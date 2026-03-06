首長向け自治体経営情報誌「首長マガジン」第11号を発行

株式会社全力優

地方創生事業や日本初（※）の首長向け自治体経営情報誌「首長マガジン」を展開する株式会社全力優（ぜんりょくすぐる 本社：宮城県仙台市、代表取締役：菅野 永、以下「全力優」）は、「首長マガジン」第11号を2026年3月6日(金)に発行いたしましたのでお知らせいたします。

発行を記念し、元滋賀県湖南市長で一般社団法人地方自治マネジメントプラットフォーム代表理事・谷畑 英吾へのインタビュー記事「なぜ全国の首長は『首長マガジン』を精読するのか？」を公開します。

※当社調べ

首長マガジンとは

『首長マガジン』は、47都道府県知事および1,741市区町村長へ直接届けられる日本初の首長向け自治体経営情報誌です。自治体経営を知り尽くした首長OB・OGが企画・編集に参画する唯一無二の体制を構築しており、首長の関心事に特化した独自取材により、高い読者満足度・精読率をほこります。従来の営業活動では困難だった首長への直接アプローチを可能にする官民連携のプラットフォームとして、自治体と企業が共に地域課題へ挑むための接点構築を支援しています。

株式会社全力優コーポレートサイト「首長マガジン」 https://z-suguru.co.jp/magazine/

今月号の内容

第11号では、「東日本大震災から15年」という節目を前に、被災当時から今日まで最前線で指揮を執り続ける現職首長へのインタビューを掲載。四半世紀にわたり地域と海に向き合ってきたリーダーが語る「決断の本質」に迫ります。

また、震災の教訓を未来へと繋ぐ「防災・事前復興」を特集。巨大地震のリスクと隣り合わせの地域において、有事の現場指揮を知る首長が、その経験に基づき断行した「命を守るための拠点整備」の舞台裏や、被災前から復興の姿を描き出す「事前復興計画」という極めて困難な決断にどう向き合ったのかを取材しました。

その他、女性活躍で注目を集める東北の自治体や、エビデンスに基づく改革で成果を上げる九州の自治体など、全国各地の最先端事例を網羅しています。

今月のぶっちゃけ放談

本誌で不動の人気を誇る「覆面首長経験者ぶっちゃけ放談」。今号のテーマは「首長のメディア活用術」です。「マスコミは敵か味方か？」という際どい問いに対し、数々の修羅場をくぐり抜けてきた首長経験者たちが、実名では決して明かせない苦労や、記者との攻防、戦略的な情報発信の裏技を実録形式で語り尽くします。

第11号発行記念 元首長インタビュー記事公開

精読率70％、読者満足度99％。「なぜ全国の首長は『首長マガジン』を精読するのか？」

『首長マガジン』の最大の強みは、自治体経営を知り尽くした首長OB・OGが企画段階から深く関わっている点にあります。その独自のアプローチにより、精読率70％、読者満足度99％（※当社調べ）という支持を現職首長からいただいています。

今回インタビューに応じたのは、市長を4期16年務めた本誌発行人・谷畑英吾。「キラキラした成功事例だけでは、首長の決裁は動かない」と断言する谷畑が、孤独な決断を迫られる首長が本当に欲する情報、そして官民連携を成功させるための自治体経営の設計図について語ります。

■ インタビュー記事URL：https://z-suguru.co.jp/column/interview-with-former-head-of-state/

全力優とは

株式会社全力優は、「自治体×ビジネス」で地方創生をリードする仙台発のベンチャー企業です。

日本初の首長向け経営情報誌『首長マガジン』による情報発信と、自治体と連携して起業家を育む『地域パートナー事業』を両輪として事業を展開しています。

企業理念である「良いわるだくみ」を原動力に、持続可能な地域社会を実現する新たなプラットフォームを全国へ構築しています。

企業名 ：株式会社全力優

代表者 ：代表取締役社長 菅野永

所在地 ：宮城県仙台市青葉区一番町2丁目3-22 仙台ビルディング1号館4階

設立 ：2018年6月

事業内容 ：地域パートナー事業、首長マガジン運営

URL ：https://z-suguru.co.jp/

地域パートナー事業とは

地域パートナー事業は、行政機関と連携し、起業を志望する方の想いを実現する環境を整備する事業です。起業相談窓口の運営やワークショップの運営、個別メンタリング、地域おこし協力隊の活用支援などを通じ、年間100名以上の起業をサポートしています。

株式会社全力優コーポレートサイト「地域パートナー事業」 https://z-suguru.co.jp/regional/

