東西ニューアート、2026年3月『非公開オークション』を新丸ビルにて開催

株式会社東西ニューアート（本社：東京都中央区）は、2026年3月に「東西ニューアート 非公開オークション」を開催します。

本オークションは、美術関係者を中心とした従来のクローズドな取引形態に加え、一般の美術愛好家にもご参加いただける形式を採用しています。より開かれたアート取引の機会を創出することを目的とし、専門性と透明性を両立させた新たなオークションの在り方を提案します。

今回の会場は新丸ビル（東京都千代田区）を予定しています。東西ニューアート会員に加え、韓国・台湾をはじめとする海外コレクターにも広く参加を呼びかけ、国際的な取引の場としての発展を目指します。

本非公開オークションは、出品者・購入者双方にとって柔軟性の高い取引機会を提供します。

出品者にとっては、公開オークションと比較して手数料負担を抑えられるほか、換金までのスピードが速く、開催回数が多い点が特長です。また、落札結果が公開市場の記録に影響を与えにくいため、出品しやすい環境を整えています。

購入者にとっても、落札価格が公表記録に残らないため安心して入札に参加できるほか、一般市場では流通しにくい希少作品と出会える機会となります。さらに、作品の預かり期間を短縮した運営体制を採用しており、最短の場合、オークション当日にコンディション確認から作品の持ち帰りまで完結できます。

今後も東西ニューアートは、多様化する美術市場のニーズに応えながら、新たな取引機会の創出に取り組んでまいります。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

査定依頼(https://tozai-newart.com/register-product/)

オークション開催概要

出品締切日：3月19日（木）

募集ジャンル

モダン＆コンテンポラリー

下見会日時：2026年3月22日（日）～ 3月24日（火）

11時00分～18時00分（24日は15時00分まで）

下見会会場：銀座スイムビル B1F・1F

銀座スイムビル住所：〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目15-2

オークション日時：2026年3月25日（水）

オークション会場：新丸ビル 9 階 コンファレンススクエア

新丸ビル住所 : 〒100-6509 東京都千代田区丸の内 1丁目 5-1

株式会社東西ニューアート

〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-6 銀座東洋ビル 3F

電話：03-5579-5890 FAX：03-5579-5891

メール：info@tozai-newart.co.jp

当日連絡先 090-5992-0262

HP: www.tozai-newart.com(https://tozai-newart.com/)