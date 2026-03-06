世界初・世界最大級のAI映画祭WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO　＜No.2＞

3月12日の授賞式にて各賞がついに発表！




■ベストシノプシス＋AIティザー部門

THE ALEUTIAN TITAN


KHAOS COMPOSITION









緋色の魔法遣い / Scarlet Wizard


岡田 直之









恋は怪獣


早坂 亮輔









THE WEIGHT OF CHOICE


gane.wav








墨淵の理 -The Sumi Out of Space-


高橋 和也









BLACK RAT


江洲西 信条









Samurai Egg


中谷 学








■ベストAI CM部門

YUMEOCHI -Falling Nightmare-


菊地 優奈









SWETOS


THE ONE AI LAB.









The Bowl That Changed the World世界を変えた一杯 -FREEDOM RAMEN-


あぎ









StarMade of You. あなたから生まれた星


Starm









2%


林 憲二郎









パートナー企業にMorphicが決定！







Morphic（モーフィック） は、生成AIを活用した次世代のビジュアル・ストーリーテリング・プラットフォームです。


テキストから高品質な画像・アニメーション・映像を生成し、編集・拡張・モーション付与までを一気通貫で行うことができる、プロフェッショナル向けのAIクリエイティブ環境を提供しています。



WAIFFが掲げる「AIと創造性の融合」という理念において、Morphicは単なる生成ツールではなく、クリエイターの発想を拡張する“共創パートナー” として機能します。



主な特徴



・テキストプロンプトからの高品質なビジュアル生成


・フレーム補完による滑らかなアニメーション制作


・オブジェクト選択・セグメンテーションなど高度な編集機能


・チーム制作におけるスタイル一貫性の維持


・映像制作ワークフローへの統合



Morphicは、映画、アニメーション、広告、SNSコンテンツ制作など、あらゆる映像表現において制作スピードと表現の自由度を飛躍的に高めます。



Morphicは世界中のクリエイターと共に、


AI時代の新しい映像表現の可能性を切り拓くパートナー です。



https://morphic.com/



セッション登壇者＜追加＞ 　

Coco Nitta


《プロフィール》








Founder & President, KamikAI


Coco Nittaは、日米を中心に22年以上のキャリアを持つクリエイティブプロデューサー／起業家。グラミー賞ノミネート、AMA受賞歴を持つ音楽プロデューサーとして国際的に活動し、AVEXやLDHなどと連携しながら海外と日本のエンターテインメントをつないできました。



現在は、プロ向け2Dアニメ制作に特化したAI技術を開発するシリコンバレー発のAI企業・KamikAIの創業者兼代表。実制作のワークフローに組み込まれる“AIネイティブ”ツールを開発し、主要グローバル配信プラットフォームで公開されたAI支援アニメーションを実現。



「AIはアーティストの代替ではなく、鉛筆の延長である」という思想のもと、創造性を拡張するテクノロジーの実装を推進している。





Remi Tereszkiewicz


《プロフィール》








BetaSeries CSO／Marketing Strategist & Sales SVP in the TV & Streaming Industry


欧州テレビ・ストリーミング業界を代表するマーケティングストラテジスト。欧州最大級のTV＆ストリーミングファンプラットフォーム「BetaSeries」のCSOとして、オーディエンス分析、AI活用、国際流通戦略を統括。データ×マーケティング×クリエイション×テクノロジーを横断し、コンテンツの企画からマネタイズまでを支援している。



これまでに、Series Mania、Canneseries、MIPCOM、Monte-Carlo TV Festival、International Emmy Awardsなど、欧州・北米の主要マーケットや映画祭で多数登壇。AIによる視聴者予測、ディスカバラビリティ戦略、コンテンツ輸出モデルをテーマに、国際的な議論をリードしている。



Warner Bros.フランス＆ベネルクスVP、Lagardere Entertainment Digital（現Mediawan）マネージングディレクター、Netgem/Videofutur副社長などを歴任。現在はMiluna Productions代表も務め、国際共同制作、コンサルティング、審査員活動にも従事。



ソルボンヌ大学、HEC、ESSECなどでも講義を行うほか、BBC Studios、TF1、Sony、Creative Europeなどの研修講師も務める。




映画祭概要



・イベント名：WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO（読み：ワイフ2026 キョウト）


・公式サイト：https://worldaifilmfestival.jp/


・日本語SNS（X、Instagram）ID：＠waiff_japan　ハッシュタグ：＃waiffjapan


・日程：2026年3月12日（木）-13日（金）


・会場：ロームシアター京都 サウスホール（〒606-8342 京都府京都市左京区岡崎最勝寺町13）


・主催：WAIFF JAPAN 実行委員会


・作品応募の仔細（公式サイトより）：https://worldaifilmfestival.jp/



