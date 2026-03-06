《緊急増席》パワポを開く前が9割！AIを活用して資料作成を効率化するための無料セミナーを、申込多数につき増席しました

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川勇介）は、オンライン動画コンテンツ「ファミワンラーニング」にて、無料オンラインセミナー『300社以上が支持した！パワポ資料のプロが教えるAI x パワポ基礎―初心者のための「伝わるパワポ」AIデザイン』 を2026年3月10日に開催いたします。

本セミナーは、日々の業務で資料作成に時間を要している方に向け企画されたもので、ファミワン導入企業の従業員さまや自治体住民さまを中心に定員を超える参加申し込みをお受けしており、このたび増席いたしました。

AIを“丸投げツール”として使うのではなく、「超優秀なアシスタント」として活用し、資料作成の工数を劇的に削減する方法を実践形式で紹介します。今話題のClaude Codeをはじめとした各ツールの使い方や資料作成の方法は、講師が実演する形でもご覧いただけますので、セミナー後の業務にもお役立ちすること間違いなしです。

お申込みはこちら（アーカイブ配信あり）：https://famione.com/learning/event/presentation_slides_speedymake_by_ai/

■セミナー概要

【テーマ】『300社以上が支持した！パワポ資料のプロが教えるAI x パワポ基礎：―初心者のための「伝わるパワポ」AIデザイン』

【日時】 2026年3月10日（火） 12：00-13：00

【対象者】ファミワン導入企業 従業員・自治体住民をはじめとして、本テーマに関心のある方はどなたでもご参加可能

【参加費】無料

【セミナーの見どころ】

・「パワポを開く前」が資料作成の9割

・AIを活用した資料構成づくり

・AI×パワポでスライドを自動生成

・AI感を消して“実務で使える資料”にする方法

第一章：パワポを開く前の情報整理

…資料作成のボトルネックは「構成」にあると理解し、AIで壁打ちする方法を知る

第二章：AI×パワポで爆速資料作成

…実際にAIでスライドを作るツールと、実務で使えるレベルに引き上げるコツを知る

【開催形式】 オンライン （Zoomウェビナー）開催 ※匿名OK・顔出し不要

【申込方法】 下記URLフォームよりお申込みいただけます。

https://famione.com/learning/event/presentation_slides_speedymake_by_ai/

※セミナー当日は時間の限りでご質問にお答えします

※アーカイブ配信もありますので当日参加できない方も、ぜひお申込みください

【申込期限】 2026年3月10日（火）12:00

【登壇者】

司会・進行：松本彩乃（株式会社ファミワン/キャリアコンサルタント）

ゲスト（講師）：豊間根青地さま（うねり株式会社 代表取締役「パワポ社長」）

■ゲスト 「パワポ社長」 豊間根 青地 （うねり株式会社 代表取締役）

1994年東京都生まれ。東京大学工学部卒。サントリーで通販事業のCRM・広告などを担当する傍ら、趣味のPowerPointで作成したスライドがXで反響を呼び、12万人以上のフォロワーを集める。「くだらないけど、ためになる」をモットーに、スライド作成に役立つノウハウや、クスっと笑えるネタ画像を各種SNSで発信している。2022年に独立し、「資料をもっとおもしろく。」を目指すクリエイティブカンパニー「うねり株式会社（旧：シリョサク株式会社）」を創業。著書に『秒で伝わるパワポ術』『秒で使えるパワポ術』（KADOKAWA）

■福利厚生サービス「ファミワン」の概要

組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家によるセミナー/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。

「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。

また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣によるセミナー/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。セミナー/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit(https://famione.com/benefit)

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/(https://famione.com/local/)

*1 出所：働く女性のウェルネス向上委員会HPより（東京都実施,2023-5,都内で働く女性3500人＋企業担当者200人へのアンケート調査結果）

*2 不妊治療の基礎知識、卵子凍結などプレコンセプションケアの啓発、月経・ＰＭＳ、更年期などの健康課題、ライフプランや人間関係、メンタルケアまで多彩なテーマに対応

＜会社情報＞

株式会社ファミワン

所在地〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者代表取締役 石川 勇介

設立日2015年6月1日

ＵＲＬhttps://famione.co.jp/(https://famione.co.jp/)

▶︎卵巣年齢チェックキット FCheck https://fcheck.famione.com/

▶︎子宮内フローラCHECK KIT https://flora.famione.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995