世界初・世界最大級のAI映画祭WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO　＜No.2＞

株式会社TOKYO EPIC

3月12日の授賞式にて各賞がついに発表！

＊先ほどお送りいたしました

世界初・世界最大級のAI映画祭WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO ＜No.1＞

リリースからの続きとなります。

■ベストシノプシス＋AIティザー部門

THE ALEUTIAN TITAN

KHAOS COMPOSITION

緋色の魔法遣い / Scarlet Wizard

岡田 直之

恋は怪獣

早坂 亮輔

THE WEIGHT OF CHOICE

gane.wav

墨淵の理 -The Sumi Out of Space-

高橋 和也

BLACK RAT

江洲西 信条

Samurai Egg

中谷 学

■ベストAI CM部門

YUMEOCHI -Falling Nightmare-

菊地 優奈

SWETOS

THE ONE AI LAB.

The Bowl That Changed the World世界を変えた一杯 -FREEDOM RAMEN-

あぎ

StarMade of You. あなたから生まれた星

Starm

2%

林 憲二郎

パートナー企業にMorphicが決定！

Morphic（モーフィック） は、生成AIを活用した次世代のビジュアル・ストーリーテリング・プラットフォームです。

テキストから高品質な画像・アニメーション・映像を生成し、編集・拡張・モーション付与までを一気通貫で行うことができる、プロフェッショナル向けのAIクリエイティブ環境を提供しています。

WAIFFが掲げる「AIと創造性の融合」という理念において、Morphicは単なる生成ツールではなく、クリエイターの発想を拡張する“共創パートナー” として機能します。

主な特徴

・テキストプロンプトからの高品質なビジュアル生成

・フレーム補完による滑らかなアニメーション制作

・オブジェクト選択・セグメンテーションなど高度な編集機能

・チーム制作におけるスタイル一貫性の維持

・映像制作ワークフローへの統合

Morphicは、映画、アニメーション、広告、SNSコンテンツ制作など、あらゆる映像表現において制作スピードと表現の自由度を飛躍的に高めます。

Morphicは世界中のクリエイターと共に、

AI時代の新しい映像表現の可能性を切り拓くパートナー です。

https://morphic.com/

セッション登壇者＜追加＞

Coco Nitta

《プロフィール》

Founder & President, KamikAI

Coco Nittaは、日米を中心に22年以上のキャリアを持つクリエイティブプロデューサー／起業家。グラミー賞ノミネート、AMA受賞歴を持つ音楽プロデューサーとして国際的に活動し、AVEXやLDHなどと連携しながら海外と日本のエンターテインメントをつないできました。

現在は、プロ向け2Dアニメ制作に特化したAI技術を開発するシリコンバレー発のAI企業・KamikAIの創業者兼代表。実制作のワークフローに組み込まれる“AIネイティブ”ツールを開発し、主要グローバル配信プラットフォームで公開されたAI支援アニメーションを実現。

「AIはアーティストの代替ではなく、鉛筆の延長である」という思想のもと、創造性を拡張するテクノロジーの実装を推進している。

Remi Tereszkiewicz

《プロフィール》

BetaSeries CSO／Marketing Strategist & Sales SVP in the TV & Streaming Industry

欧州テレビ・ストリーミング業界を代表するマーケティングストラテジスト。欧州最大級のTV＆ストリーミングファンプラットフォーム「BetaSeries」のCSOとして、オーディエンス分析、AI活用、国際流通戦略を統括。データ×マーケティング×クリエイション×テクノロジーを横断し、コンテンツの企画からマネタイズまでを支援している。

これまでに、Series Mania、Canneseries、MIPCOM、Monte-Carlo TV Festival、International Emmy Awardsなど、欧州・北米の主要マーケットや映画祭で多数登壇。AIによる視聴者予測、ディスカバラビリティ戦略、コンテンツ輸出モデルをテーマに、国際的な議論をリードしている。

Warner Bros.フランス＆ベネルクスVP、Lagardere Entertainment Digital（現Mediawan）マネージングディレクター、Netgem/Videofutur副社長などを歴任。現在はMiluna Productions代表も務め、国際共同制作、コンサルティング、審査員活動にも従事。

ソルボンヌ大学、HEC、ESSECなどでも講義を行うほか、BBC Studios、TF1、Sony、Creative Europeなどの研修講師も務める。

映画祭概要

・イベント名：WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO（読み：ワイフ2026 キョウト）

・公式サイト：https://worldaifilmfestival.jp/

・日本語SNS（X、Instagram）ID：＠waiff_japan ハッシュタグ：＃waiffjapan

・日程：2026年3月12日（木）-13日（金）

・会場：ロームシアター京都 サウスホール（〒606-8342 京都府京都市左京区岡崎最勝寺町13）

・主催：WAIFF JAPAN 実行委員会

・作品応募の仔細（公式サイトより）：https://worldaifilmfestival.jp/

メディア向け提供素材

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1LR6EhSvXXYXpxWJ9oVQgrfAN8oFvJ_J3?usp=sharing

・コピーライツ表記：(C) WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO

メディアの皆様へのご案内

今後、映画祭の仔細を随時ご連絡差し上げます。また、実施に向けての取材の希望なども随時受け付けてまいりますので、ご協力のほどよろしくお願いします。

お問合せ

作品に関するお問い合せ：info@worldaifilmfestival.jp

宣伝に関するお問い合せ：フリーストーン高松・永松（fsp-pr@freestone.jp）

紙媒体：星貴子（090-6120-8733 atk.hoshi@gmail.com）

電波：山口紅子（090-3477-1206 beniko.yamaguchi@gmail.com）

ウェブ：永松貴子（takako.nagamatsu@freestone.jp）

WAIFF JAPAN実行委員会：東京都中野区本町二丁目46 番１号中野坂上サンブライトツイン14 階

（主幹事会社：株式会社TOKYO EPIC 事務所内）