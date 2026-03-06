株式会社アーキタイプ、コーポレートサイトを全面リニューアル

株式会社アーキタイプ

株式会社アーキタイプ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：齋藤順一、以下「ARCHETYP」）は、コーポレートサイト（ https://www.archetyp.jp/ ）をリニューアルしたことをお知らせいたします。

当社の提供する「デジタル人材の内製化支援」について、サービス内容および職種ごとの提供価値をより明確に伝えるため、サイト全体の情報設計を見直しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cgexSH6bqDs ]



■リニューアル概要

・公開日：2026年2月2日

・サイトURL：https://www.archetyp.jp/

・対象：ARCHETYP コーポレートサイト

・内容：デザイン／情報設計／サービス構成の刷新

■リニューアルの背景と目的

これまでのARCHETYPのコーポレートサイトは、受託制作を軸とした“アウトプット中心”の構成でした。 しかし現在、当社は「デジタル人材の内製化支援」を主軸とする事業へとシフトしており、提供価値そのものが変化しています。

今回のリニューアルでは、その変化を正しく伝えるために情報設計を再構築し、サービス内容や職種ごとの価値が直感的に理解できる構成へ刷新しました。 あわせて、ARCHETYPらしいクリエイティビティを残しつつ、「関わりたいと思える会社」としての魅力が伝わる表現を目指しています。

■リニューアルの主なポイント

1. サービスカテゴリを前面に出した構成へ刷新

クライアントが求める支援内容にすぐ辿り着けるよう、サービスカテゴリを軸とした情報設計へ刷新しました。 「どんな課題に対して、どのような支援ができるのか」を直感的に理解できる構成としています。

2. 関連サイトを統合し、情報導線を一本化

これまで複数サイトに分散していた情報を整理し、コーポレートサイトに統合しました。 Staffingサイト、Staffing Magazineサイト、ARCHETYP COMMERCEサイトを一つの導線にまとめることで、サービス理解から実績・思想・コンテンツまでを一貫して閲覧できる設計としています。

これにより、必要な情報へ迷わずアクセスでき、提供価値をより明確に伝えられる構成になりました。

3. キャラクターを活用し、わかりやすさと親しみやすさを両立

各サービスや職種の役割は、言葉だけでは伝わりづらく、堅い印象になりがちです。 そこで本リニューアルでは、キャラクターを用いたビジュアル表現を取り入れ、直感的な理解と親しみやすさを両立しました。

単なる人材支援会社としてではなく、「一緒にプロジェクトを前進させるパートナー」としての姿勢が伝わる表現を目指しています。

■会社概要

社名：株式会社アーキタイプ

代表取締役：齋藤 順一

取締役副社長：神谷 修平

事業内容：

1.Webビジネスに関するコンサルティング、戦略立案

2.Webサイトの企画、制作、運営

3.アプリケーション開発及びサーバー、システム構築

4.ブランディングにおけるコンサルティング、戦略立案、制作物の開発

5.労働者派遣事業（派13-308610）

6.有料職業紹介事業 （13-ユ-308964）

※上記に関連する一切の事業

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-16-7 HAGIWARA BLDG.7 4階

TEL 03-6416-4701

FAX 03-6416-4702

拠点：東京本社、福岡支店

URL：

https://www.archetyp.jp/