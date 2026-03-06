株式会社ネクサス・プラウド・インベストメント、女性活躍推進行動計画に基づく優良企業として「えるぼし認定（3段階目）」を取得

株式会社ネクサス・プラウド・インベストメント

株式会社ネクサス・プラウド・インベストメント（東京都渋谷区、代表取締役社長：石井 瑠宝 、以下「当社」）は女性の活躍に関する取り組みの実施状況が優良な企業として厚生労働省が認定する「えるぼし認定（３段階目）」を令和8年2月26日（木）に取得いたしました。

「えるぼし認定」とは

「えるぼし認定」とは、“女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（通称：女性活躍推進法）”に基づき、女性の活躍推進に関する取り組みについての行動計画を策定・届出を行い、実施状況などが優良な企業が受けることができる認定制度です。

当社の認定状況について

当社は、以下の認定基準項目をすべて満たした「3段階目」の認定を受けました。

◆認定基準◆

評価項目１.：採用

評価項目２.：継続就業

評価項目３.：労働時間等の働き方

評価項目４.：管理職比率

評価項目５.：多様なキャリアコース

今後の展望

今後も女性活躍推進を始めとした働き方改革を促進していくとともに、女性も男性も働きやすい会社を目指してまいります。

株式会社ネクサス・プラウド・インベストメントについて

当社は、不動産投資をはじめとする多角的な資産運用コンサルティングを通じて、お客様一人ひとりの資産価値の最大化を支援しています。透明性の高い情報提供と、専門性の高いアドバイザリーを提供しています。

社 名： 株式会社ネクサス・プラウド・インベストメント

代表者： 代表取締役 石井瑠宝

所在地： 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー20F

設 立： 2017年10月

事業内容： 不動産コンサルティング・不動産企画・開発・売買・仲介・働く30代の資産形成に役立つ情報発信メディア『マニマニくん』の運営

URL： https://nexas-proud-investment.com/