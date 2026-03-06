韓国・聖水発ヴィンテージショップ「@loveoldforest」、日本初のヴィンテージアイウェアPOP UPをSMELLY HEP FIVE店で開催

株式会社アーバンリサーチ

この度、SMELLY HEP FIVE店にて、韓国・聖水を拠点とするヴィンテージショップ「@loveoldforest」のヴィンテージアイウェアのPOP UP SHOPを3月19日(木)から4月5日(日)までの期間限定で開催いたします。

同ショップのヴィンテージアイウェアの展開は、日本国内では今回が初となります。

店頭ではカラーフレームのサングラスやトレンドのオーバルフレーム、ショップで人気のstussyのアイウェアなど個性的で洗練されたヴィンテージのアイウェアを約50種類ラインナップ。

時代を超えて愛されるデザインの中から、お客様お一人おひとりにぴったりの一点を見つけに来てください。

SPECIAL NOVELTY

今回のPOP UP SHOPでは、アイウェアをご購入いただいたお客様限定で、先着順のノベルティもご用意しております。

さらに、POP UP SHOP開催からの週末限定で、最近韓国や日本で話題の「ドバイチョコ餅」通称“ドゥチョンク（두쫀쿠）”も、先着順でプレゼントいたします！

この機会に皆様のご来店を心よりお待ちしております。

※いずれも数量限定のため、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

@loveoldforest

日常の中で、自然体のまま自分を映し出すこと、強くは主張しないけれど 、埋もれることもない、けれど時間とともにはっきりと深くなるもの。@loveoldforestであなたの宝物（(ハート)）が見つかりますように。

【開催期間】

2026年3月19日(木)～4月5日(日)

【開催店舗】

SMELLY HEP FIVE店

〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 3F

営業時間：11:00～21:00

TEL：06-6366-6206

定休日：不定休