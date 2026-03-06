若者と一緒に制作！　“ちょっと”気になる「子育て」をテーマとした動画を公開

東京都

東京都では、望む人が安心して子供を産み育てることができる社会の実現に向けて、多様な価値観や考え方を尊重しながら、幅広い対策に取り組んでいます。

今年度は、若年層が抱える結婚や子育てに対する不安やネガティブなイメージを払拭し、安心感やポジティブな気運を醸成することを目指して、大学生や若手社会人のメンバーからなるワーキンググループを設置し、若者のリアルな意見とアイデアを取り入れながら、若年層向けの情報発信の取組を実施しています。（事業概要は別紙１のとおり）

第一弾の「出会い・結婚」（令和７年１０月公開）、第二弾の「出産・子育て」（令和８年１月公開）に続き、第三弾となる今回は「子育て」をテーマとした動画を制作しました。

第三弾では、４組のインフルエンサーが自らのリアルな子育てを紹介しています。動画の企画・制作に携わった若者が、日常の子育ての姿を知り、ポジティブな気持ちを持てるようになった様子をお伝えします。

本日より公開しますので、ぜひご覧ください。

■動画概要

テーマ：“ちょっと”気になる「子育て」 私たちの子育て見せちゃいます！

乳幼児編

幼児・子供編

（出演者） ※プロフィールは別紙２のとおり

けいちゃんち：夫婦で育業経験した、１歳の男の子のパパママ

窪田美沙：夫婦で俳優業の１歳の男の子のママ

YUKI：シングルマザーで、朝の一人時間を大切にする、３歳の男の子のママ

うちの４兄弟：ステップファミリーで、５～17歳の４人を育てるママ

（内容）

「乳幼児編」、「幼児・子供編」を通じて、４組のインフルエンサーと若者が座談会形式

で実際の子育ての様子を撮影した動画（Vlog）を見ながら語り合います。

「乳幼児編」では、けいちゃんちさんの子供の夜泣きシーンや窪田さん夫婦と子供の雨の日のお出かけの様子などを見せちゃいます！

「幼児・子供編」では、シングルマザーのYUKIさんと子供との料理時間や、うちの４兄弟さんの６人家族の朝のルーティンの様子などを見せちゃいます！

また、実際に利用した都の支援事業や子連れのお出かけに役立つ情報もパパママの体験

談を交えながら紹介します。

■動画での主なコメント

【ワーキンググループメンバーからの疑問や感想】

・（子育て中の）タイムスケジュールが知りたい

・都の子育て支援事業はどうやって知るのか

・（それぞれの）子供に合った育児を見つけるのが大変だけど楽しそうでもある

・（子供にパパの顔を見せていたいから）自分も育業したい

・大変さの中にも楽しさややりがいを見つけているのが素敵、ワクワクしてきた

【子育て中のインフルエンサーのコメント】

・ママって呼んでくれた瞬間が幸せ

・（夫婦で育業して）子供の成長を二人で共感できたのがよかった

・知らないでいることが何もいいことにつながらない。情報共有が大事

・子育ても仕事もその日できたことがその日の１００％。「まぁいっか」の気持ちで両立している

・子育てには本当に色んなかたちがある

（参考）ワーキンググループでの動画制作に当たっての主なアイデア

・24時間のタイムスケジュールなどいろいろなパターンの子育て中の生活を知りたい

・日常の小さな前向きな瞬間も入ると、過度に不安を煽らず明るい気分になれると思う

・若者の率直な疑問やリアクションを拾うことで、これから子育てを考える層が自分ごと

として見やすくなる

・都の支援事業は、実体験を交えて自然に紹介されると利用イメージが湧きやすい

■動画の種類

乳幼児編

本編（約16分） ダイジェスト（約７分） ショート（30秒／15秒）

幼児・子供編

本編（約17分） ダイジェスト（約７分） ショート（30秒／15秒）

■視聴方法

