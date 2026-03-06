森永製菓株式会社

森永製菓株式会社（東京都港区芝浦、代表取締役社長 COO・森 信也）は、米国最大手のモチアイス製造企業であるThe Mochi Ice Cream Company, LLC（以下、My/Mochi社）の全持分を間接的に保有するMyMo Holdco, Inc.の全株式を取得し、子会社化することについて、MyMo Parent, LPとの間で合意し、本日開催の取締役会において、本株式取得に関する契約を締結することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

当社グループは、2021年より長期経営計画「2030経営計画」を掲げ、持続的な企業価値向上に向けた取り組みを進めております。2030年度に向けては、パーパスの実現を起点に、世界のお客様に笑顔を届けるためのグローバル企業への成長を目指し、当社グループが長年培ってきた強みを活かした展開を推進しております。現在2年目を迎える「2024中期経営計画」（2024-2026年度）は、2030経営計画の達成をより確実なものにする“2ndステージ”と位置付け、キーメッセージを「飛躍に向けた成長軌道の確立」と定めております。米国事業は、海外事業の力強い成長を牽引する重点領域の一つとして位置づけており、HI-CHEWの製造能力増強をはじめ、成長に向けた経営資源配分を重点的に行いながら具現化を進めております。

本件は、2030経営計画の達成およびその先の持続的成長を見据えた、米国におけるバリューチェーンの獲得を目的とするものです。米国のアイスクリーム市場は中長期的に安定した成長基調にあり、個食ノベルティやクリーンラベル志向、プレミアム化の進展が確認されるなど、今後も持続的な成長が見込まれております。My/Mochi社は、前身である老舗和菓子店 MIKAWAYA の和菓子づくりのこだわりを受け継いだ丁寧な製法に支えられた高い品質と多彩なフレーバーを特徴とするプレミアム・モチアイスを主力商品として展開しております。ブランド力、全米主要小売への配荷、米国内自社製造体制といった強みを有し、米国モチアイス市場でシェアNo.1*1の地位を有しております。一方、当社は日本のアイスクリーム市場においてバリューチェーンの知見を蓄積しているほか、2008年の米国事業（Morinaga America, Inc.）立ち上げ以降、米国においてHI-CHEW事業を通じたブランド力の醸成、小売各社との強固な関係性、現地マネジメントの知見を磨いてまいりました。両社のアセットを結合することで、既存事業であるモチアイスの商品力強化・安定供給とコスト最適化による持続的成長を図るとともに、当社グループの強みを生かした付加価値の高い商品展開（新機軸商品・新規市場）等をシナジーとして創出し、米国における新たな価値創出に繋がる冷菓事業のバリューチェーンの構築を目指します。

*1. Circana（旧IRI）MULO＋Conv 2025年12月25日時点直近52週データ

＜My/Mochi社概要＞

名称：The Mochi Ice Cream Company, LLC

創業／設立：1910年

本社所在地：Alcoa Ave, Vernon, CA, USA

代表者：Craig Berger

事業内容：モチアイスの製造販売

売上高：2025年6月期 60百万米ドル

詳細は、2026年3月6日付適時開示「MyMo Holdco, Inc.の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」をご確認ください。

