HEALTHREE × くまモン × JR 九州　くまモン デビュー15 周年記念コラボイベント開催！

九州旅客鉄道株式会社

JR 九州は、ヘルスケアゲームアプリ「HEALTHREE（ヘルスリー）」を運営する株式会社 HEALTHREE （本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山本 真也 / 田中 厳貴、以下「HEALTHREE」）と、熊本県 PR キャラクター「くまモン」とのコラボレーションキャンペーンを、2026 年 3 月 6 日（金）より開始した ことをお知らせいたします。

本コラボレーションでは、HEALTHREE アプリを使用して全国どこからでもプレイすることはもちろ ん、アプリ内期間限定コンテンツや、熊本県で開催するご当地ウォーキングイベントを予定しておりま す。現地二次元コード連動など“リアル×デジタル”の導線を組み合わせることで、歩くほど、遊ぶほど熊本の魅力に触れられる体験を提供します。

■ コラボレーションキャンペーン概要

・実施期間：2026 年 3 月 6 日（金）12:00 ～ 3 月 22 日（日）23:59

※企画により一部スケジュールが異なります。

※実施内容・期間は予告なく変更となる場合があります。

・特設サイト：https://heal3.com/campaign/kumamon_jrkyushu_collab

※企画内容は次ページに記載しておりますが、詳細はこちら(https://heal3.com/campaign/kumamon_jrkyushu_collab)の特設サイトをご確認ください。

・実施内容

１. HEALTHREE アプリ内でのコラボイベント

熊本県に関連したコラボ限定マップが登場！くまモンがライバルとして出現するなど、毎日のプレイがもっと楽しめます。コラボマップで獲得できる限定アイテムを集めて、熊本県産のフルーツ詰合せギフトがもらえる抽選券が獲得できるアイテム集めのほか、くまモンをモチーフ にデザインされた限定クローズ（アプリ内アバター衣装）も登場します。

２. JR 九州コラボ NFT 販売

JR 九州コラボ NFT として、プレミアムパス／シルバーパス／ブロンズパスの 3 種を JR 九州が運営する「Next Favorite Things」サイト内で販売します。 購入者向けに、JR 九州グッズ やヘルスリーアプリ内アイテム等の提供を予定しています。 NFT は、アプリ内で利用できるアイテムやリアルイベントへの参加権など“体験型パス”として提供します。

［商品概要］

・販売サイト： 「Next Favorite Things」 https://nft.jrkyushu.co.jp

・販売商品

Ａ．プレミアムパス

販売期間：2026 年 2 月 20 日（金）～3 月 13 日（金）

価 格：10,000 円（税込）

数 量：限定 20 個

特 典：１.「熊本ミートアップツアー」参加権

２.JR 九州オリジナルノベルティ（JR 九州の列車で使用されていたつり革）

３.HEALTHREE オリジナルグッズ（T シャツ）

４.JR 九州コラボ限定デザインオリジナルクローズ〈JR 九州制服モデル〉

1 セット〈HEALTHREE アプリ内アイテム〉

Ｂ．シルバーパス

販売期間：2026 年 3 月 6 日（金）～3 月 22 日（日）

価 格：8,000 円（税込）

数 量：限定 30 個

特 典：１.JR 九州オリジナルノベルティ（運転士用時刻表）

２.HEALTHREE オリジナルグッズ（T シャツ）

３.JR 九州コラボ限定デザインオリジナルクローズ＜JR九州制服モデル＞

１セット＜HEALTHREE アプリ内アイテム＞

Ｃ．ブロンズパス

販売期間：2026 年 3 月 6 日（金）～3 月 22 日（日）

価 格：3,000 円（税込）

数 量：制限なし

特 典：１.JR 九州コラボ限定デザインオリジナルクローズ＜JR九州制服モデル＞

１セット＜HEALTHREE アプリ内アイテム＞

３. ご当地ウォーキングイベント【HEAL-3 MEET UP@熊本】

JR 九州コラボ NFT のプレミアムパス購入者を対象に、 熊本市内をウォーキングするツアーイベントを開催予定。 リアルな街歩きとアプリ体験を接続し、熊本の魅力を “歩く体験”として楽しんでいただきます。

［開催概要］

・日 時：2026 年 3 月 15 日（日）11:00～13:00

・場 所：熊本 城彩苑

・参加資格：JR 九州コラボ NFT プレミアムパスご購入

■ ヘルスケアゲームアプリ「HEALTHREE」とは

「HEALTHREE」は、ゲーミフィケーションと独自の報酬システムを組み合わせた新感覚のヘルスケア ゲームアプリです。ゲーム感覚で運動習慣が身につくだけでなく、初期課金や難しい設定なしで運動 距離に応じてポイントがどんどん稼げる新しい体験を提供しています。

健康習慣を身に着けたいユーザーはもちろん、企業様の取り組み支援も通してより多くの人が健康で 豊かな生活を手に入れることができるよう、取り組んでいきます。

（参考）株式会社 HEALTHREE について

株式会社 HEALTHREE は「楽しさで人々を健康に」を MISSION に掲げるヘルスケアテック企業です。 ゲーミフィケーションや Web3 の技術を活用し、未病対策という社会課題に挑戦しています。個人向 けヘルスケアアプリ「HEALTHREE」や、企業のウェルビーイング経営を支援する事業や実証実験を通 じて、人々の健康習慣の構築と継続的な健康増進に貢献します。

▼サ イ ト：https://heal3.com/