18日）に合わせて開催され、高市総理大臣からのメッセージ、小泉防衛大臣からのビデオメッセージをはじめ、政府関係者、セキュリティ専門家、企業経営者など多彩な登壇者による講演・議論が展開されました。また、サイバーセキュリティ業界の発展に貢献した個人・団体を表彰する「GMO Cybersecurity Awards 2026」も同時開催しました。


　GMOインターネットグループは「すべての人に安心な未来を」を掲げ「ネットのセキュリティもGMO」プロジェクトを進めています。今後も、安心・安全なインターネット社会を実現に向け「GMO大会議」を定期的に開催してまいります。



【「第3回GMO大会議・春・サイバーセキュリティ2026」とは】（https://group.gmo/security/conference/2026/(https://group.gmo/security/conference/2026/)）


　「第3回GMO大会議・春・サイバーセキュリティ2026」 は、GMOインターネットグループ主催のサイバーセキュリティに関する日本最大級のカンファレンスイベントです。「GMO大会議」は、2025年3月よりスタートし、2025年9月、そして今回と３回目の開催となります。





【開催概要】


【講演内容】


■オープニングメッセージ


・GMOインターネットグループ　グループ代表　熊谷 正寿



■ご講演


・内閣総理大臣　高市 早苗 氏（メッセージ）


・防衛大臣　小泉 進次郎 氏（ビデオメッセージ）


・内閣サイバー官　飯田 陽一 氏


・慶應義塾大学特別特区特任教授　慶應義塾大学名誉教授村井 純 氏


・東京大学大学院　情報理工学系研究科　教授　江崎 浩 氏（オンライン）



■パネルディスカッション


「「爆速経営」と「堅牢な守り」は両立できるのか？― 成長企業の経営最適解」


・LINEヤフー株式会社 代表取締役会長　川邊 健太郎 氏


・Boost Capital株式会社　代表取締役　小澤 隆生 氏


・GMOインターネットグループ　　


　取締役　グループ副社長執行役員・COO セキュリティ事業担当　西山 裕之



■パネルディスカッション


「AI基盤の依存構造と日本のセキュリティ戦略」


・IPA産業サイバーセキュリティセンター　シニアエキスパート　登 大遊 氏


・GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社　執行役員CTO　小池 悠生


・GMO Flatt Security株式会社　取締役Co-CTO　米内 貴志



■特別対談


「「生成AI時代」のサイバーセキュリティと経営の防衛戦」


・一般社団法人 シンギュラリティ・ソサエティ　代表理事　中島 聡 氏（オンライン）


・株式会社KADOKAWA　取締役・代表執行役社長CEO　夏野 剛 氏



■パネルディスカッション


「将来戦におけるサイバー領域の様相と国家としての対策」


・株式会社Preferred Networks　代表取締役社長　岡野原 大輔 氏


・経済産業省　大臣官房審議官　奥家 敏和 氏


・国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT） 主席研究員　伊東 寛 氏


・陸上自衛隊　教育訓練研究本部　研究部長　陸将補　小山 直伸 氏


・GMOインターネットグループ株式会社　　グループサイバー防衛事業推進本部「６」　本部長　


　廣惠 次郎（元陸上自衛隊　陸将）



■パネルディスカッション


「我々を狙うサイバー攻撃の実態──能動的サイバー防御は「犯罪対策」を変えられるか」


・GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社　


・GMOサイバー犯罪対策センター 局長　福森 大喜


・日本プルーフポイント株式会社　チーフエバンジェリスト 警察大学校講師　増田 幸美 氏


・株式会社FFRIセキュリティ　代表取締役社長　鵜飼 裕司 氏


・MUFG GMO セキュリティ株式会社　代表取締役副社長　平野 賢一



▼アーカイブ動画はこちらからご覧ください
https://www.youtube.com/watch?v=L4xP-5K7lBQ



【「GMO Cybersecurity Awards 2026」とは】


　「GMO Cybersecurity Awards 2026」は、国内のサイバーセキュリティ業界を牽引する有識者にノミネートいただき、１.社会実装力、２.業界牽引力、３.人財育成、４.革新・独自性。５.再現性を先行基準に選考し、優れた取り組みを表彰することで、これからの技術革新・人財育成を促進し、安心・安全なデジタル社会の実現を目指すことを目的としています。



■受賞者


・大賞　サイバー防衛シンポジウム熱海　前大会委員長　伊東 寛 氏


・人財育成賞　ICC TOKYO 2025　仙崎 達治 氏、篠田 佳奈 氏、上野 美香 氏


・サイバー犯罪対策功労賞　香川大学サイバーセキュリティセンター　平野 敏範 氏



【アフターパーティー】


登壇者と参加者が直接交流できる場を設け、業界の発展と連携を促進しました。



【「ネットのセキュリティもGMO」とは】（https://group.gmo/security/(https://group.gmo/security/)）


　「ネットのセキュリティもGMO」は、「すべての人に安心な未来を」のキャッチフレーズのもと、2025年2月より開始したGMOインターネットグループ横断プロジェクトです。


　その一つである、「GMO大会議」は、今回で3回目の開催を迎え、過去2回の開催では各回延べ1,000名以上の参加者を集め、産官学の連携強化に貢献してきました。また、多数の取り組みによって、多くの企業や組織がセキュリティ対策を強化するきっかけとなることや、実際の脅威対応能力向上に寄与しています。


　「ネットのセキュリティもGMO」に関する取り組みの詳細は、以下よりご確認いただけます。


（参考）https://group.gmo/security/　




【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）


会社名　　GMOインターネットグループ株式会社　（東証プライム市場　証券コード：9449）


所在地　　東京都渋谷区桜丘町26番1号　セルリアンタワー


代表者　　代表取締役グループ代表　熊谷　正寿


事業内容　持株会社（グループ経営機能）


　　　　　■グループの事業内容
　　　　　インターネットインフラ事業
　　　　　インターネットセキュリティ事業
　　　　　インターネット広告・メディア事業
　　　　　インターネット金融事業
　　　　　暗号資産事業


資本金　　50億円




