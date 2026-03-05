【教育に新たな方程式を】CULFI、受験・進路に特化したパーソナルコーチングを3月5日より提供開始

株式会社CULFI

教育プログラムのプロデュースファーム、株式会社CULFI（本社：東京都港区、代表取締役：古川琢也）は、2026年3月5日（木）より、中学受験、高校受験、大学受験を目指す生徒を対象とした新サービス「進路特化型パーソナルコーチング」を開始いたします 。

■ 開発の背景：なぜ今、「受験と進路のパーソナルコーチ」が必要なのか

現代の入試制度は、一般選抜に加え、総合型選抜や特色入試など、多様化・複雑化の一途を辿っています。選択肢が増える一方で、保護者は将来への不安を抱え、お子さまは年々難化する受験勉強に疲弊しているのが実情です。

CULFIは本来、以下のような図式で希望の進路が実現されるべきだと考えます。

しかし現実には、この「＝」の部分、つまり学校や塾などの学習サービスを「個人の特性」に合わせて最適化し、戦略を立てて伴走するサポートが不足しています。CULFIはこの空白を埋める「中立的な第三者」として、お子さま一人ひとりの可能性を最大化します。

これまで多くの保護者が『学校＋教育サービス＝合格』という図式を念頭に、お子さまの進路を考えてきましたが、入試制度が変化する中で進路のハードルに阻まれる子どもたちが増えています。 既存の教育環境が抱える構造的な課題と、それによって生じる保護者・お子さま双方の切実な悩みを、私たちは以下のように分析しました。

■ 「進路特化型パーソナルコーチング」3つの特徴

既存の教育環境（学校・集団塾・個別塾等）ではカバーしきれない、個別具体的なサポートを3つのポイントで提供します。

※入会金なし。2ヶ月以上のご利用が前提となります。

■ 多様化するニーズに応える3つのコースとオプションサポート

目標達成を全方位で支える3つのコースを軸に、口頭試問対策や課外活動設計などの高度な専門オプションを自由に組み合わせることで、既存の枠組みにとらわれない、お子さまに最適な進路戦略を構築します。

※各コースは基本料金でご利用いただけますが、別料金のオプションサポートと組み合わせたプランもご提案可能です。

■ 確かな実績と成果

本サービスのメソッドは、既に以下のような成果を生み出しています。

・逆転合格：小6秋の模試で合格率20％だったMARCH附属中に合格

・成績躍進：最難関高校で理系科目が校内テスト下位20％から、半年後に学年1位へ

・短期間の成果：大学付属校の生徒が、4週間の定期テスト対策で苦手科目を＋18点に（平均点突破）

■ お客さまの声

点数や成績といった結果以上に、私たちが大切にしているのは、ご家庭の中の『空気』が変わることです。 CULFIのメソッドによって、監視から解放された親、学ぶ楽しさに目覚めたお子さま、そして笑顔を取り戻した家族。劇的なマインドセットの変化を遂げたお客さまの声をご紹介します。

■ サービス概要

・サービス名：進路特化型パーソナルコーチング

※オンラインでのご利用も可能です

・開始日：2026年3月5日（木）

・対象：中学受験、高校受験、大学受験を目指す生徒

・基本料金：月額 33,000円（税込）～

・公式サイト：https://culfi.jp/

・ご入会、ご相談はこちら：https://forms.gle/xLoG55VWMEhhmCYT7

【株式会社CULFIについて】

「教育に、新たな選択肢を。」をミッションに掲げ、既存の教育を否定するのではなく、今の時代に必要な学びをプラスする教育プログラムのプロデュースファームです 。これまでのキャリアを通じて家庭教師、オンライン個人指導、個別指導塾、推薦入試サポートなど累計2500世帯のサポートと、教育プログラムの企画・開発・運営から教材制作まで、教育業界で実績を重ねてきました。お子さまの未来を鮮やかに「Cultivate（育む）」ことを目指しています 。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社CULFI 進路特化型パーソナルコーチング担当：info@culfi.net