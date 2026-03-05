【福井県】北陸新幹線がもしもの日を変える。／「小浜・京都ルート」で敦賀・新大阪間の早期全線開業を目指すPR動画とWEBサイトを公開しています。プレゼントキャンペーンも実施中！

福井県 新幹線建設推進課[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WrVNG-Uld80 ]

福井県新幹線建設推進課（以下、福井県）では、関西・北陸をはじめとした全国の皆さまに、北陸新幹線の「小浜・京都ルート」による大阪までの全線開業の必要性をPRするため、2025年秋から現在にかけて、PR動画・ロゴマーク・特設WEBサイトを公開。さらに、著名人と専門家によるトークイベント「北陸新幹線フォーラム2025」を開催しました。

■ PR動画・特設WEBサイトの公開

北陸新幹線が「小浜・京都ルート」で大阪まで全線開業することにより、関西と東京が東海道新幹線と北陸新幹線の２本でつながり、様々な整備効果（災害時のリダンダンシーの確保(※)、時間短縮効果、経済波及効果など）が発揮されます。県は、このような整備効果をご紹介する、ニュース番組仕立てのPR動画を制作しました。PR動画は、YouTubeチャンネル「大阪へGO ! 北陸新幹線サポーターズチャンネル」ならびに後述の特設WEBサイトにて公開中です。

（※）リダンダンシーとは・・・ 英語で「余剰」「重複」「冗長性」を意味し、システムや構造において、万が一の故障や災害に備えて予備の手段を多重に用意しておく状態のことです。このPR動画においては、東海道新幹線の一部が故障・災害で停止しても北陸新幹線が予備手段となり、全体の機能停止を回避する「備え」の概念を指します。

▶︎PR動画「日本がつながる！２本でつながる！

北陸新幹線は日本をつなぐ”もう一本”の新幹線（フルVer.）」の視聴はこちら

特設WEBサイト

前述のPR動画のほか、関西↔︎北陸の移動にかかる乗り換えや所要時間の比較、新幹線の工事に関することなど、北陸新幹線の全線開業に関する情報を集約した特設サイトも公開中です。ぜひご覧ください。

■ イベント「北陸新幹線フォーラム」を開催しました（アーカイブ配信あり）

福井県は、昨年12月20日(土)、福井市にあるTRETAS(トレタス)グリーンホールにて「北陸新幹線フォーラム2025 in 福井～関西との絆を、未来につなぐ～」を開催しました。当フォーラムのアーカイブ動画をYouTubeにて無料公開中です。会場とライブ配信を合わせて約350名の方に参加いただいた、２部制のトークイベントなっています。この機会にぜひご視聴ください。

北陸新幹線フォーラム2025

▶︎フォーラム第1部：オープニングトーク

「“食”がつなぐ海と都 ～往来の歴史と、これからも変わらない価値～」（63分）

出演：カリナリーディレクター中東篤志氏、タレント松嶋尚美氏

福井県と関西圏の歴史的なつながりを、鯖街道や食文化の観点から振り返るとともに、これからも続く地域間の交流について語り合いました。

▶︎フォーラム第2部：クロストーク

「北陸新幹線と国土強靭化～南海トラフ地震を見据えて～」（57分）

出演：京都大学大学院工学研究科教授 藤井聡氏、福井県・中村保博副知事

災害をテーマに、インフラとしての北陸新幹線の重要性・必要性を考えました。

■ 広告掲載について

北陸新幹線の小浜・京都ルートによる早期全線開業の必要性について、沿線地域住民の理解促進を図ることを目的に、日本全国に向けたインターネット広告のほか、2025年11月16日(日)に新聞３紙（読売新聞・北國新聞・京都新聞）に全面広告を掲載しました。さらに福井県・京都府の全域において、コンビニエンスストアFamily Martのレジ上ビジョン広告を放映。福井県では現在も放映中です（2026年3月9日(月)まで）。

■ プレゼントキャンペーン実施中

北陸新幹線PR動画「日本がつながる！ 2本でつながる！北陸新幹線は日本をつなぐ”もう1本”の新幹線（フルVer.）」をご視聴いただき、アンケートに回答すると抽選で50名様に「QUOカードPay（3,000円分）」が当たるプレゼントキャンペーンを実施中です。ご応募締め切りは2026年3月15日(日)23:59まで。奮ってご応募ください。

■ ロゴマークについて

東京・大阪間を結ぶ東海道新幹線が止まってしまうと、1日数十万人が鉄道移動できなくなる可能性があります。大雨や大雪など災害に強い北陸新幹線と東海道新幹線の２つの路線で、日本の２大都市である東京と大阪を結ぶ（＝“日本”を“２本”の新幹線で結ぶ）未来への期待感をロゴマーク化しています。

■ 公式SNS等リンクのご紹介

「日本がつながる！２本でつながる！」ロゴマーク

▶︎公式YouTubeチャンネル

北陸新幹線の一日も早い大阪までの全線開業に向けて、小浜・京都ルートの意義や必要性を皆様に理解していただけるよう、情報発信を行っています。ぜひチャンネル登録いただき、随時チェックをお願いします。

▶︎福井県ホームページ内「北陸新幹線」関連記事：

▶︎北陸新幹線建設促進同盟会

