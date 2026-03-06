ショートアニメ原作を大募集！準大賞以上はアニメ化、LINEで配信確約【締め切り2026年3月31日】

エボラニ株式会社

物語投稿サイト「TALES」にて、LINE上で配信される”縦型ショートアニメ”の原作を募集するコンテストが開催されています。

準大賞以上に選ばれた作品を原作として縦型ショートアニメを制作し、日本国内で１億人以上が利用するLINE上で公開。あなたの物語が多くのユーザーに届くチャンスです。

テンポの良い展開と、思わず次話を見たくなる引きを備えた、縦型ショートアニメにふさわしいオリジナル原作をぜひご応募ください。

コンテスト詳細

▪️コンテスト名

ショートアニメ原作コンテスト

▪️応募方法

物語投稿サイトTALES

https://tales.note.com/

コンテスト参加欄から「ショートアニメ原作コンテスト」を選択して投稿してください。

▪️スケジュール

募集期間：2026年 2月 24日（火）11:00 ～ 2026年3月31日（火）23:59

中間結果発表：2026年4月下旬頃

最終結果発表：2026年5月下旬頃

※早期受賞あり

▪️募集ジャンル

フィクションのオリジナル小説であればジャンルは不問。

【歓迎ジャンル・テーマ例】

男性向け：異世界ファンタジー、現代ファンタジー、ゲーム世界、異能バトル、タイムリープ、追放、スローライフ

女性向け：異世界ロマンス、復讐ファンタジー、タイムリープ、宮廷・帝国、悪役令嬢、ラブコメ、現代ロマンス、ミステリー、ホラー

▪️作品条件- 小説形式- 合計5エピソード以上、作品合計文字数3万字以上- 作品の「完結・未完結（連載中）」を問いません。いずれのステータスの作品も応募対象といたします- プロ・アマ問わずどなたでもご応募可能です。※未成年の方でもご応募は可能です。連載が決まった場合、保護者（法定代理人）のご同意の下、連載契約を行う必要がある事をご承知ください- オリジナルの作品をご投稿ください。他投稿サイトや同人誌掲載作品は応募可能ですが、すでに商業化されている作品は対象外となります- 日本語で執筆されたものに限ります- 複数作品の応募が可能です。ただし、受賞は1人1作品までとなります今すぐ応募する :https://tales.note.com/posts/works/new?officialContestSlug=shortanime2026▪️審査員

エボラニ株式会社コンテスト運営チーム

※エボラニ株式会社が縦型ショートアニメ制作を担当いたします

▪️審査のポイント- 冒頭から読者を引き込むスピード感とフックがあること。- 1話目から明確な見せ場があり、世界観説明に頼らず物語に没入させる構成を評価します。- 各話ごとに、次話を読みたくなる強い引きが設計されていること。- 毎話にクリフハンガーや感情的な山場があり、連続視聴・連続読書を促す構成であること。- テンポがよく、ストレスなく読めるエンタメ性の高い物語であること。- 読後感のよい爽快感、カタルシスのある展開を重視します。- 読者ニーズの高い王道トレンド要素を的確に押さえていること。- ライトノベル・Web小説文脈で支持される要素を、物語の中に効果的に組み込んでいること。（例）「主人公最強」「追放・婚約破棄からの逆転」「ざまぁ」「レベルアップ」「小説の世界に転移」etc....- アニメ脚本・映像化を想定しやすい構成であること。シーンの切り替え、山場の配置、話数構成などが、映像化に展開しやすい設計になっているかを評価します。- 読者の記憶に残る、強いビジュアルイメージを想起させる印象的なシーンがあること。- SNSで語られるような「看板シーン」「代表的な名場面」を生み出せるかどうかも重視します。▪️賞と特典

＜大賞＞

特典１：ショートアニメ化確約

特典２：賞金30万円



＜準大賞＞

特典１：ショートアニメ化確約

特典２：賞金10万円



＜奨励賞＞

特典１：ショートアニメ化検討

特典２：賞金3万円



※受賞作品数については、審査結果に基づき決定いたします。事前に受賞作品数は設けておりません

※応募内容および最終審査の結果によっては、受賞作品該当なしとなる場合もございます。あらかじめご了承ください

主催者・審査員：エボラニ株式会社コンテスト運営チーム

「ショートアニメ」は、これから大きな伸びが期待できる、新しいジャンルです。限られた尺の中で「一瞬で心を掴む強さ」と「積み重ねで世界を広げる構成力」の両方が試される、非常に挑戦的で面白い表現の場です。

1話1分～2分という短さの中に、どんなフックを仕込み、45～90話を通してどんな物語のうねりを作るのか。その設計力こそが、今回の原作募集で最も期待しているポイントです。

テンポの良さ、キャラクターの魅力、次の話を見たくなる引きの強さ。ショートだからこそ際立つアイデアと構成の力を備えた、新しい物語との出会いを楽しみにしています。

エボラニ株式会社は、LINEヤフー社の認定パートナーとして17,000社以上にLINE関連サービスを提供するテックカンパニーです。当社はLINEヤフー社、Kakao社と資本提携しており、その関係性とノウハウを活かして、1億人が利用するLINE上で利用できるショートアニメの配信サービスを立ち上げます。類似サービスが存在しない、全く新しい挑戦を共にする作家の皆さまとの協業に期待しています。

注意事項

- 受賞作品にかかる著作権は、受賞者に留保されます。ただし受賞者は、エボラニ株式会社（以下「エボラニ」）との間で受賞作品の利用に関する契約を締結していただきます。- 受賞作の候補者には予め受賞の意思確認をさせていただきます。- 本コンテストの受賞者は、Tales ＆ Co.株式会社（以下「Tales & Co.」）およびエボラニに対し、本コンテストに関連する広告宣伝を目的とした作品の利用について無償で許諾いただくものとします。またその際、レイアウトの都合上の改変をすることがありますのであらかじめご了承ください。- Tales & Co. およびエボラニが上記の作品利用を行うにあたり、著作者は、その利用に必要な範囲において、受賞作品に対する著作者人格権を行使しないものとします。応募作品について- 応募作品の著作権はクリエイターに帰属します。- 著作権に準じた内容で投稿をお願いします。詳しくは「創作を後押しする著作権の考え方」をご確認ください。- 他のコンテストで受賞した作品やそれに類似する作品の投稿はお控えください。- 対象はTALESに投稿されている作品に限ります。既に投稿済の作品で応募される場合は、作品情報の編集ページ「ショートアニメ原作コンテスト」を選択しコンテストに応募してください。- 第三者の権利を侵害しない作品をご応募ください。- 期間内にコンテストを選択し投稿していただいた時点で、本コンテスト応募作品として、応募要項、注意事項等全てに同意いただいたものとさせていただきます。- オリジナル作品に限らせていただきます。二次創作、運営スタッフが二次創作と判断したものは選考対象外となります。- お一人で複数のご応募も可能です。（ただし受賞は1人1作品まで）審査・受賞作品について- 審査基準など審査に関するお問い合わせには応じられません。- 利用規約や応募要項に違反する事実が認められた場合には、審査終了後であっても受賞を取り消すことがあります。- 受賞者の発表は、結果発表記事および受賞者へのご連絡メールをもってかえさせていただきます。（送信元のメールアドレス : info@talesandco.com ）。メール送付日から10日以内にご連絡がつかない場合、受賞を取消しとさせていただきます。- 個人情報の取り扱いはプライバシーポリシー(https://note.com/tales_story_/n/na7dfe9a08715)に従います。- 受賞者は、エボラニとの間で受賞作品の利用に関する契約を締結いただきます。