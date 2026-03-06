株式会社TOKYO EPIC

2025年4月、フランス・ニースにて開催され、世界に衝撃を与えた世界初・最大級のAIに特化した国際映画祭「WORLD AI FILM FESTIVAL（以下、WAIFF 読み：ワイフ）」。この度、インターナショナル・パートナーとして、2026年3月に日本（京都）で開催いたします。WAIFFは、元Apple Computer（現 Apple Inc.）欧州社長およびグローバル最高執行責任者（COO）を務めたマルコ・ランディ氏によって創設された、“映画と人工知能の交差点を探求する”ための革新的な国際映画祭です。 2025年4月に行われた第一回大会（フランス・ニース）では、53の国と地域から1,500作品以上ものAI映画が殺到。会場には2,000名を超える観客や関係者が詰めかけ、初開催にして世界的な反響を巻き起こしました。

この成功を受け、2026年4月にフランス・カンヌでの第二回本開催が決定しております。 そこに至るまでの道程を「Road to WAIFF Cannes 2026」と称し、ブラジル（サンパウロ）、韓国（ソウル）、中国（無錫）、そして日本（京都）の4都市で予選となる映画祭を開催。各国で選出された優秀作品のみが、映画の聖地・カンヌで開催される本大会「WAIFF Cannes 2026」へと招待される予定です。2026年の日本開催においては、短編・長編映画に加え、SNS向け縦型マイクロシリーズ、広告映像、脚本＋AIティザーなど、時代の最先端を行く幅広いカテゴリーを設置。なお、WAIFF本体はフランスのアルプ＝マリティーム県と、欧州における「AI・アート・社会課題」の研究機関であるEuropIA Instituteの主導により運営されており、技術革新と芸術表現の架け橋となるべく、その規模と精度を拡大し続けています。

この度、WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTOの

次世代を牽引するファイナリスト39作品が決定いたしました。

是非、ニュースとしてご掲載いただけますようよろしくお願いいたします。

ファイナリスト39作品が決定！

いよいよ３月12日から開催される世界初・最大級のAI特化した国際映画祭「WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO（以下、WAIFF 2026 KYOTO）」。この度、本映画祭のコンペティションにおける【ファイナリスト39作品】が決定いたしました。

日本開催（WAIFF 2026 KYOTO）に向けて集まった全431作品におよぶエントリーの中から、厳正なる一次審査および二次審査を経て選出された珠玉のファイナリスト作品を発表いたします。選出されたファイナリスト39作品の中から各部門の最優秀作品（ベスト作品）が選出され、3月12日（木）にロームシアター京都で行われる授賞式にて発表されるとともに、WAIFF Cannes 2026 への公式エントリーおよび推薦対象となり、Palais des Festivals にて実施される特別上映枠 「Japan Focus」 での上映を予定しています。さらにWAIFF 2026 KYOTO各部門の最優秀作品の中から総合的に最も優れた1作品は、WAIFF Cannes 2026「Best Film from International Partners」部門におけるJapan Best AI Film（日本代表作品）として選出され、カンヌで行われる最終ガラ・アワードにて表彰される可能性があります。

カンヌの世界大会へと続く、映像史の新たなページが開く瞬間にご注目ください。

各部門のファイナリスト作品

■ベストAIフィルム部門

memory of father.

ICO

PANCAKES

あいゔ

Re:right

新野 卓

BACKUP

岸谷 叙南

旅の続きは、あの世でまた / See You on the Other Side

来夢ライト

TOKYO STORIES No.05_TOKYO LIMINAL

橋本 伸吾

TOKYO STORIES No.03_TOKYO GREAT WALL

あいゔ

SCP-5000 WHY?

STUDIO異次元

轍 -WADACHI-

三宅 隆太

■ベストAIアニメ部門

黄金の雨宿り / The Golden Shelter

馬場 和平

憎神様 / NIKUKAMI

ANON

花葬

Narumi

Final Order

大野 雄一

むむ / The Dream Eater

馬場 奈穂子

This is Me

平田 茉莉花

毎日が彫りDAY

木村 修一

ハナと不思議な冒険 / Hana's Mysterious Adventure

テレビ朝日 インターネット戦略局

To the Thanaton Thanatos River

K. Imayui

たまごやき / OMAKASE

松田 華凌

POSTMAN

YUUUKI

■ベスト AI PocketANIME部門

こじらせ怪異 / Awkward Monsters

冥土川 メイ

ロスト・トイ・レクイエム

石原 健二

ZIN : The Origin

WAKA WAKKA

すきまのタタタ / Tatata, the Little gap ghost

曽根 良介

二季ノ国 / Two Season Country

日比野 共

グミぽよ

和田 亜海

怪門

テレビ朝日インターネット戦略室

映画祭概要

・イベント名：WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO（読み：ワイフ2026 キョウト）

・公式サイト：https://worldaifilmfestival.jp/

・日本語SNS（X、Instagram）ID：＠waiff_japan ハッシュタグ：＃waiffjapan

・日程：2026年3月12日（木）-13日（金）

・会場：ロームシアター京都 サウスホール（〒606-8342 京都府京都市左京区岡崎最勝寺町13）

・主催：WAIFF JAPAN 実行委員会

・作品応募の仔細（公式サイトより）：https://worldaifilmfestival.jp/

メディア向け提供素材

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1LR6EhSvXXYXpxWJ9oVQgrfAN8oFvJ_J3?usp=sharing

・コピーライツ表記：(C) WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO

メディアの皆様へのご案内

今後、映画祭の仔細を随時ご連絡差し上げます。また、実施に向けての取材の希望なども随時受け付けてまいりますので、ご協力のほどよろしくお願いします。

お問合せ

作品に関するお問い合せ：info@worldaifilmfestival.jp

宣伝に関するお問い合せ：フリーストーン高松・永松（fsp-pr@freestone.jp）

紙媒体：星貴子（090-6120-8733 atk.hoshi@gmail.com）

電波：山口紅子（090-3477-1206 beniko.yamaguchi@gmail.com）

ウェブ：永松貴子（takako.nagamatsu@freestone.jp）

WAIFF JAPAN実行委員会：東京都中野区本町二丁目46 番１号中野坂上サンブライトツイン14 階

（主幹事会社：株式会社TOKYO EPIC 事務所内）