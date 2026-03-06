【来場者数3万人突破！】大人気「パンどろぼうひろば」が会期前半で大反響！公式Xでは無料招待券が当たるキャンペーンも始動！

株式会社TWIN PLANET

かわいくて、ちょっとシュールな世界をまるごと体験しよう！！

柴田ケイコ先生と「おおきなパンどろぼう」

1月31日(土)から開催されている、大人気絵本『パンどろぼう』のキャラクターたちが大集合する体験型イベント「パンどろぼうひろば」が、会期前半を終えて来場者数3万人を突破いたしました。

3万人突破を記念して、「パンどろぼうひろば」公式Xでは無料招待券が当たるキャンペーンもスタート。

※会期中の最新情報はパンどろぼうひろば公式X(https://x.com/pandorobohiroba?s=20)、Instagram(https://www.instagram.com/pandorobohiroba/)よりお届けします。

ぜひフォローして最新情報をチェックしてください！

New!! イベント公式Xにてプレゼントキャンペーンスタート！

【来場者数3万人突破記念】公式Xにて無料招待券プレゼントキャンペーンを開催！

「パンどろぼうひろば」が会期前半で来場者数3万人を突破したことを記念し、公式Xにて「スペシャルプレゼントキャンペーン」を実施いたします。

抽選で15組30名様に、本イベントの「無料招待券」をプレゼント。応募方法は公式アカウントをフォローして対象ポストをリポストするだけ。

この春休みは、ぜひ「パンどろぼうひろば」でお楽しみください。

■キャンペーン概要

応募期間：2026年3月6日(金)18:00～3月10日(火)23:59まで

賞品内容：「パンどろぼうひろば」無料招待券（15組30名様）

応募方法：１.「パンどろぼうひろば」公式Xアカウント（@pandorobohiroba）をフォロー

２.該当のキャンペーンポストをリポスト（RP）

当選発表：厳正なる抽選の上、当選者の方へダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

チケット発送：最短で3月17日(火)より順次発送を予定しております。

【ご注意事項】本イベントの会期は4月5日(日)までの開催となります。

※以下解禁済情報※

イベント会場内写真

■「パンどろぼうひろば」会場マップ

・1) エントランス

イベントオリジナルイラストのパンどろぼうが皆様をお出迎え！ ゲートをくぐるといよいよ「パンどろぼうひろば」の始まりです。

・2) パンどろぼうのかくれが

サイズ感がかわいいパンどろぼうのかくれが。

撮り合っても「ぬい撮り」しても楽しい！

・3)パンどろぼうプール、4) パンどろぼうタワー

パンどろぼうまみれになれるパン形のプール、迫力満点の特大パンタワーにかわいさが詰まっています！

・6) せかいいちおいしいもりのパンや、7) きょうのおすすめ、8) もりとまちのパンや

絵本に出てきたお店があなたの目の前に！「パンどろぼうひろば」で販売中のフードも展示されています。

・5) めくれる巨大絵本 A、12) めくれる巨大絵本 B

衝撃的なシーンが実際にめくることのできる巨大絵本となって登場！ めくって遊ぶも良し、絵本の中に飛び込んだような写真を撮って楽しむも良し。

・9) クレーンゲームコーナー

こぶたのクレーンゲームコーナーでは、パンどろぼうのかくれがにある “あの” ぬいぐるみに出会えるチャンスも！

・10) ほっかほっカー

ダイナミックなほっかほっカーが登場！ メロンパンのホイールなど、細部までこだわり抜かれています。

・11) コッコのうえんのメッセージボード

コッコのうえんのりんごの木にメッセージを貼り付けて、思い出を残していってね。

・14) フルーツサンドフォトスポット、17) おにぎりぼうやのフォトスポット

フルーツサンドのパネルから顔やぬいぐるみを出して撮ったり、おにぎりぼうやを転がして楽しんだり。

・18) 読み聞かせコーナー

パンどろぼうの物語が楽しめる読み聞かせコーナー。イベントのメインビジュアル前での記念撮影もぜひ！

・19) パンまつりひろば

数々のかわいくておいしいフードたちを「パンまつりひろば」で楽しもう！

フードにはうれしい特典も。何度か通ってフードと特典をコンプリートしてみては？！

スープ・ドリンクのセットもご用意。フードメニューの詳細は公式サイト(https://pandorobo-hiroba.com/food/)からご確認ください。

〈フードメニュー一例〉

・もりのパンやのしょくパン 490円（税込）

・ブーブーコロッケパン 490円（税込）

・パンまつりのライオンパン カレー入り 590円（税込）

・パンどろぼうひろばのカフェラテアート 890円（税込）

・コッコのうえんのフルーツ入りスカッシュ 890円（税込）

■特典01：

パン・おにぎりに「はってはがせるステッカー」付き

各種パン・おにぎりの包装に、「パンどろぼうひろば はってはがせるステッカー（全11種）」が貼り付けてあります。

食べた後ははがしてお好きな場所に再利用いただけます。

※ステッカーの種類はそれぞれのメニューで決まっており選択できません。

■特典02：

パン・おにぎり購入で、「ペーパーバッグ」プレゼント

各種パン・おにぎりを購入で「パンどろぼうひろば ペーパーバッグ（全3種）」を1会計につき1個プレゼントいたします。

※ランダムのため袋の交換などのご要望はご遠慮ください。

■特典03：

合計3,000円（税込）以上のご購入で

くりかえし使える「ランチョンマット」プレゼント

フードメニュー合計3,000円（税込）以上のご購入で「パンどろぼうひろば ランチョンマット」を プレゼントいたします。

※3,000円ごとのご提供ではありません。

・22) グッズショップ

イベントオリジナルイラストを使用したグッズも含む、「パンどろぼう」まみれのグッズショップ。まだ出会ったことのない「パンどろぼう」グッズに出会えるチャンスです！

日常使いできるクラフトランチバッグや缶タンブラー、さりげなくアピールできるキーホルダーのほか、「パンどろぼうひろば」などに連れて行くぬいぐるみをお迎えするのもおすすめ。

「パンどろぼうひろば」オリジナルグッズの詳細は公式サイト(https://pandorobo-hiroba.com/goods/)よりご確認ください。

なお、グッズショップは入場チケットをお持ちでない方もご利用いただけます。お気軽にお立ち寄りください！

〈オリジナルグッズ一例〉

・「パンどろぼうひろば ぬいぐるみ」3,190円（税込）

・「パンどろぼうひろば クラフトランチバッグ」2,750円（税込）

・「パンどろぼうひろば クレーンゲームキーホルダー」1,100円（税込）

・「パンどろぼうひろば アクリルチャーム（ランダム4種）」770円（税込）

▼「パンどろぼうひろば」オリジナルイラスト

パンどろぼうのかくれがにあるぬいぐるみが初のグッズ化！

クレーンゲームの景品に！

「パンどろぼう」グッズ初登場！絵本の中に出てくる、かくれがにあるぬいぐるみが待望のグッズ化！

しょくパン、あんパン、ロールパンの3種類を、クレーンゲームで展開します。

ひとりで3種類をそろえても、友達や家族とみんなでそれぞれ持ってもかわいい、パンどろぼうとおそろいのぬいぐるみ。お気に入りの子をぜひお迎えください。

一般入場チケット、限定グッズや撮影券がセットのスペシャルチケットが好評販売中！

「パンどろぼうひろば」のチケットは一般販売中です。各時間枠ごとに枚数に限りがあるのでお買い逃しなく。

また、限定グッズ「パンどろぼう 肩のせぬいぐるみ」1点・「おおきなパンどろぼう」との撮影券1回分・入場チケットがセットになった、スペシャルチケットも数量限定で販売中！「パンどろぼう 肩のせぬいぐるみ」はカバンのベルトに巻くなどして身につけることができます。

さらに、ご来場いただいた方全員に「パンどろぼうひろば」オリジナル「バッグ・クロージャーセット」をプレゼント！

■チケット種別

〈入場チケット〉

・大人：1,650 円（税込）

・中高校生：1,100 円（税込）

・小学生：550 円（税込）

〈スペシャルチケット〉

・全年齢：5,830円（税込）

・特典：入場チケット（1名様分）

「パンどろぼうひろば 肩のせぬいぐるみ」1点

「おおきなパンどろぼう」との撮影券1回分（※購入者ご本人と同伴者5名まで）

▲「パンどろぼうひろば 肩のせぬいぐるみ」▲「おおきなパンどろぼう」

※未就学児は入場無料です。 ※小学生以下のお客様は入場チケットをお持ちの保護者様と同時にご入場ください。

※当日券は各種入場チケットに対して200円（税込）が加算されます。※その他、注意事項など公式サイトをご確認ください。

■チケット購入情報

〈前売り券一般販売（先着）〉

・販売期間：2025年12月26日(金)12:00～2026年4月5日(日)16:30

・販売場所：チケットぴあ

・WEB予約：https://w.pia.jp/t/pandorobo-hiroba/

開催概要

■会期

2026年1月31日(土)～2026年4月5日(日)

■会場

ASOBUILD YOKOHAMA COAST

〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2丁目14-9 アソビル2F

横浜駅みなみ東口直通 横浜駅東口から徒歩2分

■内容

「パンどろぼう」の絵本の世界に入り込んだかのような”ワクワク”と”癒し”の空間で、写真を撮ったり、絵本に出てくるパンやおにぎりを食べてお楽しみいただけます。

「パンどろぼうひろば」オリジナルグッズもご用意。あなただけの“推し活”を楽しんでください！

■イベント問合わせ先

KADOKAWAイベントサポート（https://kdq.jp/kdevent）

※イベント名（パンどろぼうひろば）を明記の上、お問い合わせください

※返信までにお時間をいただく場合があります

※サポートは日本国内に限ります

■イベント公式サイトURL

https://pandorobo-hiroba.com/

■イベント公式SNSアカウント

・イベント公式X（Twitter）：https://x.com/pandorobohiroba

・イベント公式Instagram：https://www.instagram.com/pandorobohiroba/

■クレジット

主催・企画：株式会社KADOKAWA、株式会社TWIN PLANET

制作・運営：株式会社TWIN PLANET

協力：大日本印刷株式会社、株式会社エルティーアール

協賛：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン、ぴあ株式会社

パンどろぼうについて

■パンどろぼう

シリーズ1作目『パンどろぼう』（作：柴田ケイコ）をはじめとした、シリーズ累計500万部突破の人気絵本シリーズ。

シュールでお茶目なキャラクターが人気を呼び、数多くの賞を受賞しています。

ますます盛り上がりを見せる「パンどろぼう」の世界を、ぜひご体験ください。

・公式サイト：https://ehon.kadokawa.co.jp/pandorobo/

・公式X（Twitter）：https://x.com/pandorobou/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/pandorobou_news/

・公式ファンクラブ：https://pandorobo-club.com/

・公式オンラインショップ：https://shop.pandorobo-club.com/

■「パンどろぼう展」

2024年8月に松屋銀座からスタートし、全国巡回しているパンどろぼう展。

本展では『パンどろぼう』、『パンどろぼう vs にせパンどろぼう』、『パンどろぼうとなぞのフランスパン』、『パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち』、『パンどろぼうとほっかほっカー』、『パンどろぼうとりんごかめん』の原画作品をはじめ、キャラクターデザインやラフスケッチを展示するほか、パンどろぼうの世界観が体感できるフォトスポットも多数展開。

パンどろぼうの、おちゃめでシュールな面白さがいっぱい詰まった展示空間をお楽しみいただけます。

物販コーナーでは、描き下ろし作品を使った記念グッズも多数販売いたします。

・イベント公式サイト：https://www.pandorobou-ten.com

・イベント公式X（Twitter）：https://www.x.com/pandorobou_ten

●神戸会場 開催概要

・会期：2026年4月1日(水)～2026年4月13日(月)

・会場：大丸神戸店9階大丸ミュージアム＜神戸＞

・時間：10:00～18:30（19:00閉場）

※最終日は16:30まで（17:00閉場）

●長野会場 開催概要

・会期：2026年4月18日(土)～2026年5月17日(日)

・会場：井上アイシティ21

・時間：10:00～18:00（最終入場17:30）

●高知会場 開催概要

・会期：2026年夏

■「パンどろぼうフェスティバル」

絵本『パンどろぼう』の世界観が楽しめるフェスティバルを開催！

アトラクションやフォトスポット、ワークショップのほか、オリジナルグッズも多数ご用意しています！

パンどろぼうたちが、フェスティバル会場でみなさまをお待ちしております。

・イベント公式サイト：https://www.pandorobo-festival.com/

・イベント公式X（Twitter）：https://x.com/pandorobo_fes

●香川会場 開催概要

・会期：2026年3月19日(木)～2026年5月31日(日)

・会場：NEWレオマワールド内パロットシアター（〒761-2405 香川県丸亀市綾歌町栗熊西40-1）

■原作者プロフィール

柴田ケイコ

高知県生まれ。絵本作品に、「めがねこ」シリーズ（手紙社）、「しろくま」シリーズ（PHP研究所）、「パンどろぼう」シリーズ（KADOKAWA）などがある。好きなパンはチーズパンと、チョコのついたツイストパン。

公式サイト：https://www.shibata-illust.com/

掲載の際はコピーライト表記の記載をお願いいたします。

(C)Keiko Shibata／KADOKAWA