【PARCELLE JEWELRY 梅田店】3月の新作とイベントを発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリー梅田店(阪神梅田本店 2階 アクセサリー売場)

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、天然石、ダイヤモンド、真珠・珊瑚など、個性豊かな素材を、日本の職人が一つひとつ手作業で仕立てております。

3月のPARCELLE JEWELRY 梅田店では、阪神梅田本店で開催される「SPECIAL DAYS」にあわせたご優待企画や限定ジュエリーのご紹介に加え、国際女性デーにちなみミモザをモチーフにした新作「Mimosa Jewelry（ミモザジュエリー）」をご用意いたしました。春の訪れを思わせる色彩や素材の組み合わせを店頭にてご覧いただけます。

イベントでは、3月6日(金)にデザイナー兼バイヤーの宮本陽子が在店する「Caravan」、3月7日(土)・8日(日)に約100石のルースが並ぶ「STONE marche」、3月26日(木)・27日(金)には新作や限定ジュエリーが一堂に揃う「TRUNK SHOW」を開催いたします。

春の彩りを思わせる宝石やジュエリーが揃う3月。パーセル ジュエリー梅田店にて、それぞれの宝石が持つ色彩や個性をご覧ください。

※ パーセル ジュエリーのアイテムはすべて一点ものであり、使用する天然石やダイヤモンド等の配置・種類は一つずつ異なります。本リリース掲載画像は商品の一例です。

※ 各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。商品情報、価格、サービス内容などは、予告なく変更となる場合がございます。

TOPICS

■ 【15％OFF】「SPECIAL DAYS」ご優待会開催中 ～3月8日(日)まで

パーセル ジュエリー梅田店では、阪神梅田本店で開催される「SPECIAL DAYS」にあわせ、対象のお客様へ店頭ジュエリーおよびオーダーを15％OFFにてご案内いたします。なお、3月7日(土)・8日(日)開催のイベント「STONE marche」でのルースは対象外となっております。予めご了承ください。

ペルソナカード、阪急阪神お得意様カードなど、対象カードをお持ちのお客様にご利用いただけるご優待企画です。詳細な対象条件につきましては、阪神梅田本店の公式ホームページをご確認ください。

※ 本ご優待は阪神梅田本店主催企画に準じます。

※ 対象条件・割引適用方法・対象外商品等の詳細は、同店公式サイトをご確認ください。

※ 内容は変更となる場合がございます。

■ 「SPECIAL DAYS」連動企画 ― 限定ジュエリーをご優待価格で ～3月8日(日)まで

パーセル ジュエリー梅田店では、阪神梅田本店のご優待企画「SPECIAL DAYS」にあわせ、期間限定3月8日(日)まで、特別なジュエリーをご紹介しております。

期間中は、Chou Chou（シュシュ）やMille Chainon Mosaic（ミルシェノン モザイク）など、通常はオーダー中心でご案内しているデザインを店頭にてご覧いただけます。

シュシュは、大小異なる宝石を敷き詰めたパヴェリング。40石以上の石を一つひとつ高さを揃えて留めることで、表面に凹凸が出ないよう丁寧に仕立てています。今回は11号・13号・15号の現品をご用意し、そのままお迎えいただける形でご紹介いたします。

また、ミルシェノン モザイクは、ミルシェノンのクラシカルな佇まいにパヴェを重ねた華やかなデザイン。通常はPOP UP SHOPなどイベントでのご紹介が中心の限定ジュエリーですが、今回は数量はわずかですがオーダーにて承ります。

さらに、Mille Gothique Ear Cuff（ミルゴシックイヤカフ）のミニサイズも店頭にてご覧いただけます。ミルゴシックのアンティーク調の意匠をそのままに、耳元にさりげなく添えるコンパクトなサイズで仕立てています。

SPECIAL DAYS期間中は、店頭ジュエリーおよびオーダーが15％OFFの対象となります。気になっていたジュエリーやお仕立てについても、この機会にご相談ください。



当日入会からでもご参加いただけます。なお、当日入会の場合は現金でのお支払いのみとなります。

NEW ARRIVAL

限定ジュエリーを優待価格でご紹介する特別企画ですChou Chouは、フランス語で「お気に入り」を意味しますミルとパヴェが調和するミルシェノン モザイク■ 【3月8日(日)より1週間】Mimosa Jewelry ― ミモザを思わせる春色ジュエリー

3月8日の国際女性デーにあわせ、ミモザをモチーフにしたジュエリーをご紹介いたします。

黄色く小さな花を咲かせるミモザは、ヨーロッパでは厳しい冬を越え、暖かな春の訪れを告げる花として親しまれ、「幸せの花」とも呼ばれています。

パーセル ジュエリーでは、このミモザの色彩をカラーストーンで表現。春の光を思わせるやわらかな色合いを重ね、パーセルらしいジュエリーとして仕立てました。幸せを運んできてくれるようなミモザカラーのジュエリーをご覧いただけます。

本コレクションは、パーセル ジュエリー梅田店とパーセル ジュエリー新宿店の2店舗のみ、1週間限定でご紹介いたします。

また、3月6日(金)21:00より、公式 Instagram（@parcelle_jewelry(https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/)）にて配信予定のインスタライブでもミモザジュエリーをご紹介いたします。

さらに、現在開催中の阪神梅田本店「SPECIAL DAYS」ご優待の対象となり、期間中は15％OFFにてご案内いたします（～3月8日(日)まで）。



オーダー対応が可能なデザインもございますので、サイズや仕様についてもご相談ください。

JEWELRY EVENTS

幸せの花と呼ばれるミモザをモチーフにしたジュエリーたちミモザを指先にまとったよう繊細さと躍動感が重なるスクエアカットが映える、端正なたたずまい軽やかな色彩のリズム

3月のパーセル ジュエリー梅田店では、スペシャルイベント「Caravan」を皮切りに、約100石のルースが揃う「STONE marche」、新作や限定ジュエリーが一堂に並ぶ「TRUNK SHOW」まで、宝石との出会いをお楽しみいただけるイベントを開催いたします。

月初に開催する「Caravan」では、デザイナー兼バイヤーの宮本陽子が来店し、各地で買い付けたルースをもとにジュエリーのご相談を承ります。宝石選びからデザインの方向性、地金の組み合わせまでを整理しながら、お客様のための一点へと形にしてまいります。お手持ちのジュエリーのリフォームについてもご相談いただけます。

続く「STONE marche」では、約100石のルースが店頭に並びます。春の彩りを思わせるカラーストーンや個性豊かな宝石を比較しながらお選びいただける、月に一度の催しです。気になるルースはその場でお仕立てのご相談も承っております。

そして月後半には、新作や限定コレクションをいち早くご覧いただける「TRUNK SHOW」を開催いたします。誕生石を主題としたジュエリーを中心に、色や輝きの違いをお楽しみいただけるラインナップをご紹介いたします。

宝石との出会いから仕立てまでをお楽しみいただける3月です。

■ PARCELLE JEWELRY 梅田店：080-9564-9196（直通）

イベント当日は時間帯によって混み合う場合がございますが、ご予約の方を優先的にご案内させていただきます。

※営業日、営業時間に変更が出る場合がございます。

■ CARAVAN ― 3月6日(金) ― 宮本陽子による特別オーダー会を開催

「CARAVAN（キャラバン）」は、パーセル ジュエリーの立ち上げ期よりブランドに関わってきたメンバーが店頭に立ち、ジュエリーに関するご相談を直接承るスペシャルイベントです。



代表の品田琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）、デザイナー兼バイヤーの宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）、そして創業者であり現在もデザインを手がける成澤泰介（@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)）が店頭に立ち、仕立てや宝石選びについて幅広くご案内いたします。当日は、各メンバーが選定したジュエリーやルースもあわせてご覧いただけます。

3月のCARAVANでは、ジュエリー歴30年以上の経験を持つ宮本陽子が店頭に立ち、宝石選びからフルオーダー、リフォームのご相談まで承ります。

宮本自身が各地で買い付けたルースを携え、その魅力や背景、石の個性を直接お伝えしながら、お客様一人ひとりに合わせたジュエリーのご提案を行います。

さらに、今月は、宮本がこの日のために厳選したルースを多数ご用意いたしました。

希少石をはじめ、アクアマリンやサファイアなど親しみのある宝石まで、幅広いラインナップをご覧いただけます。



気になるルースはその場でデザインのご相談も承り、宮本が手描きでデザイン案を描きながら、お仕立てのイメージを具体的にご提案いたします。

また、お手持ちの宝石のお仕立て直しやリフォームのご相談も承っております。宝石の魅力を生かしながら、新たなジュエリーとして生まれ変わらせるご提案も、この機会ならではの楽しみです。

宝石との出会いからジュエリーとして形になるまで、その過程をゆっくりとご体験いただけます。

ご予約優先にて承っております。パーセル ジュエリー梅田店（お電話：080-9564-9196）までお気軽にお問い合わせください。

宮本陽子はその場でイラストを描きながらイメージをお伝えします宮本が手がけたフルオーダージュエリーたち(一部)■ STONE marche ― 3月7日(土)・8日(日)

約100石もの個性豊かな宝石と出会える、月に一度の人気イベント「STONE marche（ストーンマルシェ）」。お仕立てのご相談はもちろん、ルースのままお選びいただくこともできる二日間です。会期中のルースは、通常価格の約半額にてご案内いたします。



今月は“お花見”をテーマに、春の彩りを感じる宝石を中心にご紹介いたします。

店頭には、色彩豊かなバイカラートルマリンをはじめ、花のような彫刻が施されたカーヴィングルース、さらにMille Chainon（ミルシェノン）としてお仕立てできるセットなど、約100石のルースが並びます。春の景色を思わせるような色とりどりの宝石を、実際にご覧いただきながらお選びください。

気になるルースはその場でオーダーのご相談も承っており、デザインやお仕立てについてスタッフが丁寧にご案内いたします。また、お手持ちの宝石のお仕立てについてのご相談も承りますので、この機会にお気軽にお声がけください。

なお、3月7日(土)には、CARAVANでもお馴染みのデザイナー兼バイヤーの宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）も店頭に立ち、宝石選びやオーダーのご相談を直接承ります。宝石の魅力や選び方など、専門的なお話も交えながらご案内いたします。

春の訪れを感じる宝石との出会いをお楽しみいただける2日間です。

ミルシェノンとしてお仕立てできるルースセットミルシェノンお仕立て例■ TRUNK SHOW ― 3月26日(木)・27日(金)

毎月2日間だけ行われる「TRUNK SHOW（トランクショー）」は、一般販売前の新作ジュエリーや限定コレクションをいち早くご覧いただけ、月内でも最も多くのジュエリーが店頭に揃うイベントです。多彩な新作や限定ジュエリーとともに、お客様の装いに寄り添ったご提案をスタッフが丁寧にお伺いいたします。

3月のTRUNK SHOWでは、誕生石をテーマにしたジュエリーをご紹介いたします。



誕生石は古くから生まれ月と結びつけられ、それぞれの月を象徴する宝石として親しまれてきました。身につける人の想いや日常にそっと寄り添う存在として、多くの人に愛されています。

自分の生まれ月の宝石を選ぶのはもちろん、色や輝きに心惹かれる宝石を選ぶのもひとつの楽しみ方です。選んだ理由も含めて、その人らしさとして身につけられることが誕生石ジュエリーの魅力です。

新しい環境へ踏み出すときにも、変わらない日常を重ねる日々にも。



自分を象徴する宝石を纏う、お守りのようにそっと寄り添うジュエリーをご提案いたします。

PARCELLE JEWELRY 梅田店

阪神梅田本店2階でのフロア売上トップを記録し続けているパーセル ジュエリー梅田店。広々としたスペースに、東京・恵比寿本店の雰囲気と空気感を再現しております。パーセル ジュエリーならではの、自由でいながらクラシックなコレクションを揃えてお待ちしております。

◯ 店長：門田（@junna_parcelle(https://www.instagram.com/junna_parcelle/)）

◯ 店舗：〒530-8224 大阪府大阪市北区梅田1-13-13 阪神梅田本店 2階 アクセサリー売場

◯ 電話：080-9564-9196（直通）※2026年2月1日より変更となりました

◯ メール：info@parcelle.jp⁡⁡⁡

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_hanshin/

◯ 営業時間：午前10時～午後8時

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※ 営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店および POP UP SHOP でご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵 (@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja))

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0011 東京都渋谷区東2-17-9 JP-BASE渋谷 3階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 品牌公认小红书账号：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

■オンラインストア【PARCELLE JEWELRY ONLINE】オープン！

パーセル ジュエリーのオンラインストア「PARCELLE JEWELRY ONLINE」がオープンいたしました。実店舗で大切にしてきた、ジュエリーと向き合うひとときを、時間や場所に縛られずお楽しみいただけます。新規会員登録で10,000ポイント（即日利用可）、購入時10％ポイント還元、送料無料キャンペーンなど、オンライン特典も多数ご用意しております。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。