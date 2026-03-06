「Yahoo!オークションBest Store Awards 2025」ReReオークションストアが2年連続で総合賞第１位受賞

株式会社マーケットエンタープライズ

株式会社マーケットエンタープライズ（東京都中央区、代表取締役社長：小林 泰士、東証スタンダード・証券コード3135、以下「マーケットエンタープライズ」）は、2026年3月5日（木）に発表された「Yahoo!オークションBest Store Awards 2025」（主催：LINEヤフー株式会社、以下「LINEヤフー」）において、「PC部門」・「家電、AV部門」・「カメラ部門」・「楽器、器材部門」の4つの部門で部門賞を受賞し、約21,000ストアの中から総合賞第1位に選出されました。2年連続の総合賞第1位、5度目の受賞となります。

■4部門で部門賞を受賞し、2年連続の総合賞第1位に

環境省が2030年までにリユース市場規模を4兆6000億円へと引き上げる数値目標案を打ち出す中、LINEヤフーではBEENOS株式会社の子会社化により越境展開を強化するなど、リユース事業を重要な成長領域と位置づけ、注力する動きが顕著となっています。

そうした中で、マーケットエンタープライズでは「総合リユース」として多岐にわたるジャンルの商品を取り扱い、お客さまから支持を集めてきました。海外市場で特に需要が増しているカメラ、少しでも安価に抑えたい家電、メモリ高騰によるリユース品も争奪戦となっているPCなど、トレンドの商品群に全方向で対応できることが強みです。

2025年は「商品回転率の向上」に注力し、買取から商品の出品・落札までのリードタイム短縮に取組みました。昨今の物価高騰を背景に、「安い物、他にない物をいち早く見つけたい」という需要が高まっています。買取から最短翌日、遅くとも1週間以内にYahoo!オークションへ掲載する供給体制を構築したことが、顧客満足度向上に繋がりました。その結果、「Yahoo!オークション」の約21,000 ストアの中から2年連続の総合賞第1位を獲得いたしました。

マーケットエンタープライズでは、今後も、国内の強固な買取基盤を礎に、スピード感のある供給体制と専門性の高い品質担保を両立させてまいります。総合リユースのプロフェッショナル集団として、持続可能な循環型社会の実現とリユース市場の発展に貢献してまいります。

■受賞結果

【部門賞】・・・4 つの部門で受賞

・PC部門：第1位

・家電、AV部門：第3位

・カメラ部門：第1位

・楽器、器材部門：第3位

【総合賞】

・第1位

■「Yahoo!オークションBest Store Awards 2025」について

「Yahoo!オークションBest Store Awards 2025」は、日本最大級のインターネットオークション・フリマサービス「Yahoo!オークション」の約21,000ストアの中から、お客さまの評価や売上などを指標に、優秀な成績を収めたストアを表彰するものです。「Yahoo!オークション」の各カテゴリーから上位3ストアに部門賞が贈られ、全部門の中から優秀な成績を収めた上位5位が総合賞受賞ストアとして表彰されました。

■株式会社マーケットエンタープライズについて

マーケットエンタープライズは、ネット型リユース事業を中心に、モバイル通信事業や情報メディアの運営など複数の事業を展開し、「持続可能な社会を実現する最適化商社」をビジョンに掲げ、2006年の設立以来、成長を続けています。2015年6月には東証マザーズに上場し、現在はスタンダード市場に上場しております。ネット型リユース事業では、「高く売れるドットコム」のほか、リユースプラットフォーム「おいくら」や、80か国以上への中古農機具の輸出などで事業拡大を続けており、ネット型リユース事業のサービス利用者は延べ940万人を達成しました。

ReReオークションストア ウェブサイト：https://auctions.yahoo.co.jp/seller/8GwLRLXmNdYJGMv671M4xRrPGf8nu?user_type=c

マーケットエンタープライズ ウェブサイト：https://www.marketenterprise.co.jp/