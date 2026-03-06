kento fukaya自身初のライブツアー！大阪・愛知・東京にて開催決定！『kento fukayaのゆるいぜ！旅マウス！』

吉本興業株式会社

ピン芸人のkento fukayaが、自身初となるツアー「ゆるいぜ！旅マウス！」を開催することが決定しました。

R-1グランプリ2024ファイナリストのkento fukaya。今回のツアーは、笑いの殿堂である大阪・なんばグランド花月を皮切りに、愛知、東京を巡り、ラストは自身のルーツである愛知県大府市にてツアーファイナルを飾る渾身の全4公演です。各地それぞれの豪華ゲスト陣とともに、ネタ、コーナーなど盛りだくさんで爆笑をお届けします。

チケットは、3月7日(土)11:00よりFANYチケットにて先行受付を開始します。

kento fukaya コメント

どうも！今里のひまわり kento fukayaです！

東京に来て毎月行ってた「ゆるいぜ！マウス！」をツアー形式でやる角度になりました！

やったー！！東京大阪そしてkfの出身愛知で2回。

最高の素敵仲良しメンバーでネタとコーナーをやります！！

どの会場も配信はないので現地でたくさん笑ってください！

『 kento fukayaのゆるいぜ！旅マウス！』 公演情報・チケット情報

■大阪公演

・日時：4月24日(金) 18:30開場／19:00開演（約90分公演）

・会場：なんばグランド花月 (大阪市中央区難波千日前11‐6)

・出演：kento fukaya／ロングコートダディ／ダイタク／ニッポンの社長／フースーヤ

■愛知公演１.

・日時：5月24日(日) 13:30開場／14:00開演（約90分公演）

・会場：東別院ホール（名古屋市中区橘2‐8‐45）

・出演：kento fukaya／ダンビラムーチョ／今井らいぱち／カベポスター／ケビンス／たくろう

■東京公演

・日時：6月19日(金) 18:30開場／19:00開演（約90分公演）

・会場：ルミネtheよしもと（新宿区新宿3‐38‐2 ルミネ新宿2 7F）

・出演：kento fukaya／ビスケットブラザーズ／マユリカ／さや香／ダブルヒガシ

■愛知公演２.

・日時：7月5日(日) 13:00開場／13:30開演（約90分公演）

・会場：愛三文化会館もちのきホール（愛知県大府市明成町1‐330）

・出演：kento fukaya／紅しょうが／男性ブランコ／滝音／シモリュウ／cacao

＜チケット情報（全公演統一）＞

・料金：前売4,000円／当日4,500円 ※オンライン配信なし

・先行受付：3月7日(土)11:00～3月9日(月)11:00

・一般販売：3月14日(土)10:00～

・チケットURL：https://r.ticket.fany.lol/kentofukaya-tabimouth(https://r.ticket.fany.lol/kentofukaya-tabimouth)