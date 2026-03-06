ビルボードジャパン（株式会社阪神コンテンツリンク）は、エイベックス・ピクチャーズ株式会社との共同企画として、2026年9月6日（日）に東京国際フォーラム ホールAで開催される【billboard classics 劇場アニメ『ベルサイユのばら』シンフォニックコンサート2026】のメインビジュアル集合ver.を公開した。





今回公開となった集合ビジュアルは、本公演のためにアニメーションスタジオ「MAPPA」によって描きおろされ、既に公開されているオスカルのソロビジュアルに加えて、マリー・アントワネット、アンドレ、フェルゼンというメインキャラクターが集結した仕上がり。オスカルはヴァイオリン、マリー・アントワネットはフルート、アンドレはホルン、フェルゼンはトランペットと、それぞれが楽器を手にしており、オーケストラコンサートならではの世界観を鮮やかに表現している。





本公演は、劇場アニメ『ベルサイユのばら』のために制作された数々の楽曲をオーケストラアレンジで披露。作品世界を彩ったBGMに加え、挿入歌を沢城みゆき（オスカル役）、平野綾（マリー・アントワネット役）、豊永利行（アンドレ役）、加藤和樹（フェルゼン役）というメインキャスト4名が、フルオーケストラとともに歌唱。映像演出も交え、音楽を軸に作品世界を立体的に描き出す構成となっている。





好評を博したオフィシャル最速先行に続き、明日2026年3月7日（土）15：00よりオフィシャル2次先行（抽選）の受付が開始される。





◎公演情報

billboard classics 劇場アニメ『ベルサイユのばら』シンフォニックコンサート2026





＜開催日時・会場＞

2026年9月6日（日） 東京国際フォーラム ホールA 開場16：00 開演17：00





＜出演＞

オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ役 沢城みゆき

マリー・アントワネット役 平野綾

アンドレ・グランディエ役 豊永利行

ハンス・アクセル・フォン・フェルゼン役 加藤和樹

音楽監修・指揮・編曲：和田薫

管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団





＜音楽＞

澤野弘之、KOHTA YAMAMOTO ※当日の出演はございません





＜チケット＞（全席指定・税込）

・プレミア席18,000円［特典グッズ付き、前方席確約］

特典グッズ「The Rose of Versailles／Believe in My Way 実演フルスコア」

・通常席13,000円





チケット販売スケジュール：

オフィシャル2次先行（抽選）2026年3月7日（土）15：00～3月15日（日）23：59

イープラス独占先行（抽選）2026年3月21日（土）15：00～3月29日（日）23：59





＜公演公式サイト＞

https://verbara-movie.jp/news/detail.php?id=1130241





主催：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）、エイベックス・ピクチャーズ、文化放送

企画制作：ビルボードジャパン、エイベックス・ピクチャーズ

後援：米国ビルボード





＜注意事項＞

※未就学児入場不可

※枚数制限：おひとり様各公演1申し込み最大4枚まで

※車椅子をご利用のお客様は、下記お問合せ先までご連絡ください

※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません

※チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認ください

（ご来場のお客様へのお願い： https://billboard-cc.com/notice ）





＜お問合せ＞

e+お客様サポート： http://eplus.jp/qa/

チケットに関するお問合せ： https://eplus.jp/verbara-bbc-toiawase/





ビルボードクラシックス

音楽ファンに最高の音楽と新しい体験を届けるため、ビルボードジャパンが2012年にスタートしたコンサートシリーズ。「アーティストの音楽を最高のかたちで届けること」をミッションに、全国の音楽専用ホール等でこれまでに500以上の公演を開催している。





権利表記：(c)池田理代子プロダクション／ベルサイユのばら製作委員会





