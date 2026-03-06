技術系社員が直接応対する舶用電子機器専用「フルノサポートデスク」対応期間拡大

古野電気株式会社

古野電気株式会社（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長執行役員：古野幸男、以下 当社）は、2026年3月より、漁船・商船・官公庁船・プレジャーボート向け「フルノサポートデスク」の対応期間を拡大し、新たに土曜日対応およびゴールデンウイーク（GW）・お盆期間の長期連休中の対応を開始します。本サポートデスクは、当社製品をご利用中のお客様が海の現場でもより安心してお使いいただけるよう、専門知識を持った技術系社員が舶用電子機器に関する技術的なご相談に直接応対する専用窓口です。

対応期間拡大の背景

従来、技術的なお問い合わせは各営業所の営業担当者が一次対応を行っておりましたが、内容によっては回答までに時間を要するケースがあり、お客様の利便性向上が課題となっていました。そこで2024年より試験的にサポートデスクを導入したところ、プレジャーボートや商船向け製品を中心に月間100件を超えるお問い合わせが寄せられ、専門窓口の強いニーズが明らかになりました。翌年9月より平日限定で本格運用を開始した結果、お問い合わせは月間200件超に増加しました。これらの利用状況やお客様から寄せられたご要望を踏まえ、さらなる利便性向上を実現するため、このたび対応期間を拡大する運びとなりました。

フルノサポートデスク基本情報

対応内容- 取扱説明書だけでは分かりづらい内容のサポート- オプション品の選定に関するご相談- 製品の初期設定や操作方法に関するご質問 など

開設日：月曜日-土曜日 ※日曜日、祝日、弊社所定の休日を除く（GW・お盆期間は対応）

対応時間：9:00～12:00/13:00～17:00

電話番号：0570-000-753（ナビダイヤル *通話料はお客様負担です）

対応言語：日本語

対象：漁船・商船・官公庁船・プレジャーボート向け製品のお客様

https://www.furuno.com/jp/support/furuno-supportdesk/

今後も当社では、事業ビジョンである「安全安心・快適、人と環境に優しい社会・航海の実現」のもと、お客様との対話を通じて製品・サービスの品質向上に努めながら、さらなる企業価値の向上を目指してまいります。

古野電気株式会社

1948年に世界で初めて魚群探知機の実用化に成功して以来、舶用電子機器分野においてその独自の超音波技術と電子技術をもとに数々の世界初・日本初の商品を提供し続けてきました。そして今日、世界90か国以上での販売体制を確立し、世界規模の舶用電子機器総合メーカーとしての確固たる地位とブランドを築いてきました。

古野電気株式会社 研究開発棟「SOUTH WING」

本社：兵庫県西宮市

設立：1951年 （昭和26年）

事業：船舶用電子機器および産業用電子機器等の製造・販売

資本金：7,534 百万円

従業員（連結）：3,368 名

売上高（連結）：126,953 百万円

代表者：古野 幸男

上場取引所：東京証券取引所 プライム市場