ジャパネットツーリズム「台湾観光貢献賞」を受賞

株式会社 ジャパネットホールディングス

株式会社ジャパネットホールディングス (本社：長崎県佐世保市／代表取締役社長 兼 CEO：高田旭人）のグループ会社で、旅行事業の企画・開発・運営等を行う株式会社ジャパネットツーリズム（本社：福岡県福岡市／代表取締役社長：茨木智設）は、交通部観光署（以下、台湾観光庁）が1年を通じて台湾観光に貢献した企業等に授与する2026年の「台湾観光貢献賞」を受賞したことをご報告いたします。

■評価のポイント

この度の受賞は、2024年より実施しております大型客船「MSCベリッシマ」によるチャータークルーズを通じ、台湾観光の振興に多角的に寄与した点が台湾観光庁より高く評価されました。

運航中の船内にて、移動時間を活用した「台湾観光セミナー」を開催し、より台湾を楽しんでもらえるような情報や特産品・お土産など台湾の魅力を発信。また、寄港地観光においては、基隆の「和平島」をはじめとする新たな観光スポットの開拓・商品化に注力し、従来の定番ルートに留まらない台湾の奥深い魅力を提示したことも特筆すべき成果として認められました。

さらに、旅客一人ひとりに対するきめ細やかなホスピタリティにより、極めて高い顧客満足度を実現。クルーズならではの質の高い旅を通じて、台湾の豊かな自然や文化を日本市場へ広く浸透させた功績が認められ、本賞の授与に至りました。

■株式会社ジャパネットツーリズム 代表取締役社長・茨木智設 コメント

この度は、栄えある「台湾観光貢献賞」を賜り、大変光栄に存じます。ジャパネットでは「クルーズ旅行のハードルを下げ、多くのお客様に楽しんでいただく」ことを目指し、乗船への不安解消や独自のサービス構築に注力してまいりました。寄港地における自治体の方々との連携や、新しい観光ルートの商品化など、私たちの多角的な取り組みが台湾観光の振興に寄与できたのであれば幸いです。これからもジャパネットならではのサービスを磨き、寄港地の素晴らしい魅力を日本の皆様へ広くお伝えしてまいります。



ーーーーーーーーーーーーーーー

■ジャパネットクルーズのあゆみ

2017年のクルーズ事業開始以降、合計69回のクルーズツアーを実施し、延べ14万人超がご乗船。日本ではまだなじみの薄いクルーズ旅行を、テレビやインターネット、カタログ、ラジオなど多くの媒体を駆使して幅広く周知することで、旅行上級者でないと楽しめないと思われがちなクルーズ旅行への参加のハードルを下げ、たくさんのお客様にご乗船をいただきました。

【ジャネットクルーズのあゆみ】

2017年 クルーズ旅行を販売開始

2018年 「クルーズ・オブ・ザ・イヤー 2018」優秀賞を受賞

2023年 「クルーズ・オブ・ザ・イヤー 2023」グランプリを受賞

2024年 地中海クルーズを販売開始

2025年 累計乗船者数10万人突破

■MSCベリッシマでめぐる日本一周クルーズの魅力

ジャパネットクルーズの商品ラインナップのうち、クルーズ初心者のお客様向け商品として一番人気のツアー。船内や寄港地の情報をまとめたオリジナルガイドブックの制作や、乗船のお問い合わせ専用のコールセンターを設置して実際に添乗するスタッフがお答えするなど、乗船への不安解消にも努めてきました。その結果、2026年現在、全乗客のうち約8割のお客様に初めてのクルーズ旅行として、ジャパネットクルーズをお選びいただいております。

お客様に安心してクルーズ旅行を楽しんでいただくために、飲み放題のドリンクパッケージを導入し、チップも不要にするなどお支払いの手間を取り除いたほか、船内の最新情報をお届けするクルーズ通信を船内で作成・配布したり、お困りごとを解決するジャパネットスタッフが常時添乗するなど、全船をチャーターすることでできる品質の高いサービスを提供しています。

さらに、ジャパネット独自のサービスとして、全寄港地での無料循環バスの運行や、オリジナルオプショナルツアーの企画運営に加えて、自治体や行政とも連携してお客様をお出迎えするイベントを多数実施し、寄港地でのお客様の体験価値向上にも努めています。



■ジャパネットクルーズの商品ラインナップ

ジャパネットクルーズを通して、初めてクルーズ旅行の魅力をご体験いただいた方からリピート乗船のご希望も増えており、現在は大きく3つの商品ラインナップをご用意しております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16651/table/671_1_d25e539569f07ac2eb2e7e14c537fdfa.jpg?v=202603060651 ]