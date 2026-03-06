kento fukaya自身初のライブツアー！大阪・愛知・東京にて開催決定！『kento fukayaのゆるいぜ！旅マウス！』

ピン芸人のkento fukayaが、自身初となるツアー「ゆるいぜ！旅マウス！」を開催することが決定しました。


R-1グランプリ2024ファイナリストのkento fukaya。今回のツアーは、笑いの殿堂である大阪・なんばグランド花月を皮切りに、愛知、東京を巡り、ラストは自身のルーツである愛知県大府市にてツアーファイナルを飾る渾身の全4公演です。各地それぞれの豪華ゲスト陣とともに、ネタ、コーナーなど盛りだくさんで爆笑をお届けします。


チケットは、3月7日(土)11:00よりFANYチケットにて先行受付を開始します。


kento fukaya　　コメント


どうも！今里のひまわり kento fukayaです！


東京に来て毎月行ってた「ゆるいぜ！マウス！」をツアー形式でやる角度になりました！


やったー！！東京大阪そしてkfの出身愛知で2回。


最高の素敵仲良しメンバーでネタとコーナーをやります！！


どの会場も配信はないので現地でたくさん笑ってください！





『 kento fukayaのゆるいぜ！旅マウス！』　公演情報・チケット情報

■大阪公演


・日時：4月24日(金) 18:30開場／19:00開演（約90分公演）


・会場：なんばグランド花月　(大阪市中央区難波千日前11‐6)


・出演：kento fukaya／ロングコートダディ／ダイタク／ニッポンの社長／フースーヤ


■愛知公演１.


・日時：5月24日(日) 13:30開場／14:00開演（約90分公演）


・会場：東別院ホール（名古屋市中区橘2‐8‐45）


・出演：kento fukaya／ダンビラムーチョ／今井らいぱち／カベポスター／ケビンス／たくろう


■東京公演


・日時：6月19日(金) 18:30開場／19:00開演（約90分公演）


・会場：ルミネtheよしもと（新宿区新宿3‐38‐2 ルミネ新宿2 7F）


・出演：kento fukaya／ビスケットブラザーズ／マユリカ／さや香／ダブルヒガシ


■愛知公演２.


・日時：7月5日(日) 13:00開場／13:30開演（約90分公演）


・会場：愛三文化会館もちのきホール（愛知県大府市明成町1‐330）


・出演：kento fukaya／紅しょうが／男性ブランコ／滝音／シモリュウ／cacao



＜チケット情報（全公演統一）＞


・料金：前売4,000円／当日4,500円　※オンライン配信なし


・先行受付：3月7日(土)11:00～3月9日(月)11:00


・一般販売：3月14日(土)10:00～　


・チケットURL：https://r.ticket.fany.lol/kentofukaya-tabimouth(https://r.ticket.fany.lol/kentofukaya-tabimouth)