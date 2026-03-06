ノルウェージャンクルーズライン(R)、フリートに最新客船「ノルウェージャン ルナ(TM)」を迎える

NORWEGIAN CRUISE LINES INC- イタリア・マルゲーラのフィンカンティエリ造船所で、受賞歴を誇るプリマ プラスクラスの最新船を引き渡し。人気のゲスト体験に加え、海上で楽しめる新しいアトラクションも登場。- 3月下旬にマイアミでデビュー、年間を通じてカリブ海航路を運航し、NCLのリゾートスタイルの寄港地へ

イタリア・ベネチア（2026年3月5日） - グローバルなクルーズ旅行のイノベーターであるノルウェージャンクルーズライン(https://www.ncl.com/jp/ja/?CID=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_PRESSR_NA_NA_JPN)(R)（NCL）は、高度な船舶建造で世界的に知られるフィンカンティエリのイタリア・マルゲーラ造船所にて、NCLフリートの21隻目となる「ノルウェージャン ルナ(https://www.ncl.com/jp/ja/%E5%AF%84%E6%B8%AF%E5%9C%B0/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E5%B1%B1-%E6%B8%85%E6%B0%B4-%E6%97%A5%E6%9C%AC-4bs42f/?CID=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_PRESSR_NA_NA_JPN)(TM)」の引き渡しを受けました。

次世代客船「プリマ プラスクラス」の「ノルウェージャン アクア」に続く2隻目となるノルウェージャン ルナは、総トン数156,000トン、乗客定員3,565名、客室数1,809室を備えています。船内には17のダイニングと18のバー＆ラウンジを設け、食事や社交、エンターテインメントなど多彩な体験を提供します。広々とした空間設計と没入感のあるエンターテインメントを通じて、快適で自由度の高いクルーズ体験を実現します。

ノルウェージャンクルーズラインの社長であるマーク・カズラウスカスは、次のように述べています。「ノルウェージャン ルナをNCLのフリートに迎え、来週には初めてのお客様をお迎えできることを大変うれしく思います。NCLの最新客船であるこの船は、『It’s Different Out Here』というブランド理念を体現する存在です。自由と柔軟性、そして厳選された体験を提供することで、ゲストは自分らしいスタイルでクルーズを楽しめます。この船は当社のビジョンの進化と、受賞歴を誇るクラスを支える取り組みの結晶です。世界的な建築家やデザイナー、そしてフィンカンティエリのパートナーの皆様に感謝しています。今後もこの強いパートナーシップのもと、今後10年にわたり新しい船の建造を進めていきます」

フィンカンティエリ商船部門ゼネラルマネージャーのルイジ・マタラッツォ氏は次のように述べています。

「ノルウェージャン ルナを引き渡すことができ、大変誇りに思います。この船は、世界のクルーズ業界の進化を見据え、それを具現化する当社の技術力を示すものです。この節目は、イノベーションへの共通の取り組みによって築かれてきたフィンカンティエリとNCLの長年の協力関係をさらに強固なものにします。プリマ プラスクラスは最先端の設計と建造技術により、業界の新たな基準を打ち立てています。これらはマルゲーラ造船所の卓越した技術力によって実現されたものであり、私たちが建造するすべての船は専門知識、情熱、そして先進技術の結晶です」

家族から大人の旅行者まで楽しめる多彩なアトラクション

ノルウェージャン ルナでは、すべての世代が楽しめるさまざまなアクティビティを用意しています。ウォータースライドとローラーコースターを融合させたNCL限定のアトラクション「アクア スライドコースター」は、国際遊園地・アトラクション協会（IAAPA）より「ベスト・ウォーターパーク・ライド／アトラクション」に選ばれています。また、カーニバルをテーマにしたゲームが楽しめる屋外型アミューズメントエリア「ルナ ミッドウェイ」や、複数階層の障害物コースに挑戦できる「ムーン クライマー」などの新しいアトラクションも登場します。船内にはレトロなアーケードゲームから最新のバーチャルリアリティまで体験できる「ルナ ゲームゾーン」も設置。さらに「グロー コート」ではLEDフロアを備えたハイテクスポーツ施設として、昼はプレイスペース、夜はクラブ空間として利用できます。一方、ゆったりと過ごしたい大人のゲストは、世界クラスのウェルネス施設「マンダラ スパ」や大人専用の「バイブ ビーチクラブ」でくつろぐことができます。

エンターテインメントとダイニングも充実

夜には、エルトン・ジョンの音楽をテーマにしたショー「Elton: A Celebration of Elton John(TM)」や、革新的なデザインとアクロバット、コンテンポラリーダンスを融合したマルチメディアショー「HIKO: Innovation Meets Wonder(TM)」など、多彩なエンターテインメントを楽しめます。また、人気会場「シドノーマンズ ポアハウス」では、アメリカを代表するロックバンドの名曲をフィーチャーした新作ショー「A Tribute to Eagles(TM)」も上演されます。

ダイニングも充実しており、日替わりメニューの料理を提供するメインダイニングルームに加え、24時間営業のカジュアルダイニングを用意しています。さらに「インダルジ フードホール」では、インド料理やスモークハウス料理、ヌードル料理、プラントベース料理など世界各国の味を楽しめる9つのフードステーションを展開します。フレンチレストラン「ル ビストロ」やタイ料理レストラン「スコータイ」などのスペシャリティレストランでは、特別な食体験を楽しむことができます。

多様な旅行スタイルに対応する客室

客室は、ひとり旅からファミリー、カップルまで幅広い旅行スタイルに対応しています。インサイド、オーシャンビュー、バルコニー客室のほか、スイートも用意しています。また船内にはNCLの特別エリア「ザ・ヘブン by ノルウェージャン(R)」を設置しました。専用レストランやラウンジ、広々とした客室に加え、バトラーやコンシェルジュによるパーソナルサービスを提供します。

2026年3月にマイアミでデビュー

ノルウェージャン ルナはローマ（チヴィタヴェッキア）からの大西洋横断クルーズ(https://www.ncl.com/jp/ja/cruises/13-day-transatlantic-from-rome-to-miami-italy-and-morocco-LUNA13CIVBCNGIBMIA?ships=4294944665&numberOfGuests=4294949461&sortBy=closer_to_me&autoPopulate=f&from=resultpage&itineraryCode=LUNA13CIVBCNGIBMIA?CID=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_PRESSR_NA_NA_JPN)の後、2026年3月23日に米国へ到着し、マイアミでデビューします。命名式は3月27日にポートマイアミで行われる予定です。

就航初年度はマイアミを母港とし、3日間および4日間のバハマクルーズ(https://www.ncl.com/jp/ja/%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BA%E5%89%B2%E5%BC%95-%E7%89%B9%E5%85%B8/%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%90%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%94%BB/NCL-nqxjz/?cruise-destination=bahamas&ship=norwegian-luna)や7日間のカリブ海クルーズ(https://www.ncl.com/jp/ja/%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BA%E5%89%B2%E5%BC%95-%E7%89%B9%E5%85%B8/%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%90%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%94%BB/NCL-nqxjz/?cruise-destination=caribbean&ship=norwegian-luna?CID=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_PRESSR_NA_NA_JPN)を運航します。2026年4月11日から11月7日までは、ドミニカ共和国のプエルト・プラタ、米領ヴァージン諸島のセント・トーマスなど東カリブ海の人気寄港地を訪れるクルーズ(https://www.ncl.com/jp/ja/cruises/7-day-caribbean-round-trip-miami-great-stirrup-cay-dominican-republic-and-tortola-LUNA7MIAPOPSTTTOVNPIMIA?destinations=4294949420&ships=4294944665&numberOfGuests=4294949461&sortBy=closer_to_me&autoPopulate=f&from=resultpage&itineraryCode=LUNA7MIAPOPSTTTOVNPIMIA?CID=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_PRESSR_NA_NA_JPN)を予定しています。また、NCLのプライベートアイランド「グレート スターラップ ケイ(https://www.ncl.com/jp/ja/great-stirrup-cay?CID=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_PRESSR_NA_NA_JPN)」にも寄港します。同島では新設された桟橋や大型プールなどの施設に加え、2026年夏に開業予定のウォーターパーク「グレート タイズ ウォーターパーク」など、新しい施設を楽しむことができます。2026年11月以降は西カリブ海クルーズ(https://www.ncl.com/jp/ja/cruises/7-day-caribbean-round-trip-miami-harvest-caye-cozumel-and-roatan-LUNA7MIARTBBPICMACZMMIA?destinations=4294949420&ships=4294944665&numberOfGuests=4294949461&sortBy=closer_to_me&autoPopulate=f&from=resultpage&itineraryCode=LUNA7MIARTBBPICMACZMMIA)を運航し、ホンジュラスのロアタン島（ベイ諸島）、メキシコのコスメル、そしてベリーズ沖のリゾートデスティネーション「ハーベスト ケイ(https://www.ncl.com/jp/ja/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%B1%E3%82%A4-hldh5/)」に寄港します。

さらに2027年4月6日にはニューヨーク発着航路を開始し、ロイヤル・ネーバル・ドックヤードでのオーバーナイト滞在を含む4～7日間のバミューダクルーズ(https://www.ncl.com/jp/ja/%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BA%E5%89%B2%E5%BC%95-%E7%89%B9%E5%85%B8/%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%90%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%94%BB/NCL-nqxjz/?cruise-destination=bermuda&ship=norwegian-luna&autoPopulate=f&from=resultpage?CID=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_PRESSR_NA_NA_JPN)を運航する予定です。

NCLの受賞歴を誇るフリートや世界各地の航路に関する詳細、またはクルーズの予約については、旅行代理店にお問い合わせいただくか、ノルウェージャンクルーズライン（日本）0066-33-814567（日本語対応）までお電話いただくか、www.ncl.com をご覧ください。

ノルウェージャンクルーズラインについて

グローバルなクルーズ旅行のイノベーターとして、ノルウェージャンクルーズライン(R)は59年にわたり、従来のクルーズの枠を超える取り組みを続けてきました。タグライン「It’s Different Out Here」は、船上でゲストが体験する感情的なつながりを表すとともに、クルーズ体験を切り拓いてきた同社の歴史への敬意を示しています。

特に、指定されたダイニングやエンターテインメントの時間、フォーマルなドレスコードを設けず、ゲストが自身の理想の休暇を希望のスケジュールで設計できる自由と柔軟性を提供することで、同社はクルーズ業界に革新をもたらしました。現在も同社は、あらゆるタイプの旅行者に向けて、厳選され、無理のない体験を提供し続けています。

受賞歴を誇るエンターテインメント、世界各地から着想を得たダイニング、そしてソロ用客室、クラブ バルコニー スイート、船内にもう一つの船を設けた独自コンセプト「ザ・ヘブン by ノルウェージャン(R)」など、細部まで配慮した客室設計を通じて、ノルウェージャンクルーズラインは、すべてのゲストがシームレスでパーソナライズされた旅を楽しみ、「今この瞬間」を味わいながら大切な人とのつながりを深められる環境を整えています。

さらに、同社の代表的な「Free at Sea(TM)」パッケージは、無制限のオープンバー、スペシャリティダイニング、高速Wi-Fiパッケージ、寄港地観光クレジットなどの特典を提供し、一部の航海では3人目および4人目のゲストが無料で乗船できます（利用規約(https://www.ncl.com/jp/ja/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e6%a6%82%e8%a6%81/%e5%88%a9%e7%94%a8%e8%a6%8f%e7%b4%84-%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%82%a2--38vskg/)が適用されます）。カリブ海方面を航行するノルウェージャンクルーズラインのゲストは、ベリーズにある同社のリゾートデスティネーション「ハーベスト ケイ」での特別な体験に加え、バハマにある拡張されたプライベートアイランド「グレート スターラップ ケイ(https://www.ncl.com/jp/ja/great-stirrup-cay?CID=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_PRESSR_NA_NA_JPN)」での新たな体験も楽しめます。ノルウェージャンクルーズラインは、21隻の最新鋭客船で、世界約350の魅力的な目的地へ航行しています。

最新ニュースや限定コンテンツについては、NCLニュースルームを参照し、Facebook、Instagram、TikTok、YouTube（@NorwegianCruiseLine）およびX（旧Twitter：@CruiseNorwegian）でノルウェージャンクルーズラインをフォローしてください。

ノルウェージャンクルーズラインは、Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.の完全子会社です。詳細は www.nclhltd.com を参照してください。