wimo、軽量15kg台のベルトドライブ電動クロス「URBAN BELT 650」発表、CYCLE MODE RIDE OSAKA 2026で試乗体験を提供

wimo株式会社

wimo株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：洪佳莎）は、街乗りに最適化した電動クロスバイク「URBAN BELT 650（アーバンベルト650）」を発表いたしました。

また、2026年3月7日（土）～3月8日（日）に万博記念公園で開催される「CYCLE MODE RIDE OSAKA 2026」に出展し、本モデルを含む試乗体験を提供予定です。

「URBAN BELT 650」は、日常使いにフィットするシンプル設計の電動クロスバイクです。変速機をあえて搭載せず、操作はアシスト3段階のみ。迷わず扱える直感的な操作性で、毎日の移動を軽やかにサポートします。

650Bサイズの太めタイヤは安定感があり、街中の舗装路の振動を穏やかに吸収。さらにベルトドライブを採用することで、油汚れの心配がなく、静かでクリーンな走行を実現しました。

電動ながら15kg台の軽量設計で、取り回しもスムーズ。通勤や街乗りなど、日常の移動を無理なく快適にする一台です。

WIMO URBAN BELT 650

URBAN BELT 650 カラーバリエーション（ホワイト・メタルグレー・ダークグリーン・ブロンズ）

※掲載写真の一部はプロトタイプのため、実際の製品と異なる場合があります。

URBAN BELT 650 の主な特徴

迷わず扱えるシンプルな操作性

変速機をなくし、操作はアシスト3段階のみ。

初めての電動クロスバイクでも直感的に扱えるシンプルな構成です。

650B×太めタイヤで安定した街乗り

安定感のあるタイヤサイズで、舗装路の凹凸による振動を穏やかに吸収。

街中でも安心して走行できます。

静かでクリーンなベルトドライブ

チェーンのようなオイルやグリスが不要。

油汚れの心配がなく、静かで滑らかな走行を実現します。

電動ながら15kg台の軽量設計

電動クロスバイクでありながら15kg台の軽量設計。

持ち上げや押し歩きもスムーズで、街中でも扱いやすい一台です。

販売について

電動クロス（電動アシストクロスバイク）URBAN BELT 650

「URBAN BELT 650」は、以下で販売予定です。

・wimo公式オンラインストア

https://onlinestore.wimo.co.jp/collections/urban-belt-650-cross-ebike(https://onlinestore.wimo.co.jp/collections/urban-belt-650-cross-ebike)

・直営ショールーム CASA WIMO（東京都中目黒）

・全国wimo正規販売店

イベント出展情報

wimoは、2026年3月7日（土）～3月8日（日）に開催される「CYCLE MODE RIDE OSAKA 2026」に出展いたします。

当日は、URBAN BELT 650の初披露と試乗体験をご用意しております。

CYCLE MODE RIDE OSAKA 2026 [wimo ブース 3-16]

CYCLE MODE RIDE OSAKA 2026

日程：2026年3月7日（土）～3月8日（日）

会場：万博記念公園 東の広場

ブース：3-16

■製品概要

製品名：URBAN BELT 650

タイプ：電動アシストクロスバイク

タイヤサイズ：650B

重量：15.3kg

カラー：ホワイト / メタルグレー / ダークグリーン / ブロンズ

■wimoについて

wimo株式会社（https://www.wimo.co.jp）は、日本国内で自社ブランドの自転車および関連製品を展開するモビリティブランドです。「移動をより快適にする」をビジョンに掲げ、デザイン性と品質を兼ね備えた製品開発を行っています。

■ショールームCASA WIMO(https://share.google/1fmZt5mQlfos1Cysy)

東京都目黒区中目黒４丁目４－２ JUBILEE TERRACE 101号室 (最新商品を展示）