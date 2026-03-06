トレイ・ジョーンズ選手 インジュアリーリスト抹消のお知らせ
株式会社群馬クレインサンダーズ
いつも群馬クレインサンダーズを応援いただきありがとうございます。
この度、本日3月6日(金)付で #4 トレイ・ジョーンズ選手のBリーグ インジュアリーリスト抹消手続きを実施しましたので、報告させていただきます。
なお、本日15:00にリストへ公示される予定です。
リスト登録日：2025年1月30日(火)
リスト抹消日：2026年3月6日(金)
診断名：左長内転筋肉離れ
※再登録については、再登録不可期日以降、クラブの抹消申請により再登録されます。
インジュアリーリストの公示についてはBリーグ公式サイトをご確認ください。
https://www.bleague.jp/news/injury.html
コート復帰となりますジョーンズ選手への温かいご声援をよろしくお願いいたします。