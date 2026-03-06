脳活新聞Webサイトをリニューアル
株式会社西日本新聞社
広告非表示で快適な閲覧環境となった「脳活新聞Webサイト」
会員登録でナンプレやイラストまちがい探しにもチャレンジ
会員登録はこちら :
https://noukatsu-shimbun.jp/login/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=renewal2603
株式会社西日本新聞社（本社：福岡市、代表取締役社長：田川大介）が運営する「脳活新聞」は、このたび公式Webサイトをリニューアルいたしました。
今回のリニューアルでは、ユーザーから要望の多かった 登録無料のWeb会員向け機能として「広告非表示機能」 を搭載したほか、「ボリュームのある脳トレ問題」 を新たに追加し、より快適で充実した脳活体験を提供します。
【会員限定】Web広告を非表示に
脳活新聞Webサイトでは、会員登録を行うことでページ内のWeb広告が非表示となり、落ち着いた画面で脳トレに集中できます。
「集中して取り組みたい」「画面をすっきりさせたい」といった声にお応えし、より見やすく快適な閲覧環境を実現しました。
【会員限定】新たな脳トレ問題を追加
今回のリニューアルでは、会員向けに新たな脳トレ問題を大幅に追加しました。
♦ナンプレ
♦イラストまちがい探し 等々、
従来よりも 大きめサイズでじっくり解ける問題 を多数用意し、これまで以上に充実したラインナップをお楽しみいただけます。
■もっと快適に、もっと楽しく。生まれ変わった脳活新聞Webサイト
新しくなった脳活新聞Webサイトは、日々の脳トレをより楽しく、より続けやすくするためにデザインされています。
使いやすくなったサイトで、今後もより多くの方の“脳活”をサポートしてまいります。
