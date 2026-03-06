脳活新聞Webサイトをリニューアル

株式会社西日本新聞社

株式会社西日本新聞社（本社：福岡市、代表取締役社長：田川大介）が運営する「脳活新聞」は、このたび公式Webサイトをリニューアルいたしました。

今回のリニューアルでは、ユーザーから要望の多かった 登録無料のWeb会員向け機能として「広告非表示機能」 を搭載したほか、「ボリュームのある脳トレ問題」 を新たに追加し、より快適で充実した脳活体験を提供します。

【会員限定】Web広告を非表示に

脳活新聞Webサイトでは、会員登録を行うことでページ内のWeb広告が非表示となり、落ち着いた画面で脳トレに集中できます。

「集中して取り組みたい」「画面をすっきりさせたい」といった声にお応えし、より見やすく快適な閲覧環境を実現しました。

【会員限定】新たな脳トレ問題を追加

広告非表示で快適な閲覧環境となった「脳活新聞Webサイト」

今回のリニューアルでは、会員向けに新たな脳トレ問題を大幅に追加しました。

♦ナンプレ

♦イラストまちがい探し 等々、

従来よりも 大きめサイズでじっくり解ける問題 を多数用意し、これまで以上に充実したラインナップをお楽しみいただけます。

■もっと快適に、もっと楽しく。生まれ変わった脳活新聞Webサイト

会員登録でナンプレやイラストまちがい探しにもチャレンジ

新しくなった脳活新聞Webサイトは、日々の脳トレをより楽しく、より続けやすくするためにデザインされています。

使いやすくなったサイトで、今後もより多くの方の“脳活”をサポートしてまいります。

会員登録はこちら :https://noukatsu-shimbun.jp/login/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=renewal2603