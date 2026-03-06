日本記録認定の花火大会「プリンセスミュージック花火」に3,333名を無料招待！！

普通の花火大会ならやらない！僕が創り上げる花火大会は世の中にない花火大会

プリンセスミュージック花火は「ハート花火&オーロラ演出」ハートの花火を日本一打ち上げる！

日本初！！ハート型花火の日本記録が認定されました！

2026年3月21日土曜日

春の夜空に打ち上がる大迫力でロマンチックで幻想的な花火と、オーロラの演出、そしてプリンセスの名シーンに欠かせない名曲たちが

あなたとあなたの大事な人との間に最高の時間と想い出が生まれ、愛で溢れますように。

演出・企画している僕自身もこの花火大会は初

株式会社OHANA GLOBAL COMPANY 代表取締役 長谷川 宜弘開催まであと2週間

株式会社OHANA GLOBAL COMPANYの長谷川です。

実はこの時点でも尚、運営資金が足りていないのも事実ではありますが

今更ながら、僕の想いを発信したいと思います。

打ち上げ数8000発。この規模の花火大会はおよそ1億円の費用が必要だと言われておりますが

今回、我々はこの花火大会を単独主催＝自費開催に挑戦する決断をしました。

企画段階から進行中、何度も何度も社員や関係各所から反対意見が多々ありました。

しかしながら、この日本初の試みが盛られた花火を

なんとしても子ども達に見せたい想いが強くて、開催を決断しました。

プリンセスミュージック花火の準備は順調なのか

実は毎日吐きそうなぐらい不安と戦っています。

と、言いますのも自主開催の場合の費用目安・1億円

その覚悟を持って進めてきましたが、

いろんな調整や変更上、どうしても券売スタートに遅れが発生し

3月21日開催のこのイベントの券売開始が2月18日だったので

もう本当に気が気じゃなかったですね。

ちなみに、

本大会は赤字で終わることは確定しています。

では、なぜ開催するのか・・よく聞かれますが・・

それはもう「想い」だけです。「想い」しか勝たん！

実は当初から黒字になるなんてありえない状況ではありましたが、

この想い＝花火大会が毎年の定例イベントになり、継続的な地域貢献、地域活性化になるのであればと

日々、試行錯誤しております。

また、僕は想いとか何かを届けたいのではなくて、

「笑顔と感動をシェアしたい！」 それだけです。

(※これは'OHANABATAKEのコンセプトでもある)

そして、もう一つ。

実は僕が物心ついた時分から重きをおいてきた祖母からの教えがあります。

それは

「何事も細く長く続けることが大事！」ということ。

「毎日仕事をして得た稼ぎの中で多く儲けさせてもっらた分は翌年に還元しなさい」という内容でした。

ーー実際に祖父母は、毎年寄付という形式で「還元」していたのを見てきました。

2025年夏、弊社はこの稲毛海浜公園(サンセットビーチパーク)の飲食プロデュース、

運営のお仕事をたくさんさせて頂きましたので

2026年この地になにか還元できるものはないかと考えてきた中で生まれたのが、

プリンセスミュージック花火

なのです。

- こんな近くで花火が見れるのはプリンセスミュージック花火だけ！- ひとりでも多くの子供達に見せたい花火！- みなさんの記憶に残る花火を打ち上げる！- 夏だけ！のプールを、冬～春でも楽しいと思える場所にしたい！- 主催する我々だけではなく、ご参加いただくみなさんと一緒に感動したい！- 大事なのは、ハート＝愛だ！

このような目的で開催する本大会の記念すべき第1回目に

小学生 3,333名を無料招待！します (※未就園児以下無料)

親御さん達にも僕らと同じような気持ちではないかと考えております。

我々と一緒にこの花火大会を創り上げていく、言わばスポンサーのような立場としてチケットをご購入いただき、この花火大会の【成功】にお力をお貸しください。

当日お手伝いをしてもらうなどの業務的なお話ではなく

あくまで当日お子様たちとご参加頂き、この会場を盛り上げていただく！それだけで充分なのです。

「無料チケットの受け取り方法」

'OHANABATAKE 稲毛サンセットビーチパーク店で小学生無料チケットの配布を開始します。

先着順にはなりますので、お急ぎください。

※プリンセスミュージック花火 開催当日は、小学生必ず保護者同伴。

保護者の方は事前にチケットをお求めください。

※ご質問やご不明点ございましたら、プリンセスミュージック花火 運営事務局までメールにてご連絡ください(info@princess-fireworks.com)

プリンセスミュージック花火は

子どもたちも、親御さんたちも、学生さん達も、社会人のみなさんも

必ず楽しんでもらえます！！

そして、家族で、御夫婦で、カップルで、友達と、または一人でご来場頂いても

一緒に最高の時間を創り、一緒に感動したいのです。

世の中にない花火の演出案は僕の中にまだまだあるんです。

ですが、まずは

この春の夜空を、愛の象徴＝ハートで埋め尽くしましょう！

そしてプリンセスミュージック花火の楽しむポイント

- 打ち上げ場がとにかく近い、大迫力花火- 様々なVIP席あり、ゆったり花火を満喫できる- 開場後～開演までは各種コンテンツや、多数のキッチンカー出店あり- 有料花火大会ならでは！会場内でないと見れない花火の演出こちらは最前列VIP席 ※設営中の画像なので、ここにクッションなどが追加されます。最前列VIP席はあり得ない近さで花火が打ち上がります。

もちろん、消防や安全面・保安の観点からの距離は確保しておりますが

いろんな花火大会にご参加されている方でも

確実に、未経験の大迫力を実感いただけます！

カップル向けのペア席や、お一人でゆっくりみれるお席や

席にもこだわりや工夫を施しております。

プリンセスミュージック花火の各種チケットは下記でお求めください

