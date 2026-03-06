株式会社伊予銀行

伊予銀行（頭取 三好 賢治）、阿波銀行（頭取 福永 丈久）、百十四銀行（頭取 森 匡史）およ び四国銀行（頭取 小林 達司）は、四国創生の実現に向けて、若手人材の定着・育成支援のため 創設した「四国アライアンス奨学金返還支援制度」において 4 行合計で 220 社を超える賛同企業 にご登録いただき、2025 年度の支援対象者を 4 行合計で 63 名採択しましたので、お知らせいた します。

愛媛県内においては、31 社の賛同企業にご登録いただき、2025 年度の支援対象者を 12 名採択 しました。

また、2024 年度に採択された支援対象者 12 名に対して支援しております。

なお、2026 年度の支援対象者の募集については、改めてお知らせいたします。

四国アライアンスは、今後もさまざまな活動を通じて、持続可能な地域づくりに貢献してまい ります。

○2025 年度の支援対象者の制度・募集概要

＜制度概要＞

四国に本社を置く、人材育成や福利厚生の充実に関する取組みに積極的な企 業に賛同企業として参画いただき、賛同企業で働く若手社員のうち、奨学金 の貸与を受けている方を対象に、四国アライアンス各行が返還資金の一部を 支援する制度

＜支援対象者＞

・奨学金を借入し、自らが返還している者 ・四国に本社を置く賛同企業の若手社員※1 または※2で、原則として四国に居住 する者

※1 新卒・第 2 新卒：大学、大学院、短大、高専、専門学校を卒業した者

※2 中途採用：四国外から四国に移住する 30 歳以下の者

＜支援金額＞

・最大 50 万円（ただし、支援対象者の年間返還額を超えない範囲）

・採択後 2 年目（10 万円）、4 年目（20 万円）、6 年目（20 万円）に支給

＜募集期間＞

・2025 年 9 月 1 日から 2026 年 1 月 31 日

※制度概要の詳細は、当行ホームページ「四国アライアンス奨学金返還支援制度(https://www.iyobank.co.jp/sp/scholarship/)」をご確認 ください。

https://www.iyobank.co.jp/sp/scholarship/

〇賛同企業

愛媛県の賛同企業は、別紙または当行ホームページに掲載の「賛同企業一覧はこちら(https://www.iyobank.co.jp/about/pdf/scholarship-sando-ichiran.pdf)」をご 確認ください。

賛同企業は随時募集していますので、「四国アライアンス奨学金返還支援制度 賛同企業募 集要項(https://www.iyobank.co.jp/about/pdf/scholarship-yoko.pdf)」をご確認いただき、当行ホームページ(https://www.iyobank.co.jp/sp/scholarship/)からお申し込みください。