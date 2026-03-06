食べて、感じて、グアムへGO～！「GOGOグアムキャンペーン」を実施！

中部国際空港株式会社

中部国際空港株式会社は、2026年3月12日（木）から4月30日（木）までの期間、グアム往復航空券やホテル宿泊券などが当たる「GOGOグアムキャンペーン」を実施します。

本キャンペーンは、グアムと中部地域双方のアウトバウンド・インバウンド需要の拡大を目的に、ユナイテッド航空、ホテルニッコーグアム、ならびに空港内出店企業と連携して展開するものです。当社はこれまでグアムとの連携企画を定期的に実施しており、昨年夏にはホテルニッコーグアムにて2回目となる「名古屋めしフェア」を開催、グアム現地の方に名古屋めしの魅力を訴求し、大変好評でした。

今回のキャンペーンでは、中部地域のみなさまにグアムの”食”の魅力を体験していただくため、ロイヤルコントラクトサービス株式会社の協力のもと、愛知県内の対象2店舗（Royal Host centrair gourmet kitchen、ロイヤルホスト名古屋星ヶ丘店）において、参加条件を満たしたお客様の中から抽選で、ユナイテッド航空のグアム往復航空券（2名様）やホテルニッコーグアム宿泊券（3組6名様）をプレゼントいたします。さらに、キャンペーン期間中、対象店舗のみで販売される「グアム料理」をご注文いただいたすべてのお客様に、キャンペーン限定オリジナルステッカーをプレゼントします。

また、春休みや卒業旅行シーズンにあわせて実施することで、「日本から一番近いアメリカンリゾート」として親しまれるグアムをより身近に感じていただき、実際の旅行需要の喚起につなげることを目指します。

なお、セントレアとグアムを結ぶ路線は、ユナイテッド航空が週5便運航（4/2より週3便運航）し、フライト時間は約3時間半。海外リゾート路線の中でも利便性が高く、日本との時差はわずか1時間のため、到着後すぐに現地滞在を満喫いただけます。

今後も中部国際空港株式会社は、航空会社や関係機関などと連携を強化し、国際路線の活性化と航空需要の拡大に取り組んでいきます。

【実施期間】

2026年3月12日（木）～4月30日（木）

【対象店舗】

・ Royal Host centrair gourmet kitchen

・ ロイヤルホスト名古屋星ヶ丘店

【応募方法】

対象店舗にて税込5,000円以上ご利用のうえ、応募ページ(https://www.centrair.jp/event/schedule/_index.html)※より対象店舗の期間中のレシート画像を添付して応募

※応募ページは実施期間開始日に中部国際空港セントレアのＨＰで公開されます。

【応募締切】2026年5月10日（日）

【賞品（抽選）】

・ ユナイテッド航空 セントレア発グアム行エコノミークラス 往復航空券 2名様

・ ホテルニッコーグアム 宿泊券 3組（6名）様

【主催】

中部国際空港株式会社、ロイヤルコントラクトサービス株式会社

■グアムフェア提供メニュー

チャモロプレート みかわ豚のグリル＆鶏のブロシェット / 2,618円（税込）

牛ひき肉をココナッツミルクで煮込んだグアムの伝統料理「ビーフティナタク」に、

愛知みかわ豚のソテーと鶏のブロシェットを組み合わせたボリューム満点の一皿。

チャモロプレートアンガスサーロインステーキ＆鶏のブロシェット / 3,608円(税込)

ココナッツで煮込んだ牛ひき肉をご飯と共に、ケール添えてさっぱりと。アンガスステーキとブロシェット

チャモロフェスタプレート / 4,048円（税込）

グアムのお祭りで親しまれる大皿料理「フェスタプレート」をイメージ。

3種のグリルにレッドライスなど定番料理を盛り込んだ、本場の味を楽しめるプレート。

アンガスサーロインステーキ フィナデニソースとココナッツディナンシェ添え（レッドライス付き）/ 4,378円(税込）

グアムスタイルのジューシーなアンガス牛ステーキに、しょうゆベースのフィナデニソースとココナッツディナンシェを添えた一皿。

紫芋アイスのパンケーキ / 1,738円（税込）

ロイヤル自慢のパンケーキに紫芋アイスやマンゴーを彩り豊かにトッピング。

南国リゾート気分を味わえるデザート。

グアムメニュー注文したら、限定ステッカーが手に入る！

キャンペーン限定オリジナルステッカー

グアムフェアメニューをご注文いただいたお客様全員に、キャンペーン限定オリジナルステッカーをプレゼントします。

※無くなり次第配布終了となります。

